À ce tarif, l’Anker Nano II constitue un accessoire utile pour les technophiles qui ont tendance à jongler entre différents appareils rechargeables en USB.

Cependant, si votre ordinateur portable réclame davantage de puissance, mieux vaut vous tourner vers un chargeur plus adapté. Vérifiez aussi vos câbles : pour atteindre 65 W en USB-C, il faut disposer d’un modèle compatible.