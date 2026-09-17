Avec les quatre barres Philips Hue Play connectées, vous allez pouvoir créer une ambiance d'appoint. Vous allez pouvoir les contrôler individuellement ou les synchroniser entre elles ou avec d'autres appareils Philips. Le seul inconvénient c'est qu'il faut le pont Philips Hue qui n'est pas inclus dans ce pack, sinon vous serez limité dans son utilisation. Chaque barre délivre jusqu'à 530 lumens et vous pouvez choisir la couleur et la chaleur de l'éclairage.

Chaque barre fait 25,3 cm de long et bénéficie de multiples modes de fixation. Vous pouvez contrôler l'éclairage à la voix avec des assistants comme HomeKit, Google ou Alexa. Par contre, et c'est un peu gênant, il n'y a qu'une alimentation pour chaque lot de deux, ce qui implique de les installer à proximité l'une de l'autre.