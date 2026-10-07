L'Echo Spot reprend le format d'une petite sphère tronquée. Sa moitié haute accueille l'écran tactile et sa moitié basse l'enceinte. Au quotidien, il sert de réveil, de minuteur, de calendrier et de commande vocale pour la domotique, avec le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz et le Bluetooth.

Ses limites sont claires. Il n'a ni caméra ni appel vidéo, et pas de prise jack, mais on peut le relier à une autre enceinte en Bluetooth. Son petit haut-parleur convient à une chambre, pas à une pièce de vie.