Dans son pack, Fnac ne met pas deux, ni trois, mais bien quatre barres lumineuses Philips Hue Play pour se faire une ambiance personnalisée, pour 129,99 euros au lieu de 199,99 euros.
Philips est une marque bien connue dans l'univers des lumières connectées, avec sa gamme de produits Hue. On connait et apprécie notamment les téléviseurs Ambilight où l'éclairage arrière réagit en fonction de l'image affichée à l'écran. Et bien vous savez quoi ? Si vous avez un TV Philips, vous pouvez synchroniser ces 4 Philips Hue Play avec le système en place, et ça facilement en plus. L'équipement est en plus en promo sur Fnac avec un pack de quatre barres lumineuses Philips Hue Play pour 129,99 euros au lieu de 199,99 euros.
Pourquoi choisir le pack de 4 Philips Hue Play ?
- Pour se créer une ambiance synchronisée et personnalisée à condition d'avoir la Hue Sync Box qui va bien avec.
- Parce qu'on peut les fixer partout : posées à l'horizontale, debout, fixées derrière un TV, une étagère ou une bibliothèque.
- L'intégration dans le système Hue est naturelle et permet de créer des scènes lumineuses cohérentes avec vos autres ampoules et luminaires de la marque.
Un éclairage d'ambiance polyvalent pour le salon
Avec les quatre barres Philips Hue Play connectées, vous allez pouvoir créer une ambiance d'appoint. Vous allez pouvoir les contrôler individuellement ou les synchroniser entre elles ou avec d'autres appareils Philips. Le seul inconvénient c'est qu'il faut le pont Philips Hue qui n'est pas inclus dans ce pack, sinon vous serez limité dans son utilisation. Chaque barre délivre jusqu'à 530 lumens et vous pouvez choisir la couleur et la chaleur de l'éclairage.
Chaque barre fait 25,3 cm de long et bénéficie de multiples modes de fixation. Vous pouvez contrôler l'éclairage à la voix avec des assistants comme HomeKit, Google ou Alexa. Par contre, et c'est un peu gênant, il n'y a qu'une alimentation pour chaque lot de deux, ce qui implique de les installer à proximité l'une de l'autre.
Un lot moins pertinent sans le Hue Bridge
Philips a bien pensé son écosystème Hue, et les Hue Play peuvent s'envisager comme un Ambilight d'appoint, derrière un TV ou un écran d'ordinateur. Mais comme on l'a dit, il faut vraiment avoir le Hue Bridge, le pont, pour optimiser leur fonctionnement, sinon vous n'aurez pas tout l'effet synchronisation. Alors vous pourriez leur préférer des alternatives comme Govee ou Nanoleaf, souvent moins chères et sans hub dédié, mais vous n'aurez pas la même finesse de gradation de la lumière, ni de synchronisation aussi aboutie.
✅ Les points forts
- L'installation et l'appairage très simple
- La luminosité et la palette de couleurs variée pour créer des ambiances variées
- L'écosystème Hue est mature avec de nombreuses scènes et des possibilités d'automatisation
- La synchronisation TV/PC convaincante pour une bonne immersion
❌ Les limites
- Son prix élevé par rapport à la concurrence, malgré la promotion
- Un seul adaptateur pour deux lampes, ça limite l'installation
- Le pont n'est pas inclus
Ce pack de quatre barres Philips Hue Play est intéressant si vous avez une vraie volonté d'avoir un salon avec une belle ambiance lumineuse. Ou si vous avez déjà des produits de la marque avec notamment le Philips Hue Bridge. Comme ça, vous pourrez intégrer ces barres à votre installation et les synchroniser avec le TV en vous procurant la Sync Box.
Et c'est là que le bât blesse, puisque ces produits demandent de réinvestir ailleurs pour en profiter complètement. Difficile de les recommander comme entrée en la matière, surtout que chaque produit est relativement cher, à moins d'attendre une promotion intéressante, comme ici.
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