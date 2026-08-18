Le Ryzen 7 9800X3D s'est imposé comme une référence chez les joueurs sur PC, porté par son architecture Zen 5 et son généreux cache 3D V-Cache. AliExpress propose actuellement ce processeur à un tarif nettement inférieur à celui observé chez les enseignes françaises habituelles, à condition d'appliquer le code DSFR33 et de régler via PayPal. Vous pouvez consulter cette offre AliExpress sur le Ryzen 7 9800X3D pour vérifier la disponibilité au moment de votre achat.

L'envoi depuis un entrepôt situé en France limite les délais de livraison et évite les mauvaises surprises douanières parfois associées aux achats sur cette plateforme, ce qui rend l'offre plus confortable pour qui monte un PC gaming sans vouloir payer le tarif plein pratiqué ailleurs.