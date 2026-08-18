Le support pour les licences Microsoft Office 2019 avait déjà pris en 2025 pour les clés sous Windows. Maintenant qu'il en est de même sous macOS, vous ne bénéficiez plus de mises à jour.

Cela pose un sérieux problème en termes de cybersécurité, et accroit votre exposition potentielle au piratage.

En vous offrant une licence Office Home & Business 2021, vous pouvez à nouveau bénéficier du support de Microsoft. Vous vous évitez aussi un abonnement renouvelable à Microsoft 365.

Le prix est plus abordable pour Office Home & Business, à partir de 49 euros chez Keysfan pour la version 2021.

Découvrez comment obtenir une licence comprenant Excel, PowerPoint, Word, mais également OneNote et Outlook, sans payer le prix fort.