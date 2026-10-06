Si vous cherchez un écran de taille raisonnable, fluide et doté d’un bon niveau de contraste afin de jongler entre un PC et une console, cet écran MSI peut vous convenir. Y compris pour jouer à GTA VI dès sa sortie sur PS5 et Xbox !

Il faut néanmoins garder ses quelques limites en tête, notamment du côté de la luminosité HDR. Par ailleurs, si vous choisissez cet écran MSI, conservez les protections OLED Care 2.0 activées pour limiter le risque de marquage.