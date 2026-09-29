Les AirPods 5 sont les derniers écouteurs Bluetooth d’Apple avec des évolutions bien pensées, que vous retrouvez en promo à 149 euros sur E.Leclerc au lieu de 169 euros.
Apple vient de lancer ses nouveaux AirPods 5, une nouvelle déclinaison des écouteurs phare avec toujours la fameuse réduction de bruit active et surtout : un boîtier MagSafe. Celui-ci ajoute la charge sans fil bien pratique, mais ce ne sont pas les seuls progrès : l’autonomie est améliorée et le contrôle du volume par glissement sur la tige fait plaisir à utiliser. Ils se positionnent entre les AirPods 4 ANC et les AirPods Pro 3 (format fermé, plus chers) et sont là si vous n’aimez pas les embouts en silicone. Alors qu’ils viennent de sortir, les AirPods 5 ANC MagSafe profitent de 20 euros de réduction chez E.Leclerc.
Voici les AirPods 5 avec ANC et boîtier MagSafe à 149 € au lieu de 169 € sur E.Leclerc
Pourquoi choisir les AirPods 5 ?
- Pour un son ouvert de référence avec la signature sonore typée Apple qui propose une scène plus ample que sur les AirPods 4.
- Une ANC efficace pour un design ouvert avec la puce H2 et des algorithmes retravaillés, 1,5 fois plus performants que sur les AirPods 4.
- L'écosystème Apple optimisé avec l’Audio Spatial, le suivi de tête, la détection des conversations et Siri : tout ce qu’Apple peut proposer sur un iPhone.
Des écouteurs ouverts conçus pour le confort, le sport et le quotidien
Les AirPods 5 reprennent le design « bouton » des AirPods 4 avec un confort amélioré pour contenter les utilisateurs qui ne sont pas à l’aise avec les embouts en silicone. Ils sont certifiés IP57, aussi bien les écouteurs que le boitier, contre IP54 sur la génération précédente. Comme ça, vous pouvez les porter pendant vos séances de sport. Attention toutefois, la tenue peut varier en fonction de la morphologie de l’oreille, donc à essayer avant de se lancer dans un marathon. L’autonomie atteint 5h avec l’ANC activée et jusqu’à 7h sans, le boîtier permet d’arriver jusqu'à 22h. Des performances correctes pour Apple, mais moyennes comparées à certains concurrents plus endurants comme les Shokz OpenFit Pro.
Un bon compromis face aux alternatives, mais pas une révolution
Les AirPods 5 avec leur boîtier MagSafe se distinguent par un son ouvert de qualité, ce qui n’est pourtant pas gagné sur ce genre de format. Des écouteurs ouverts laissent passer les sons externes, ce qui peut altérer négativement la qualité du son, mais ici, Apple a réussi à équilibrer le résultat. L’intégration parfaite à l’écosystème Apple est aussi un plus, à condition d’avoir un iPhone bien sûr. Leur principale limite reste leur évolution très mesurée par rapport aux AirPods 4 ANC. D'ailleurs, la réduction de bruit active est toujours contrainte par le format ouvert, comme nous l'avons dit plus haut. Et l’autonomie ne fait pas jeu égal avec des concurrents plus endurants ou même les AirPods Pro 3 pour rester dans la même écurie.
✅ Les points forts
- L’excellente qualité sonore pour un format ouvert
- L'ANC efficace pour un modèle ouvert
- Le confort malgré l’absence d’embouts en silicone
- La qualité d’appel même en milieu bruyant
- La certification IP57 sur les écouteurs et le boîtier
- La charge sans-fil MagSafe/Qi
❌ Les limites
- Une évolution trop légère par rapport aux AirPods 4 ANC
- L'ANC limitée sur les très basses fréquences et les aigus
- L'autonomie moyenne en simple charge
- Tenue instable selon la morphologie de l'oreille
- Un écosystème fermé : pas de multipoint réel, pas de codecs avancés et les fonctions IA sont pour l’instant indisponibles en Europe
Si vous cherchez les AirPods 5 ANC MagSafe au meilleur prix, ils sont à 149 € sur E.Leclerc
Les AirPods 5 avec boîtier MagSafe sont une offre cohérente pour les utilisateurs iOS qui cherchent des écouteurs ouverts confortables, avec une ANC utile au quotidien et une intégration à Apple sans faille. SI vous n’aimez pas les embouts en silicone et que vous voulez faire du sport avec, ils font ça très bien.
Mais si vous cherchez une isolation vraiment puissante, une autonomie record ou des réglages audio poussés, il faudra peut-être se tourner plutôt vers les AirPods Pro 3 ou éventuellement des modèles Android plus ouverts.
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