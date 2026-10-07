Le NiPoGi P3 remplace une tour classique pour un usage de bureau ou de salon. Avec 4,5 cm d'épaisseur pour environ 500 g, il se glisse derrière un écran, sous un meuble ou dans un sac. On le branche, on lance Windows 11 Pro, et le poste est prêt en quelques minutes.

Côté usages, son processeur Intel Core i5 couvre sans effort la bureautique, la navigation avec de nombreux onglets, les visioconférences et la lecture vidéo en 4K. Il s'adapte aussi bien au télétravail qu'à un PC familial ou à un petit centre multimédia. Sa connectique est généreuse : six ports USB, Ethernet Gigabit, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2.

Ses limites tiennent au format. La puce graphique intégrée suffit pour le quotidien, mais pas pour les jeux récents ni le montage vidéo lourd. Selon la version, la mémoire est soudée et ne peut pas être changée, donc il vaut mieux choisir la bonne capacité dès l'achat. NiPoGi reste enfin une marque moins installée que les grands constructeurs, avec un suivi moins connu.