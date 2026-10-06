L’écran MSI MAG 274QPA QD-OLED X24 de 26,5 pouces associe une dalle OLED à un taux de rafraîchissement qui monte jusqu’à 240 Hz. Amazon le propose à 399,99 € pour les membres Prime jusqu’au mercredi 7 octobre inclus.
Certes, GTA VI ne sortira pas sur PC dès cet automne, mais vous pouvez tout à fait brancher votre PS5 à un écran gaming plutôt qu’à un téléviseur pour profiter d’une meilleure qualité d’image. Avec le MSI MAG 274QPA QD-OLED X24 proposé à 399,99 € par Amazon, il est possible de bénéficier d’une dalle QD-OLED à 240 Hz affichant une définition de 2 560 × 1 440 pixels. La réduction de 100 € est réservée aux adhérents d’Amazon Prime.
Cet écran QD-OLED MSI passe de 499,99 € à 399,99 € chez Amazon jusqu’à mercredi soir.
Pour profiter des Jours Flash Prime n’oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d’un essai gratuit de 30 jours, c’est donc le bon moment pour tester.
Pourquoi choisir le MSI MAG 274QPA QD-OLED X24 ?
- Pour sa dalle QD-OLED : les pixels autoémissifs permettent d’obtenir des noirs profonds et la dalle OLED Quantum Dot restitue 1,07 milliard de couleurs.
- Pour sa fluidité : les 240 Hz et le temps de réponse de 0,03 ms offrent une grande réactivité pour le jeu vidéo.
- Pour Gaming Intelligence : le logiciel MSI GI offre de multiples possibilités de réglages.
Un écran MSI adapté aux PC et aux consoles de jeux
Le MSI MAG 274QPA associe une diagonale de 26,5 pouces à une définition WQHD, ce qui permet de profiter d’un affichage détaillé tout en demandant moins de ressources graphiques que la 4K. Que vous aimiez jouer à des titres solos, multijoueurs ou compétitifs, cet écran gaming peut vous offrir satisfaction grâce à son rendu réaliste des couleurs, son taux de rafraîchissement de 240 Hz et son temps de réponse de 0,03 ms de gris à gris. De plus, ses deux entrées HDMI 2.1 et son DisplayPort 1.4a permettent de le raccorder à plusieurs sources, comme un ordinateur et une console.
Le contraste OLED, avec quelques concessions
Cet écran QD-OLED se veut donc réactif et bien contrasté. On ne peut pas lui reprocher grand-chose, si ce n’est éventuellement sa luminosité HDR qui culmine à 400 nits selon les caractéristiques données par MSI. Cela limite l’intensité des effets HDR, surtout en comparaison avec des modèles mieux lotis sur ce point.
✅ Les points forts
- Dalle QD-OLED WQHD à 240 Hz.
- Interface logicielle très complète.
- Deux ports HDMI 2.1 et un DisplayPort.
❌ Les limites
- Luminosité HDR limitée à 400 nits.
- Pas de haut-parleurs intégrés.
Vendu et expédié par Amazon, cet écran QD-OLED est disponible à 399,99 € avec Prime.
Si vous cherchez un écran de taille raisonnable, fluide et doté d’un bon niveau de contraste afin de jongler entre un PC et une console, cet écran MSI peut vous convenir. Y compris pour jouer à GTA VI dès sa sortie sur PS5 et Xbox !
Il faut néanmoins garder ses quelques limites en tête, notamment du côté de la luminosité HDR. Par ailleurs, si vous choisissez cet écran MSI, conservez les protections OLED Care 2.0 activées pour limiter le risque de marquage.
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