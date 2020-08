Bon Plan Apple : belle promotion sur le MacBook Air et sa sacoche chez Cdiscount !

Cet ultraportable signé Apple est doté d'un écran de 13,3 pouces à rétroéclairage par LED avec une résolution 1440 x 900px.

Disponible dans un coloris argenté, le PC portable est équipé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go en SSD, d'un processeur Intel Core i5 (5ème génération) 1.8 GHz et d'une carte graphique Intel HD Graphics 6000.



Pour l'autonomie, elle est annoncée à 12 heures grâce à la batterie intégrée de 54 Wh.