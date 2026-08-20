Lancé à l’international fin 2024, le Xiaomi MIX Flip reste l’un des rares smartphones pliants au format clapet à réunir 12 Go de RAM, 512 Go de stockage et un double module photo signé Leica. Cette offre proposée par AliExpress fait redescendre la version globale du téléphone à 403,68 €, contre 515,64 € habituellement affichés, grâce au code FRNS50 à saisir au moment du paiement.

En réglant via PayPal, la facture peut même descendre jusqu’à 381,47 €, un palier de prix rarement observé sur ce modèle depuis sa sortie. Ce bon plan s’adresse avant tout à celles et ceux qui souhaitent découvrir le format pliant à clapet sans s’aligner sur les tarifs pratiqués par Samsung.