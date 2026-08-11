Trois ans après le WH-1000XM5, Sony a revu sa copie sur presque tous les points avec ce WH-1000XM6, qui conserve son statut de référence chez les casques antibruit haut de gamme. Le modèle profite actuellement d’une remise appliquée via le code promo LDFR30 sur cette offre AliExpress, qui fait chuter son prix à 288,03 euros. Ce tarif s’adresse en priorité aux personnes qui passent de longues heures dans les transports, en open space ou en télétravail, et qui cherchent à s’isoler sans sacrifier la qualité sonore.

Avant de valider votre panier, mieux vaut vérifier la couleur disponible et le stock restant, ces offres flash étant généralement limitées en quantité. Le casque bénéficie par ailleurs de la garantie constructeur de deux ans, un détail rassurant sur une plateforme parfois perçue comme moins encadrée que les enseignes françaises traditionnelles.