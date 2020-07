Soldes : un processeur AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz à prix (vraiment) soldé !

Ainsi, ce processeur AMD Ryzen 5 offre une expérience gaming fluide et permet même de jouer et streamer simultanément. Le multitâche se fera aussi sans aucun souci et tous les logiciels de retouche photo/vidéo tourneront sans difficulté. Pour booster les performances et allouer toujours plus de puissance en jeu, les fonctionnalités AMD GameCache ainsi que Precison Boost 2 se tiennent à votre disposition. Le Pure Power gérera les températures et la consommation énergétique. Enfin, votre PC sera compatible avec la réalité virtuelle.