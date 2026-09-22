Apple a relevé le prix de ses iPhone le 9 septembre 2026, avec 150 € de plus sur plusieurs modèles neufs. De quoi regarder autrement le reconditionné, où l’iPhone 15 de 128 Go descend à 437 € chez Back Market.
L’iPhone 15 est sorti en septembre 2023 à 969 €. Trois ans plus tard, la même machine se négocie autour de 437 € en reconditionné, pendant que les modèles neufs, eux, montent. Back Market propose cet iPhone 15 reconditionné de 128 Go en coloris noir, noté 4,6 sur 5 par les acheteurs de la plateforme et livré avec une batterie garantie à 85 % de capacité minimum. L’addition tombe même à 417 € si vous y associez un forfait Bouygues Telecom. Elle vise qui veut un iPhone encore pertinent sans dépasser 1 000 €.
L’iPhone 15 reconditionné de 128 Go est affiché 417,00 € chez Back Market avec le forfait Bouygues 130 Go 5G à 9,99€/mois sans engagement, contre 869,00 € neuf.
Pourquoi choisir l’iPhone 15 ?
- La puce A16 Bionic, toujours dans le coup : c’est le processeur qui équipait les iPhone 14 Pro. Trois ans après, il encaisse sans broncher les usages quotidiens, du multitâche aux jeux exigeants.
- Un capteur principal de 48 mégapixels : nous avions relevé dans notre test que ce capteur apporte un zoom 2x qui manquait cruellement aux générations précédentes. La polyvalence photo change de dimension par rapport à un iPhone 13 ou 14.
- L’USB-C et la fin de l’encoche : l’iPhone 15 est la première génération à abandonner le connecteur Lightning et à généraliser la Dynamic Island. Vous rechargez donc avec le même câble que votre ordinateur portable ou votre casque.
Ce que l’iPhone 15 fait encore très bien en 2026
L’écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces monte à 2 000 nits en pic, largement de quoi lire un plan en plein soleil. Le châssis de 171 grammes pour 7,8 mm d’épaisseur en fait un téléphone qu’on oublie dans une poche. Côté photo, le capteur principal de 48 mégapixels et l’ultra grand-angle de 12 mégapixels couvrent l’essentiel des situations. Nous lui avions attribué 8 sur 10 dans notre test de l’iPhone 15, en soulignant l’impression de sauter plusieurs générations d’un coup.
Ce modèle conviendra à qui remplace un iPhone 11 ou 12 devenu poussif, et à qui veut entrer dans l’écosystème Apple sans y laisser un mois de salaire. Il conviendra moins aux joueurs réguliers et aux amateurs d’interfaces très fluides, puisque la dalle plafonne à 60 Hz et se passe de la technologie ProMotion réservée aux modèles Pro. Les photographes exigeants regretteront aussi l’absence de téléobjectif dédié. Le port USB-C, enfin, se limite ici aux débits de l’USB 2.0.
Le calcul face au neuf a changé en septembre
Depuis le 9 septembre 2026, l’iPhone 17 est passé de 969 € à 1 119 € et l’iPhone 17e de 719 € à 869 €, Apple invoquant la flambée du prix de la mémoire vive. Le premier iPhone neuf du catalogue coûte donc deux fois le prix de cet iPhone 15 reconditionné. Face à un Android neuf du même budget, l’arbitrage se joue surtout sur l’écran et sur la recharge, et notre comparatif des meilleurs smartphones classe les modèles par gamme de prix.
✅ Les points forts
- Puce A16 Bionic encore véloce trois ans après
- Capteur de 48 mégapixels avec zoom 2x
- Écran OLED lumineux jusqu’à 2 000 nits
- Format compact et léger, 171 grammes
- Port USB-C et batterie garantie à 85 % minimum
❌ Les limites
- Dalle limitée à 60 Hz, sans ProMotion
- Autonomie juste sur ce modèle standard, relevée dans notre test
- Port USB-C cantonné aux débits de l’USB 2.0
- Le tarif de 417 € suppose de souscrire un forfait Bouygues
Back Market applique un retour gratuit sous 30 jours sur cet iPhone 15 à 417,00 €, avec remboursement sous trois jours ouvrés une fois l’appareil réceptionné.
L’iPhone 15 n’est plus le smartphone le plus moderne du catalogue Apple, et ce n’est pas ce qu’on lui demande à ce prix. Il concentre les trois évolutions qui comptaient vraiment dans cette génération, à savoir l’USB-C, la Dynamic Island et le capteur de 48 mégapixels. À 437 € seul ou 417 € avec le forfait Bouygues 130 Go, il revient à moins de la moitié de son tarif de lancement, avec une batterie garantie à 85 % de capacité au minimum et trente jours pour changer d’avis.
Le lecteur qui veut une dalle à 120 Hz, un téléobjectif ou l’autonomie d’un grand format regardera ailleurs, quitte à payer le neuf nettement plus cher. Celui qui cherche un iPhone récent, léger et facturé le prix d’un milieu de gamme Android trouvera ici un rapport prix-prestations cohérent en septembre 2026. Reste à contrôler la configuration exacte affichée au moment de commander, l’état de la batterie et le coloris variant d’une annonce à l’autre sur la plateforme.
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