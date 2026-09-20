La vraie rupture de l’année tient dans un diaphragme. Là où l’iPhone 17 Pro travaillait en permanence à ƒ/1,78, le 18 Pro ouvre et ferme mécaniquement son objectif principal : vous laissez filer l’arrière-plan sur un portrait, puis vous fermez pour un paysage en plein soleil. L’application Caméra gagne au passage des commandes manuelles de vitesse d’obturation, de balance des blancs et d’histogramme. Comme le rappelle notre article sur ce que l’iPhone 18 Pro apporte face à l’iPhone 17 Pro, cette ouverture variable ne rend pas pour autant chaque photo meilleure : c’est un outil de plus, pas un correctif automatique.

L’appareil s’adresse donc d’abord à celles et ceux qui photographient ou filment sérieusement, et qui gardent leur téléphone quatre ou cinq ans. Si vous venez d’un iPhone 17 Pro, l’écart se concentre sur la photo et l’endurance : le design ne bouge pas, la Dynamic Island se contente de rétrécir, et l’appareil prend cinq grammes. Les amateurs de jeu et d’IA embarquée y gagnent en revanche un Neural Engine dont les capacités doublent.