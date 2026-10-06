Amazon réserve à ses abonnés Prime une remise de 42 € sur l’Apple Watch SE 3 en version GPS 40 mm, à l’occasion des Jours Flash Prime. Notée 8/10 dans notre test, c’est l’Apple Watch que notre guide d’achat retient pour son rapport qualité/prix, à condition d’accepter quelques impasses côté santé.
Pour sa troisième génération, sortie trois ans après la SE 2, Apple a revu en profondeur sa montre d’entrée de gamme sans toucher à son design. L’Apple Watch SE 3 reprend la puce S10 des Series 11 et Ultra 3, gagne enfin un écran toujours activé et ajoute la détection de la température ainsi qu’un score de sommeil.
Pendant les Jours Flash Prime, les membres Prime peuvent s’offrir l’Apple Watch SE 3 GPS 40 mm à 227 € chez Amazon au lieu de 269 €, son prix de lancement. Cette remise de 16 % s’adresse d’abord aux possesseurs d’iPhone qui cherchent une première montre connectée sans payer le prix d’une Series.
L’Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Lumière stellaire passe à 227 € au lieu de 269 € chez Amazon, une offre réservée aux membres Prime.
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Pourquoi choisir l’Apple Watch SE 3 ?
- La puce des modèles plus chers : la SE 3 partage la puce S10 de la Series 11 et de l’Ultra 3, jugée très performante dans notre test. Elle ouvre aussi la porte aux gestes « toucher deux fois » et rotation du poignet, pratiques pour piloter la montre d’une seule main.
- Un écran enfin toujours activé : l’heure et les notifications restent lisibles poignet baissé, sans avoir à lever le bras. La dalle grimpe à 1 000 nits et se cache derrière un verre Ion-X annoncé quatre fois plus résistant que sur la génération précédente.
- Un suivi santé plus complet : score de sommeil, notifications d’apnée du sommeil, détection de la température et alertes d’arythmie rejoignent la détection des chutes et des accidents de voiture. De quoi surveiller vos nuits autant que vos séances.
Des nuits suivies, des séances mesurées et une recharge quotidienne
La SE 3 trouve sa place la nuit autant que le jour. Le score de sommeil et la détection de la température éclairent la qualité de vos nuits et nourrissent le suivi des cycles d’ovulation, tandis que le GPS intégré et l’étanchéité jusqu’à 50 mètres couvrent la course, le vélo ou la natation. Apple annonce 18 heures d’autonomie, mais notre test de l’Apple Watch SE 3 en a mesuré environ 26, et lui a attribué la note de 8/10. La charge rapide récupère 80 % en 45 minutes.
Elle s’adresse d’abord aux possesseurs d’iPhone qui découvrent la montre connectée, et à ceux qui portent encore une SE 2 sans écran toujours activé ni puce récente. Le boîtier de 40 mm de cette offre est le plus compact de la gamme SE, le 44 mm ayant été lancé à 299 €. Elle n’a en revanche aucun intérêt avec un smartphone Android : seul un iPhone 11 ou plus récent peut l’appairer. Et si vous espériez tenir plusieurs jours sans chargeur, il faudra vous résoudre à une recharge quotidienne.
Ce que la SE 3 laisse aux Apple Watch Series
La SE 3 conserve le design de 2022, avec des bordures épaisses et un écran plus petit et moins lumineux que celui de la Series 11. Elle fait l’impasse sur l’électrocardiogramme, la mesure de l’oxygène dans le sang et le suivi de l’hypertension, et sa charge rapide reste bridée. En échange, elle offre l’essentiel de l’expérience pour environ 150 € de moins qu’une Series 11 à son lancement. C’est à ce titre que notre comparatif des meilleures montres connectées la retient comme l’Apple Watch au meilleur rapport qualité/prix.
✅ Les points forts
- Puce S10, la même que sur la Series 11 et l’Ultra 3
- Écran toujours activé, jusqu’à 1 000 nits
- Environ 26 heures d’autonomie mesurées dans notre test
- Score de sommeil, température et notifications d’apnée du sommeil
- GPS intégré et étanchéité 50 mètres, natation comprise
❌ Les limites
- Une recharge reste nécessaire chaque jour
- Ni ECG, ni mesure de l’oxygène sanguin, ni suivi de l’hypertension
- Compatible uniquement avec l’iPhone, à partir de l’iPhone 11
- Design inchangé depuis 2022, avec des bordures épaisses
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À 227 €, l’Apple Watch SE 3 n’atteint pas un prix inédit : nous l’avions déjà relayée à 224,15 € chez Amazon en janvier, dans le coloris Minuit. La remise de 42 € reste nette sur une montre que nous recommandons toujours, un an après sa sortie. Pour un possesseur d’iPhone qui veut suivre son sommeil, ses entraînements et ses notifications, c’est l’entrée la plus accessible dans la gamme Apple Watch.
Ceux qui tiennent à l’électrocardiogramme ou au suivi de la tension regarderont plutôt du côté des Series, quitte à payer nettement plus. Les utilisateurs Android, eux, peuvent passer leur chemin. Pour les autres, la vraie question porte sur la taille : le 40 mm de cette offre conviendra aux poignets qui préfèrent la discrétion, le 44 mm à ceux qui veulent un écran plus confortable à lire.
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