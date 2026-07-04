Fulli offre son badge télépéage ainsi que 12 mois de frais de gestion en France, sans engagement ni frais de résiliation. Une occasion idéale de s'équiper avant les grands départs estivaux, sans payer le moindre euro tant que le badge n'est pas utilisé.
Le badge télépéage Fulli permet de circuler sur les voies réservées et en flux libre sur les autoroutes françaises, espagnoles et portugaises, sans s'arrêter aux barrières de péage. Contrairement à un abonnement classique facturé chaque mois, Fulli fonctionne sur un principe "0 € les mois non utilisés", ce qui en fait une solution flexible aussi bien pour les conducteurs quotidiens que pour ceux qui ne prennent l'autoroute qu'en vacances. Avec cette offre qui propose le badge de télépéage gratuit et 12 mois d'abonnements offerts, l'entrée dans le télépéage devient quasiment gratuite pour la première année.
Pourquoi choisir le badge télépéage Fulli ?
- Un badge qui ne coûte réellement rien tant qu'il n'est pas utilisé, grâce au principe "0 € les mois non circulés".
- Une couverture qui dépasse le simple péage classique, avec un accès à plus de 900 parkings équipés en Europe.
- Un fonctionnement pensé pour le flux libre, de plus en plus répandu sur le réseau autoroutier français.
- Application mobile complète
- Frais de service souvent offerts
- Service de télépéage complet en France et quelques pays d'Europe
- Manque de services supplémentaires
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- Frais de service souvent offerts
- Service de télépéage complet en France et quelques pays d'Europe
- Manque de services supplémentaires
Un abonnement qui s'adapte aux conducteurs occasionnels comme aux habitués
Ce qui distingue Fulli d'un abonnement télépéage classique, c'est sa logique de facturation à l'usage réel : les frais de gestion ne sont prélevés que les mois où le badge circule réellement sur autoroute, avec un tarif de 1,90 €/mois une fois la période offerte terminée. Cela signifie qu'un conducteur qui ne part qu'une ou deux fois par an en vacances ne paiera des frais de gestion que sur ces mois-là, contrairement à des offres bancaires classiques facturées à l'année pleine. Seul bémol à connaître : des frais de 10 € s'appliquent en cas de non-utilisation du badge pendant 24 mois consécutifs, ce qui reste marginal pour un usage même ponctuel.
Une couverture qui va au-delà du simple passage au péage
Le badge Fulli ne se limite pas aux barrières d'autoroute : il donne accès à plus de 900 parkings identifiés par un "t" en Europe, dont environ 470 rien qu'en France, ce qui permet d'éviter les tickets papier dans de nombreux parkings de centre-ville ou d'aéroport. Il fonctionne également sur les portions d'autoroute en flux libre, un système sans barrière physique qui se généralise en France et qui impose de disposer d'un moyen de paiement automatisé pour éviter les amendes de circulation sans dispositif valide. Pour un road trip international, la compatibilité s'étend à l'Espagne et au Portugal avec l'offre Nomade, avec un tarif de 2,40 €/mois circulé sur ces réseaux après la période offerte.
✅ Les points forts
- Badge et 12 mois de frais de gestion offerts, pour une entrée dans le télépéage quasiment gratuite la première année.
- Facturation uniquement les mois d'utilisation réelle, sans payer pour les mois sans trajet autoroutier.
- Accès à plus de 900 parkings télépéage en Europe et compatibilité flux libre.
❌ Les limites
- Frais de péage, de parking et de services annexes (ferries) restent facturés séparément, l'offre ne couvre que le badge et sa gestion.
- Passé les 12 mois offerts, l'abonnement repasse à 1,90 €/mois circulé en France, et 2,40 €/mois pour l'Espagne et le Portugal.
- Des frais de 10 € s'appliquent si le badge reste inutilisé pendant 24 mois consécutifs.
Avec le badge offert et 12 mois de frais de gestion pris en charge, l'offre Fulli permet de s'équiper en télépéage sans quasiment aucune dépense avant l'été, tout en gardant une formule flexible qui ne facture que les mois réellement utilisés. Pour les conducteurs qui multiplient les trajets autoroutiers comme pour ceux qui ne partent qu'une ou deux fois par an, cette formule sans engagement représente une solution simple pour éviter les files aux barrières de péage tout au long de l'été.
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