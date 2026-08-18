Les licences Microsoft Office nécessitent un investissement important sur la boutique officielle de la firme de Redmond. Leur prix de sortie avoisine les 300 euros. Dans le cas des éditions 2019 de Microsoft Office, le support a pris fin sous macOS en juillet 2026. Keysfan vous permet d'obtenir des licences comme neuves à prix réduits.
Le support pour les licences Microsoft Office 2019 avait déjà pris en 2025 pour les clés sous Windows. Maintenant qu'il en est de même sous macOS, vous ne bénéficiez plus de mises à jour.
Cela pose un sérieux problème en termes de cybersécurité, et accroit votre exposition potentielle au piratage.
En vous offrant une licence Office Home & Business 2021, vous pouvez à nouveau bénéficier du support de Microsoft. Vous vous évitez aussi un abonnement renouvelable à Microsoft 365.
Le prix est plus abordable pour Office Home & Business, à partir de 49 euros chez Keysfan pour la version 2021.
Découvrez comment obtenir une licence comprenant Excel, PowerPoint, Word, mais également OneNote et Outlook, sans payer le prix fort.
Les points forts de Keysfan.com :
- Livraison rapide
- Conditions explicitées dans les descriptions produit
- Note de 4,7/5 sur Trustpilot
Economisez 250 euros sur cette licence Office 2021
Le bon plan pour équiper votre appareil sous macOS est cette licence Office Home & Business, édition 2021. Vous obtenez tous les logiciels principaux de la suite Office, en incluant OneNote et Outlook.
Cette licence s'adapte aussi bien à un usage personnel, que professionnel en termes de droits d'utilisation.
Grâce au code promo CLUB62, vous obtenez - 62 % de réduction sur le prix de 133,95 € affiché par Keysfan. Votre clef Office Home & Business (2021) vous revient à 49 €.
Office 2024 est moins cher chez Keysfan
Si vous êtes prêt à consacrer davantage de budget à votre suite Microsoft Office, cette offre est faite pour vous. En choisissant la version 2024 d'Office Home & Business, vous disposez des dernières innovations de Microsoft. Le support est garanti pour davantage de temps que pour la version 2021.
Ce qui est pratique, c'est qu'Office 2024 peut aussi bien être installé sur un ordinateur sous macOS, que sous Windows. Par rapport au prix annoncé par Keysfan de 499,99 €, vous profitez d'une réduction de - 62 % avec le code promo CLUB62. Votre clef Office 2024 Home est disponible à 120,99 €
Comment se déroule mon achat chez Keysfan ?
Lorsque vous souhaitez acquérir un logiciel, vérifiez les prérequis d'installation. Ces conditions ne sont pas négociables. Chaque prérequis vous est rappelé par Keysfan dans la description du produit. Il ne vous reste qu'à les comparer avec les capacités de votre ordinateur.
La livraison est également indiquée par Keysfan dans la description produit. La majorité des licences sont délivrées dans la continuité de votre paiement. Certains logiciels, comme Office 2024, sont livrés en 24h ouvrés.
Vous recevez votre clef d'activation par mail. Pensez à vérifier vos spams, et que l'expéditeur est Keysfan.com. Certaines clefs, comme pour Office 2024, sont à activer dans un délai de 7 jours maximum.
Keysfan vous propose des logiciels comme neufs, garantis par ses soins comme tels. Toutes ces licences sont officielles, éditées par Microsoft. La raison de leur prix plus bas provient des structures auprès desquelles Keysfan rachète ces produits.
Il s'agit majoritairement de clés achetées en gros par des entreprises. Keysfan peut les racheter à prix négociés, et vous faire profiter d'une réduction en conséquence.
En cas de problème, vous pouvez contacter le service client de Keysfan. Il est disponible 24h/24, 7 jours sur 7, à l'adresse support@keysfan.com.
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA