Le chargeur Anker Nano II 65 W permet de recharger plusieurs appareils sur une seule prise secteur. En ce moment, les membres Prime peuvent l’obtenir pour 19,99 € au lieu de 39,99 € sur Amazon.
Les offres anticipées des Jours Flash Prime battent leur plein sur Amazon, et on y trouve de quoi satisfaire tous les amateurs de high-tech. Le chargeur Anker Nano II est notamment disponible à 19,99 € au lieu de 39,99 €. Cet accessoire réunit deux ports USB-C et un port USB-A, ce qui permet d’y recharger smartphones et tablettes, et même d’y brancher un ordinateur portable compatible.
Le chargeur Anker Nano II 65 W à trois ports est disponible à 19,99 € au lieu de 39,99 € pour les membres Amazon Prime.
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Pourquoi choisir l’Anker Nano II 65 W ?
- Pour ses trois ports : les deux ports USB-C et le port USB-A permettent de brancher plusieurs appareils sur une seule prise de courant.
- Pour sa puissance : un port USB-C utilisé seul peut fournir jusqu’à 65 W à un appareil compatible, comme un PC portable.
- Pour son format compact : la technologie GaN II permet de limiter l’encombrement sans faire de compromis sur les performances.
Un seul bloc pour le bureau et les déplacements
Au bureau, à la maison et même dans les transports, ce chargeur peut alimenter un ordinateur portable compatible USB-C tout en rechargeant un téléphone. Anker annonce une répartition qui atteint jusqu’à 45 W et 20 W lorsque les deux ports USB-C sont utilisés ensemble. Avec trois appareils branchés, elle passe à 40 W sur le premier USB-C et 12 W sur chacun des deux autres ports. Il faut donc être organisé et réserver le premier USB-C à l’appareil le plus gourmand pour profiter au mieux de la puissance disponible.
Un chargeur polyvalent et compact
L’un des atouts du chargeur Anker Nano II 65 W réside dans sa capacité à remplacer plusieurs petits chargeurs, ce qui le rend adapté aux personnes qui multiplient les déplacements. En revanche, si vous comptez l’utiliser pour recharger un ordinateur portable puissant, méfiance : quand ses 65 W sont répartis entre plusieurs appareils, sa puissance peut devenir insuffisante.
✅ Les points forts
- Deux ports USB-C et un port USB-A.
- Jusqu’à 65 W sur un seul port USB-C.
- Format compact grâce à la technologie GaN II.
❌ Les limites
- Puissance réduite par port en charge simultanée.
- Pas adapté à tous les ordinateurs portables.
Proposé à 19,99 € pour les membres Prime, ce chargeur est vendu par AnkerDirect FR et expédié par Amazon.
À ce tarif, l’Anker Nano II constitue un accessoire utile pour les technophiles qui ont tendance à jongler entre différents appareils rechargeables en USB.
Cependant, si votre ordinateur portable réclame davantage de puissance, mieux vaut vous tourner vers un chargeur plus adapté. Vérifiez aussi vos câbles : pour atteindre 65 W en USB-C, il faut disposer d’un modèle compatible.
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