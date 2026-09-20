L’iPhone 18 Pro arrive chez Joybuy le jour même de ses premières livraisons, au tarif de lancement d’Apple. Ce que la plateforme du groupe JD.com ajoute au prix, c’est une reprise de votre ancien appareil jusqu’à 900 € et une livraison annoncée en moins de quatre heures.
Apple a présenté l’iPhone 18 Pro le 12 septembre, et les premières livraisons tombent aujourd’hui. Le modèle 256 Go est proposé à 1 479 € chez Joybuy, dans les quatre finitions Noir, Argent, Glacier et Bordeaux, quand la version 512 Go reste en précommande à 1 729 €.
C’est le tarif de lancement fixé par Apple en France, soit 130 € de plus que la génération précédente à son arrivée. L’intérêt de cette offre ne se joue donc pas sur une remise, mais sur ce que le marchand reprend et sur la vitesse à laquelle il livre.
L’iPhone 18 Pro 256 Go est à 1 479 € chez Joybuy, avec une reprise déductible jusqu’à 900 € et le chargeur Apple officiel ajouté pour 1 €.
Pourquoi choisir l’Apple iPhone 18 Pro ?
- Une ouverture qui change vraiment : le capteur principal de 48 mégapixels passe par quatre ouvertures mécaniques, de ƒ/1,48 à ƒ/4, là où la génération précédente restait fixe. Vous dosez la profondeur de champ au lieu de la subir.
- Une puissance qui tient dans la durée : l’A20 Pro gagne jusqu’à 20 % en CPU et 40 % en GPU sur l’A19 Pro, et sa chambre à vapeur triple de surface pour maintenir ce rythme.
- Une autonomie en hausse : comptez 36 heures de lecture vidéo contre 33 auparavant, et 50 % de batterie récupérés en un quart d’heure environ.
Ce que cette génération change concrètement
La vraie rupture de l’année tient dans un diaphragme. Là où l’iPhone 17 Pro travaillait en permanence à ƒ/1,78, le 18 Pro ouvre et ferme mécaniquement son objectif principal : vous laissez filer l’arrière-plan sur un portrait, puis vous fermez pour un paysage en plein soleil. L’application Caméra gagne au passage des commandes manuelles de vitesse d’obturation, de balance des blancs et d’histogramme. Comme le rappelle notre article sur ce que l’iPhone 18 Pro apporte face à l’iPhone 17 Pro, cette ouverture variable ne rend pas pour autant chaque photo meilleure : c’est un outil de plus, pas un correctif automatique.
L’appareil s’adresse donc d’abord à celles et ceux qui photographient ou filment sérieusement, et qui gardent leur téléphone quatre ou cinq ans. Si vous venez d’un iPhone 17 Pro, l’écart se concentre sur la photo et l’endurance : le design ne bouge pas, la Dynamic Island se contente de rétrécir, et l’appareil prend cinq grammes. Les amateurs de jeu et d’IA embarquée y gagnent en revanche un Neural Engine dont les capacités doublent.
Où il se situe face au reste du marché
L’iPhone 18 Pro n’arrive pas sur un terrain dégagé. notre comparatif des meilleurs smartphones place pour l’instant le Honor 600 en tête, l’iPhone 17 Pro Max noté 10 sur 10 côté Apple et le Galaxy S26 Ultra côté Android : le nouveau venu n’y figure pas encore et devra y faire ses preuves. Rien n’oblige d’ailleurs à se précipiter, puisque plusieurs analystes relevaient dès le 15 septembre des délais de livraison inhabituellement courts, qu’ils interprètent comme le signe d’une demande modérée.
✅ Les points forts
- Ouverture mécanique variable de ƒ/1,48 à ƒ/4 sur le capteur de 48 mégapixels
- Puce A20 Pro jusqu’à 20 % plus rapide en CPU et 40 % en GPU
- 36 heures de lecture vidéo et 50 % de recharge en un quart d’heure
- Mode Cinéma en 4K Dolby Vision à 60 images par seconde
- Reprise toutes marques chez Joybuy, frais de retour pris en charge
❌ Les limites
- Aucune remise sur le téléphone : 1 479 €, soit le tarif de lancement d’Apple
- 130 € de plus que la génération précédente au même stade
- Au-delà de 500 € d’estimation, la reprise n’est créditée qu’après réception et vérification
- La version 512 Go est encore annoncée en précommande chez Joybuy
Les quatre coloris du modèle 256 Go sont annoncés disponibles immédiatement chez Joybuy, avec une livraison en moins de quatre heures sur les zones éligibles.
À 1 479 €, l’iPhone 18 Pro ne coûte pas moins cher chez Joybuy qu’ailleurs, et mieux vaut le savoir avant de cliquer. Toute la valeur de l’opération repose sur ce que vous possédez déjà : smartphone, tablette, ordinateur portable ou console repris jusqu’à 900 €, déduits du paiement lorsque l’estimation ne dépasse pas 500 €, et crédités après vérification au-delà. S’y ajoutent le chargeur officiel à 1 € et un bon de 20 € réservé à la reprise d’un iPhone 17 Pro ou Pro Max.
Sans appareil à faire reprendre, il ne reste que la livraison en moins de quatre heures, précieuse un jour de sortie et anecdotique ensuite. Les premiers tests complets manquent encore, et rien n’oblige à trancher cette semaine. Faites estimer votre ancien téléphone avant de valider le panier : c’est ce montant, et lui seul, qui décide de l’intérêt réel de l’offre.
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