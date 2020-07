Soldes d'été : offre immanquable sur le Macbook Pro 13" (2017) chez Fnac

Le MacBook Pro d'Apple est un ordinateur désormais incontournable du paysage informatique. La machine proposée par le constructeur américain associe son savoir-faire inégalé en matière de design, avec son châssis en aluminium unibody, et des performances exceptionnelles pour les usages professionnels comme pour le divertissement.

Son écran est aussi un élément clé dans son succès jamais démenti. Apple propose une dalle dite Retina, avec une définition de 2 560 x 1 600 pixels à 227 ppi. La luminosité est excellente et la colorimétrie très naturelle pour se plonger dans son contenu sans se fatiguer les yeux.

A l'intérieur de la bête on retrouve un processeur Intel Core i5 2,3 GHz couplé à 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage SSD. Une caméra frontale 720p vous permet de discuter en vidéo avec vos proches avec FaceTime, la solution proposée par le constructeur, ou n'importe quel logiciel tiers.