Le Shokz OpenRun répond à une question que se posent beaucoup de coureurs : comment écouter de la musique sans perdre le bruit de la circulation ? Ses deux transducteurs se posent sur les pommettes et transmettent le son par vibration, ce qui laisse le conduit auditif entièrement libre.

Pendant les Jours Flash Prime, le Shokz OpenRun passe à 99 € chez Amazon, contre 139 € affichés jusqu’ici, soit 40 € de remise. Cette version remplace le câble magnétique de l’OpenRun d’origine par un port USB-C. Elle s’adresse d’abord aux coureurs qui sortent seuls, sur route ou en ville, et qui veulent garder leurs repères sonores.