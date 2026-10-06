Pour ce premier jour de Vantes Flash Prime, Amazon affiche le casque à conduction osseuse de Shokz à 99 € au lieu de 139 €. C’est 10 € de moins que le prix que nous avions relayé en août, pour un modèle qui privilégie la sécurité du coureur plutôt que la richesse du son.
Le Shokz OpenRun répond à une question que se posent beaucoup de coureurs : comment écouter de la musique sans perdre le bruit de la circulation ? Ses deux transducteurs se posent sur les pommettes et transmettent le son par vibration, ce qui laisse le conduit auditif entièrement libre.
Pendant les Jours Flash Prime, le Shokz OpenRun passe à 99 € chez Amazon, contre 139 € affichés jusqu’ici, soit 40 € de remise. Cette version remplace le câble magnétique de l’OpenRun d’origine par un port USB-C. Elle s’adresse d’abord aux coureurs qui sortent seuls, sur route ou en ville, et qui veulent garder leurs repères sonores.
Le Shokz OpenRun (USB-C) est à 99 € au lieu de 139 € chez Amazon, une offre des Jours Flash Prime accessible aux seuls membres Prime.
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Pourquoi choisir le Shokz OpenRun ?
- Les oreilles restent libres : La conduction osseuse laisse le conduit auditif dégagé. Vous entendez une voiture qui arrive ou un cycliste qui vous double sans couper la musique.
- Un maintien qui se fait oublier : L’arceau en titane enserre l’arrière du crâne et l’ensemble ne pèse que 26 g. Runpack, qui a testé l’OpenRun d’origine, le décrit comme presque imperceptible en course, fractionné compris.
- La recharge des smartphones récents : Le port USB-C accepte le même câble que la plupart des téléphones actuels, sans accessoire à ne pas perdre. Dix minutes de charge redonnent 1 h 30 d’écoute, de quoi sauver une sortie oubliée la veille.
Un casque taillé pour la sortie en extérieur
Le terrain naturel de l’OpenRun, c’est la course dehors, par tous les temps. Son indice IP67 le protège de la sueur, de la pluie et de la poussière, et ses 8 heures d’autonomie couvrent plusieurs sorties avant de repasser par le câble. Les deux micros, associés au traitement cVc, isolent votre voix du bruit ambiant quand vous décrochez en plein effort. Shokz précise aussi que l’arceau laisse la place pour des lunettes.
Le même principe sert ceux qui enchaînent les appels en télétravail et veulent rester attentifs à ce qui se passe autour d’eux. Le casque est en revanche moins pertinent pour les nageurs : malgré l’IP67, Shokz ne le recommande pas sous l’eau. Les amateurs de musique risquent aussi d’être déçus, car la conduction osseuse limite les basses et Runpack relevait des vibrations perceptibles à fort volume. Shokz décline enfin une version Mini, à l’arceau plus court de 21 mm, utile pour les têtes plus petites.
OpenRun ou OpenRun Pro 2, deux façons de dépenser son budget
Face à l’OpenRun Pro 2, l’OpenRun assume ses compromis. Le Pro 2 ajoute un haut-parleur à conduction aérienne dédié aux basses et annonce 12 heures d’autonomie, mais son tarif officiel atteint 199 €, et c’est chez AliExpress, avec un code promo, que nous l’avons vu descendre autour de 110 € en septembre. Si vous cherchez simplement un casque fiable pour courir, l’OpenRun suffit, et le Pro 2 ne se justifie que si le son pèse autant que la sécurité. Les écouteurs ouverts à conduction aérienne, comme les OpenFit Pro de la même marque, forment une autre voie, que nous détaillons dans notre comparatif des meilleurs écouteurs Bluetooth pour le sport.
✅ Les points forts
- Conduit auditif libre pour entendre la circulation
- 26 g et arceau en titane qui tient en course
- IP67 contre la sueur, la pluie et la poussière
- Recharge USB-C, 1 h 30 d’écoute en 10 minutes
- Deux micros avec réduction de bruit pour les appels
❌ Les limites
- Basses limitées par la conduction osseuse
- Vibrations perceptibles à fort volume
- 8 heures d’autonomie, contre 12 pour l’OpenRun Pro 2
- Non recommandé pour nager sous l’eau
Le prix de 99 € ne s’affiche qu’avec un compte Prime : vérifiez-le sur la fiche du Shokz OpenRun avant de valider votre panier.
À 99 €, le Shokz OpenRun passe sous la barre des 100 € et sous les 109 € auxquels nous l’avions relayé en août chez Amazon. Pour un coureur qui sort seul sur route, c’est un achat cohérent : il règle la question de l’isolement sonore avec un matériel pensé pour l’effort, léger et étanche. Les 29 525 avis Amazon, avec une moyenne de 4,6 sur 5, vont dans le même sens.
Ceux qui achètent d’abord un casque pour la musique feront un autre calcul. L’OpenRun reste un outil de sport, avec un son qui accompagne l’effort plus qu’il ne se savoure. Dans ce cas, guetter une promotion sur l’OpenRun Pro 2 ou regarder du côté des écouteurs à conduction aérienne a plus de sens. Pour courir en gardant une oreille sur ce qui vous entoure, il fait le travail pour 40 € de moins.
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