Le NiPoGi P3 profite des Jours Flash Prime pour baisser de 31,99 €. Ce mini PC sous Windows 11 Pro combine processeur Intel Core i5, SSD NVMe et sorties vidéo pour trois écrans.
Le NiPoGi P3 s'adresse à ceux qui veulent un PC de bureau sans la tour. Il tient dans un sac, se glisse derrière un écran et suffit pour la bureautique, le télétravail et le multimédia. Il est affiché à 448 € au lieu de 479,99 €, jusqu'au 6 octobre à 23h59. La remise est modeste, mais elle s'applique à une machine déjà bien équipée en connectique.
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Pourquoi choisir ce mini-PC NiPoGi ?
- Un processeur Intel Core i5 hybride, adapté au multitâche et à la bureautique avancée
- Jusqu'à trois écrans, via HDMI, DisplayPort et USB-C
- Un format ultra-compact : 4,5 cm d'épaisseur pour environ 500 g
- Deux emplacements M.2 pour étendre le stockage jusqu'à 4 To
- Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Ethernet Gigabit et six ports USB
Un poste de travail qui tient dans une main
Le NiPoGi P3 remplace une tour classique pour un usage de bureau ou de salon. Avec 4,5 cm d'épaisseur pour environ 500 g, il se glisse derrière un écran, sous un meuble ou dans un sac. On le branche, on lance Windows 11 Pro, et le poste est prêt en quelques minutes.
Côté usages, son processeur Intel Core i5 couvre sans effort la bureautique, la navigation avec de nombreux onglets, les visioconférences et la lecture vidéo en 4K. Il s'adapte aussi bien au télétravail qu'à un PC familial ou à un petit centre multimédia. Sa connectique est généreuse : six ports USB, Ethernet Gigabit, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2.
Ses limites tiennent au format. La puce graphique intégrée suffit pour le quotidien, mais pas pour les jeux récents ni le montage vidéo lourd. Selon la version, la mémoire est soudée et ne peut pas être changée, donc il vaut mieux choisir la bonne capacité dès l'achat. NiPoGi reste enfin une marque moins installée que les grands constructeurs, avec un suivi moins connu.
Travailler en grand sans encombrer le bureau
Le P3 se distingue par ses sorties vidéo. Un port HDMI, un DisplayPort et un port USB-C avec Power Delivery permettent de brancher jusqu'à trois écrans en 4K. On peut ainsi garder un tableur, un navigateur et une visio ouverts en même temps, sans basculer d'une fenêtre à l'autre.
Ce multi-écran se combine à un stockage évolutif. Deux emplacements M.2 NVMe acceptent jusqu'à 4 To au total, de quoi ajouter un second SSD pour les projets ou les sauvegardes. Cela évite de changer de machine quand les besoins augmentent.
Mieux vaut tout de même vérifier la configuration exacte : le P3 existe en plusieurs variantes, avec des processeurs, des quantités de RAM et des types de mémoire différents. La fiche Amazon prime sur les caractéristiques indiquées ici.
✅ Les points forts
- Format ultra-compact (environ 500 g) et Windows 11 Pro prêt à l'emploi.
- Triple écran 4K via HDMI, DisplayPort et USB-C.
- Connectique complète et stockage évolutif : six ports USB, Wi-Fi 6, Ethernet Gigabit et deux emplacements M.2 jusqu'à 4 To.
❌ Les limites
- Graphismes intégrés, peu adaptés au jeu récent et au montage lourd.
- Mémoire soudée sur certaines versions, donc non extensible, et marque moins installée que les grands constructeurs.
Pour 448 €, le NiPoGi P3 est une base solide pour un poste de travail compact sur plusieurs écrans. La baisse est discrète, il faut donc surtout l'acheter pour sa configuration. Pour du jeu ou du montage lourd, mieux vaut viser une machine avec carte graphique dédiée.
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