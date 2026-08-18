Le petit boîtier blanc du GMKtec G11 ne paie pas de mine, mais il embarque un processeur AMD Ryzen Embedded R2514 conçu pour tourner en continu, jour et nuit. Actuellement proposé à 279,96 € au lieu de 358,96 € via cette offre repérée chez Amazon, il vise aussi bien le poste de bureau que le rôle de petit serveur domestique grâce à sa double connectique Ethernet 2,5 Gb/s.

Ce format compact peut séduire aussi bien les particuliers en quête d'un PC discret que les bricoleurs du réseau maison, à la recherche d'une machine pour héberger un routeur logiciel ou un NAS léger.