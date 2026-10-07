Amazon baisse le prix de l'Echo Spot (2024) de 70 € pendant les Jours Flash Prime. Ce petit réveil connecté combine écran tactile de 2,83 pouces, Alexa et enceinte Bluetooth.
L'Echo Spot remplace avantageusement le réveil classique de la table de nuit. Il affiche l'heure, la météo, vos alarmes et le titre de la musique en cours, le tout piloté à la voix. Il est affiché à 49,99 € au lieu de 119,99 €, jusqu'au 6 octobre à 23h59. Amazon est le seul revendeur concerné par cette offre.
Pour profiter des Jours Flash Prime n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Pourquoi choisir le réveil connecté Echo Spot ?
- Un réveil connecté qui affiche l'heure, la météo et le titre du morceau en cours.
- Plusieurs cadrans et coloris pour l'adapter à la chambre.
- Alexa pour les minuteurs, les rappels et la musique, avec un bouton qui coupe les micros.
- Compatible Matter, pour piloter une partie de la maison connectée.
- Pas de caméra, un choix rassurant dans une chambre.
Un réveil pensé pour la chambre
L'Echo Spot reprend le format d'une petite sphère tronquée. Sa moitié haute accueille l'écran tactile et sa moitié basse l'enceinte. Au quotidien, il sert de réveil, de minuteur, de calendrier et de commande vocale pour la domotique, avec le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz et le Bluetooth.
Ses limites sont claires. Il n'a ni caméra ni appel vidéo, et pas de prise jack, mais on peut le relier à une autre enceinte en Bluetooth. Son petit haut-parleur convient à une chambre, pas à une pièce de vie.
L'écran qui fait la différence
L'écran est la vraie différence avec une enceinte Echo Dot, dont les caractéristiques clés sont identiques. Il affiche l'heure, les minuteurs, les rappels et le titre du morceau, sans demander de parler à Alexa. Il se règle avec des cadrans et des couleurs différents, et il se coupe d'une simple commande vocale au coucher.
✅ Les points forts
- Écran lisible avec heure, météo et titre du morceau.
- Alexa, Wi-Fi double bande, Bluetooth et Matter.
- Format compact et design soigné, avec plusieurs coloris.
- Bouton physique pour couper les micros, pas de caméra.
- Note moyenne de 4,6 sur 5 sur plus de 22 000 avis Amazon.
❌ Les limites
- Son limité par la taille du haut-parleur, mono.
- Pas de caméra, donc pas d'appel vidéo, ni de prise jack.
- Écran petit et plusieurs réglages uniquement à la voix.
- L'heure disparaît pendant la lecture audio.
À 49,99 €, l'Echo Spot est un réveil connecté malin et discret pour la chambre. Il convient à ceux qui veulent Alexa et un écran sans payer le prix d'un Echo Show. Pour un vrai rendu sonore, il faudra regarder ailleurs.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 3 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Comment profiter des Jours Flash Prime ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69€ par an
- Amazon Prime à 6,99€/mois
- Amazon Prime Student 3,49€/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)