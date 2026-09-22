L’écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces monte à 2 000 nits en pic, largement de quoi lire un plan en plein soleil. Le châssis de 171 grammes pour 7,8 mm d’épaisseur en fait un téléphone qu’on oublie dans une poche. Côté photo, le capteur principal de 48 mégapixels et l’ultra grand-angle de 12 mégapixels couvrent l’essentiel des situations. Nous lui avions attribué 8 sur 10 dans notre test de l’iPhone 15, en soulignant l’impression de sauter plusieurs générations d’un coup.

Ce modèle conviendra à qui remplace un iPhone 11 ou 12 devenu poussif, et à qui veut entrer dans l’écosystème Apple sans y laisser un mois de salaire. Il conviendra moins aux joueurs réguliers et aux amateurs d’interfaces très fluides, puisque la dalle plafonne à 60 Hz et se passe de la technologie ProMotion réservée aux modèles Pro. Les photographes exigeants regretteront aussi l’absence de téléobjectif dédié. Le port USB-C, enfin, se limite ici aux débits de l’USB 2.0.