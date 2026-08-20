À l’approche de la rentrée, les prix des smartphones pliants continuent de reculer, et le Xiaomi MIX Flip en offre une nouvelle illustration chez AliExpress. Voici ce qu’il faut savoir avant de profiter de ce palier tarifaire inédit, entre fiche technique, code promo et limites à connaître.
Lancé à l’international fin 2024, le Xiaomi MIX Flip reste l’un des rares smartphones pliants au format clapet à réunir 12 Go de RAM, 512 Go de stockage et un double module photo signé Leica. Cette offre proposée par AliExpress fait redescendre la version globale du téléphone à 403,68 €, contre 515,64 € habituellement affichés, grâce au code FRNS50 à saisir au moment du paiement.
En réglant via PayPal, la facture peut même descendre jusqu’à 381,47 €, un palier de prix rarement observé sur ce modèle depuis sa sortie. Ce bon plan s’adresse avant tout à celles et ceux qui souhaitent découvrir le format pliant à clapet sans s’aligner sur les tarifs pratiqués par Samsung.
Voici le Xiaomi MIX Flip à 403,68 € au lieu de 515,64 € chez AliExpress, code promo inclus !
Pourquoi choisir le Xiaomi MIX Flip ?
- Fiche technique musclée : le Snapdragon 8 Gen 3 associé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS 4.0 assure une fluidité durable, y compris en usage intensif.
- Photographie signée Leica : le double capteur 50 MP, avec objectif grand angle et téléobjectif flottant, permet de composer des clichés multi-angles sans emporter un boîtier dédié.
- Prix en forte baisse : le code FRNS50 ramène la facture à 403,68 €, voire 381,47 € via PayPal, contre 515,64 € habituellement.
Un format compact pensé pour un usage quotidien polyvalent
Avec son écran interne AMOLED pliable de 6,86 pouces et son écran externe de 4,01 pouces réellement exploitable, le Xiaomi MIX Flip permet de consulter ses notifications, répondre à un message ou déclencher l’appareil photo sans déplier le téléphone. Le double capteur Leica de 50 mégapixels, qui associe un objectif grand angle Summilux et un téléobjectif flottant, cible les utilisateurs qui veulent progresser en photographie sans s’encombrer d’un boîtier dédié. Dans son test du Xiaomi MIX Flip, la rédaction de Clubic soulignait des résultats photo convaincants en toutes conditions de luminosité, tout en pointant l’absence de certification IP officielle et d’eSIM. La batterie de 4 780 mAh, associée à une charge rapide de 67 W livrée avec le chargeur, complète un profil pensé pour tenir une journée d’utilisation intensive.
Face aux pliables Samsung, un rapport prix/fiche technique qui interroge
À ce niveau de prix, le MIX Flip embarque une fiche technique qui n’a rien à envier au Galaxy Z Flip7, dont le tarif de lancement démarre officiellement autour de 1 199 €, quand les pliables au format livre comme le Galaxy Z Fold7 flirtent avec les 2 000 €. Il ne dispose toutefois ni de certification IP officielle ni d’eSIM, deux éléments que Samsung propose sur sa gamme, même si sa charge rapide de 67 W devance nettement les 25 W affichés par les Galaxy Z Flip7 et Z Fold7.
✅ Les points forts
- Fiche technique haut de gamme : Snapdragon 8 Gen 3, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour un usage fluide au quotidien
- Double capteur photo Leica 50 MP avec objectif grand angle et téléobjectif flottant
- Écran externe de 4,01 pouces réellement utile sans déplier le téléphone
- Charge rapide 67 W, avec chargeur fourni dans la boîte
- Prix particulièrement bas pour cette configuration grâce au code FRNS50
❌ Les limites
- Aucune certification IP officielle contre la poussière et l’eau
- Pas de prise en charge de l’eSIM
- Présence de publicités dans certaines applications système, relevée par plusieurs testeurs
- Disponibilité du stock et validité du code promo susceptibles d’évoluer rapidement
Le Xiaomi MIX Flip repasse sous les 410 € chez AliExpress : une disponibilité à vérifier avant la fin de l’offre !
Ce bon plan s’adresse en priorité à celles et ceux qui veulent essayer le format pliant à clapet sans consacrer plus de 1 000 € à leur smartphone, tout en profitant d’une fiche technique et d’un module photo Leica habituellement réservés à des références plus onéreuses. Les acheteurs attachés à la certification IP, à l’eSIM ou à un service après-vente localisé en France pourront en revanche préférer un modèle Samsung, quitte à payer nettement plus cher.
Pour les autres, cette offre AliExpress à 403,68 €, voire 381,47 € via PayPal avec le code FRNS50, reste l’un des points d’entrée les plus intéressants observés sur ce modèle depuis sa sortie fin 2024. Mieux vaut toutefois vérifier la disponibilité du stock et la validité du code avant de valider la commande.
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