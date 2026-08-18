À l'approche de la rentrée, remettre de l'ordre dans son setup informatique ou son réseau domestique redevient une priorité pour beaucoup. Le mini PC GMKtec G11 passe sous la barre des 280 € chez Amazon : voici ce qu'il vaut vraiment, entre bureautique, NAS et fonctions réseau.
Le petit boîtier blanc du GMKtec G11 ne paie pas de mine, mais il embarque un processeur AMD Ryzen Embedded R2514 conçu pour tourner en continu, jour et nuit. Actuellement proposé à 279,96 € au lieu de 358,96 € via cette offre repérée chez Amazon, il vise aussi bien le poste de bureau que le rôle de petit serveur domestique grâce à sa double connectique Ethernet 2,5 Gb/s.
Ce format compact peut séduire aussi bien les particuliers en quête d'un PC discret que les bricoleurs du réseau maison, à la recherche d'une machine pour héberger un routeur logiciel ou un NAS léger.
Pourquoi choisir le GMKtec G11 ?
- Un tarif qui passe sous les 280 € : avec 22 % de réduction, le GMKtec G11 tombe à 279,96 € au lieu de 358,96 €, l'un des prix les plus bas constatés ces trente derniers jours.
- Une polyvalence entre bureau et réseau : sa double connectique Ethernet 2,5 Gb/s et sa compatibilité avec des systèmes comme pfSense ou OPNsense en font une base crédible pour un routeur logiciel ou un NAS domestique, en plus de la bureautique classique.
- Une configuration pensée pour tourner en continu : le processeur embarqué du G11 est conçu pour un fonctionnement prolongé, un vrai atout pour un usage serveur ou multimédia permanent.
Un mini PC taillé pour la bureautique et les usages réseau au quotidien
Sous le capot, le Ryzen Embedded R2514 associe quatre cœurs et huit threads cadencés jusqu'à 3,7 GHz, épaulés par 16 Go de RAM en DDR4 double canal et un SSD PCIe de 256 Go pour le système et les applications courantes. Cette configuration convient à la bureautique avancée, à la navigation multi-onglets, au streaming vidéo et à la visioconférence, sans les lenteurs d'un ordinateur vieillissant. Grâce à ses deux ports Ethernet 2,5 Gb/s, le G11 peut aussi prendre en charge le rôle de routeur logiciel ou de petit NAS pour la maison ou un petit bureau, un usage que notre comparatif Clubic des mini PC identifie justement comme une tendance de fond du marché. La prise en charge de trois écrans 4K simultanés, via deux sorties HDMI et une sortie USB-C, complète un profil pensé pour le multitâche plutôt que pour la performance brute.
Face à la concurrence, où se situe le GMKtec G11 ?
Comparé aux mini PC d'entrée de gamme équipés de puces Intel N100 ou N150, le G11 mise sur une architecture AMD pensée pour un fonctionnement continu plutôt que sur la seule légèreté de la facture. Il ne rivalise en revanche pas avec les configurations Ryzen plus musclées, à base de Ryzen 7 ou 9, réservées à la création de contenu ou au jeu exigeant.
✅ Les points forts
- Un prix qui passe sous les 280 € grâce à une réduction de 22 %
- Un processeur pensé pour un fonctionnement continu, jour et nuit
- Une double connectique Ethernet 2,5 Gb/s, utile pour un routeur ou un NAS domestique
- La prise en charge de trois écrans 4K simultanés
- Un format compact, facile à glisser derrière un écran ou dans un meuble
❌ Les limites
- Un SSD de 256 Go qui peut vite se remplir selon les usages
- Aucun GPU dédié, donc le jeu et le montage vidéo lourd restent hors de portée
- Un boîtier qui mise sur la sobriété plutôt que sur le design
- Peu de tests approfondis disponibles à ce jour sur ce modèle précis en France
Le GMKtec G11 s'adresse avant tout à ceux qui cherchent un poste compact capable de gérer aussi les tâches réseau du quotidien, qu'il s'agisse d'un routeur logiciel, d'un petit NAS ou simplement d'un PC de bureau discret derrière un écran. À 279,96 € au lieu de 358,96 €, l'équation prix et polyvalence reste cohérente pour un usage bureautique, multimédia et connecté.
Les amateurs de jeu vidéo ou de montage vidéo intensif passeront en revanche leur chemin, faute de GPU dédié à la hauteur de leurs besoins. Pour tous les autres profils, ce mini PC mérite un coup d'œil avant que le prix ne remonte.
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