Le Ryzen 7 9800X3D, référence gaming saluée par la rédaction Clubic, redescend nettement en dessous des tarifs habituellement constatés ces derniers mois. Une offre AliExpress associant code promo et envoi depuis un entrepôt français vient bousculer les prix pratiqués par les enseignes traditionnelles.
Le Ryzen 7 9800X3D s'est imposé comme une référence chez les joueurs sur PC, porté par son architecture Zen 5 et son généreux cache 3D V-Cache. AliExpress propose actuellement ce processeur à un tarif nettement inférieur à celui observé chez les enseignes françaises habituelles, à condition d'appliquer le code DSFR33 et de régler via PayPal. Vous pouvez consulter cette offre AliExpress sur le Ryzen 7 9800X3D pour vérifier la disponibilité au moment de votre achat.
L'envoi depuis un entrepôt situé en France limite les délais de livraison et évite les mauvaises surprises douanières parfois associées aux achats sur cette plateforme, ce qui rend l'offre plus confortable pour qui monte un PC gaming sans vouloir payer le tarif plein pratiqué ailleurs.
Voici le processeur AMD Ryzen 7 9800X3D à 268,73 € au lieu de 435,59 € chez AliExpress !
Pourquoi choisir le processeur AMD Ryzen 7 9800X3D ?
- Un tarif nettement sous les prix pratiqués ailleurs : à 268,73 €, cette offre AliExpress passe sous les meilleurs prix récemment constatés chez les revendeurs français, promotions comprises.
- Une référence gaming reconnue : élu meilleur processeur de l'année par la rédaction Clubic, le 9800X3D reste une valeur sûre pour maximiser les performances en jeu.
- Une livraison sécurisée depuis la France : l'expédition depuis un entrepôt français réduit les délais et évite les frais de douane, un point souvent sensible sur ce type de plateforme.
Un processeur pensé avant tout pour le gaming
Avec ses 8 cœurs et 16 threads cadencés jusqu'à 5,2 GHz, le Ryzen 7 9800X3D mise sur un cache L3 de 96 Mo pour limiter les temps d'accès mémoire, un point clé en jeu vidéo. Dans notre test Clubic, la rédaction soulignait déjà des performances ludiques supérieures à celles des générations précédentes, au point de lui décerner l'award du meilleur processeur de l'année. Il s'adresse en priorité à celles et ceux qui construisent une configuration orientée haute fréquence d'images, sur un socket AM5 compatible DDR5 et PCIe 5.0. Les utilisateurs plus polyvalents, entre jeu et création de contenu, y trouveront également leur compte, même si ce n'est pas sa vocation première.
Une offre qui se démarque surtout par son prix
Face à un Ryzen 7 9800X3D qui se négocie encore au-dessus de 400 € chez la plupart des enseignes françaises, cette offre AliExpress creuse un écart de prix rarement observé sur ce modèle. Elle n'apporte en revanche aucune nouveauté technique par rapport au reste du marché : c'est le tarif, et non le produit, qui fait ici la différence.
✅ Les points forts
- Tarif très inférieur aux prix pratiqués chez les revendeurs français, code promo inclus
- Processeur gaming reconnu, distingué meilleur CPU de l'année par la rédaction Clubic
- Cache 3D V-Cache généreux, particulièrement efficace dans les jeux sensibles à la latence
- Envoi depuis un entrepôt français, sans frais de douane ni longue attente
- Compatible avec les cartes mères AM5 déjà largement répandues
❌ Les limites
- Achat sur une marketplace internationale, avec un service après-vente différent de celui d'un revendeur français classique
- Prix conditionné à l'utilisation du code DSFR33 et à un règlement via PayPal
- Ventirad non fourni, un budget refroidissement est donc à prévoir
- Une carte mère AM5 récente, parfois avec mise à jour du BIOS, reste nécessaire
Le processeur AMD Ryzen 7 9800X3D à 268,73 € avec le code DSFR33 chez AliExpress, à vérifier avant la fin de l'offre !
Le Ryzen 7 9800X3D reste aujourd'hui l'une des références les plus solides pour construire un PC gaming performant sans changer de plateforme dans l'immédiat. À 268,73 € grâce à ce code AliExpress, il devient accessible à un tarif rarement vu, y compris face aux meilleures promotions constatées chez les revendeurs traditionnels.
Cette offre s'adresse avant tout aux joueurs prêts à composer avec les codes de fonctionnement d'une marketplace internationale, en échange d'une remise conséquente. Ceux qui préfèrent la tranquillité d'un service après-vente français classique pourront patienter en attendant une prochaine baisse chez un revendeur local, mais pour les autres, l'occasion mérite d'être saisie.
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