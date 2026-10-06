La SE 3 trouve sa place la nuit autant que le jour. Le score de sommeil et la détection de la température éclairent la qualité de vos nuits et nourrissent le suivi des cycles d’ovulation, tandis que le GPS intégré et l’étanchéité jusqu’à 50 mètres couvrent la course, le vélo ou la natation. Apple annonce 18 heures d’autonomie, mais notre test de l’Apple Watch SE 3 en a mesuré environ 26, et lui a attribué la note de 8/10. La charge rapide récupère 80 % en 45 minutes.

Elle s’adresse d’abord aux possesseurs d’iPhone qui découvrent la montre connectée, et à ceux qui portent encore une SE 2 sans écran toujours activé ni puce récente. Le boîtier de 40 mm de cette offre est le plus compact de la gamme SE, le 44 mm ayant été lancé à 299 €. Elle n’a en revanche aucun intérêt avec un smartphone Android : seul un iPhone 11 ou plus récent peut l’appairer. Et si vous espériez tenir plusieurs jours sans chargeur, il faudra vous résoudre à une recharge quotidienne.