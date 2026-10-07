Le Deebot T90 Pro Omni d’Ecovacs est un aspirateur-robot laveur adapté à un usage régulier, voire quotidien, dans les logements où les sols durs dominent.

Par contre, dans un logement surtout couvert de tapis épais, son intérêt est plus limité et, dans ce cas, d’autres aspirateurs-robots en promotion peuvent s’avérer plus appropriés.