L’Ecovacs Deebot T90 Pro Omni associe une puissance d’aspiration de 30 000 Pa à un long rouleau autonettoyant dédié au lavage des sols durs. Sa version blanche est proposée à 479 € pour les membres Prime chez Amazon jusqu’à mercredi soir.
Un aspirateur-robot laveur se doit de nettoyer aussi bien qu’il aspire. C’est l’objectif visé par Ecovacs avec son Deebot T90 Pro Omni, actuellement disponible pour 479 € au lieu de 799 € sur Amazon dans le cadre des Jours Flash Prime. Ce modèle est essentiellement destiné aux foyers avec une grande surface de sols durs à nettoyer de façon régulière. Il s’accompagne d’une station Omni qui renforce sa polyvalence.
L’Ecovacs Deebot T90 Pro Omni blanc est à 479 € au lieu de 799 € chez Amazon pour les membres Prime.
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Pourquoi choisir l’Ecovacs Deebot T90 Pro Omni ?
- Pour son lavage à rouleau : le rouleau de 27 cm est rincé pendant le nettoyage pour éviter la redistribution des saletés.
- Pour sa station multifonction : elle assure notamment le vidage des poussières, le lavage du rouleau à l’eau chaude et le dosage du détergent.
- Pour sa puissance d’aspiration : avec 30 000 Pa de puissance, l’aspirateur ramasse même les débris volumineux.
Un Ecovacs Deebot dont la polyvalence n’est plus à démontrer
L’Ecovacs Deebot T90 Pro Omni commence par aspirer efficacement la poussière et les saletés sur toutes les surfaces grâce à sa puissance qui monte jusqu’à 30 000 Pa. Et il ne s’arrête pas là, puisqu’il nettoie les sols durs à l’eau dans la foulée. Son rouleau extensible se rapproche des bordures, tandis que le système de relevage le soulève lorsqu’un tapis est détecté afin de ne pas le mouiller. Notre test de l’Ecovacs Deebot T90 Pro Omni salue notamment son endurance et l’efficacité du lavage, qui viennent contrebalancer une navigation parfois un peu hésitante.
Un aspirateur-robot moins adapté à la moquette
Performant sur les surfaces dures, l’Ecovacs Deebot T90 Pro Omni peut néanmoins s’avérer un peu moins adapté aux logements où les tapis sont nombreux et où la moquette recouvre le sol de plusieurs pièces. Il reste cependant possible de désactiver totalement la serpillière dans l’application.
✅ Les points forts
- Rouleau de lavage de 27 cm autonettoyant.
- Station avec dosage automatique du détergent.
- Bonne autonomie et recharge PowerBoost.
❌ Les limites
- Navigation parfois un peu hasardeuse.
- Usage moins pertinent dans les endroits avec beaucoup de moquette.
La version blanche du Deebot T90 Pro Omni profite de 40 % de réduction chez Amazon.
Le Deebot T90 Pro Omni d’Ecovacs est un aspirateur-robot laveur adapté à un usage régulier, voire quotidien, dans les logements où les sols durs dominent.
Par contre, dans un logement surtout couvert de tapis épais, son intérêt est plus limité et, dans ce cas, d’autres aspirateurs-robots en promotion peuvent s’avérer plus appropriés.
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