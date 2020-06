Chute de prix sur le PC gaming Asus ROG STRIX 17,3'' avec une GeForce RTX 2070

Commençons par les modalités importantes sur ce produit vendu par Rue du Commerce. La première bonne nouvelle vient du fait que la livraison sera assurée gratuitement dans tous les cas de figure. De plus, cet appareil est éligible au paiement en quatre fois pour préserver votre budget mensuel. Sachez aussi que le service Pack Reprise est offert. Cela vous permettra d'être remboursé à hauteur de 80% (soit 1439,99€) si vous retournez l'ordinateur en état de fonctionnement au cours de la première année. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Le PC portable Asus ROG STRIX est vraiment taillé pour le gaming grâce à son très grand écran Full HD de 17 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 3 ms. Le processeur embarqué est un Intel Core i7-10750H à 2,6 GHz. Il est accompagné par une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 mais aussi par 16 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le système d'exploitation est l'inévitable Windows 10.

Avec ce PC, tous vos jeux seront fluides et somptueux. Certains pourront même utiliser le ray tracing en temps réel pour obtenir des éclairages et reflets toujours plus réalistes.