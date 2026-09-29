Les AirPods 5 avec boîtier MagSafe sont une offre cohérente pour les utilisateurs iOS qui cherchent des écouteurs ouverts confortables, avec une ANC utile au quotidien et une intégration à Apple sans faille. SI vous n’aimez pas les embouts en silicone et que vous voulez faire du sport avec, ils font ça très bien.

Mais si vous cherchez une isolation vraiment puissante, une autonomie record ou des réglages audio poussés, il faudra peut-être se tourner plutôt vers les AirPods Pro 3 ou éventuellement des modèles Android plus ouverts.