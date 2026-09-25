Les French Days sont l’occasion de faire de belles affaires côté tech’. Vous en avez possiblement profité pour vous offrir un nouvel ordinateur sans logiciel. Voici de quoi vous équiper à moindres frais.
Il peut être très économique de choisir un ordinateur neuf vendu sans système d’exploitation. Ce sont parfois plus de 100 € qui peuvent être économisés.
De même, une version complète de Microsoft Office est rarement fournie avec votre nouvel achat.
Profitez de prix réduits chez Keysfan pour des licences comme neuves sans les payer au prix fort.
Pour en bénéficier, cliquez simplement sur les liens intégrés dans l’article. Les bundles sont encore moins chers en ajoutant le code promo CLUB62.
Comment s’équiper à petit prix :
- Windows 11 Home (1 PC) à 13,15 €
- Office Professional Plus 2024 (1 PC) à 23,19 €
- Office Professional Plus 2024 (3 PC) à 62,99 €
Un équipement logiciel complet est disponible à petit prix
Économisez gros sur le prix de votre système d’exploitation
Si vous avez recherché l’offre la plus économique pour acheter un nouvel ordinateur, les French Days sont une période clé.
Plus encore, il est possible de trouver certains modèles vendus sans système d’exploitation. Cela vous permet d’économiser un peu plus encore sur le prix de vente.
De plus, équiper votre nouveau PC avec un système d’exploitation de chez Microsoft est bien moins cher avec Keysfan.
Constatez concrètement les économies que vous réalisez avec une clé d'activation pour Windows 11 Home vendue à 13,15 €.
La version Professional de Windows 11 est à peine plus chère. Elle vous permet de bénéficier d’un bureau virtuel à distance. Une clé d'activation pour Windows 11 Professional vous revient à 13,25 €.
Même si vous n’êtes pas expert en informatique, l’installation de votre système d’exploitation n’a rien de technique. Keysfan vous rappelle toutes les étapes du processus dans la description du produit que vous achetez.
Offrez-vous une version complète de Microsoft Office
Rares sont les achats d’un nouvel ordinateur incluant une version complète de Microsoft Office. Cela, qui plus est, avec des versions d’essai pour le moins réduites.
Keysfan vous permet d’optimiser votre budget tout en disposant d’une suite Office complète. L’édition 2024 a le net avantage de recevoir des mises à jour de Microsoft jusqu’en 2029.
Obtenez ainsi une clé Microsoft Office Professional Plus 2024 à 19,99 € pouvant être installée sur un PC sous Windows.
Économisez encore davantage en questionnant vos proches. Les prix sont dégressifs chez Keysfan.
Par exemple, un pack de trois clés Microsoft Office Professional Plus 2024 vous est proposé à 62,99 €. Cela vous revient à 20,99 € par clé.
Quels sont les autres bons plans à saisir chez Keysfan ?
Pour faire d’une pierre deux coups avec l’équipement de votre nouvel ordinateur, songez au bundle. Il s’agit d’un pack comprenant une clé d'activation Windows 11 et une suite Microsoft Office.
Par exemple, en utilisant le code promo CLUB62, le prix du bundle Windows 11 Pro + Office Pro Plus 2024 chute à 91,45 €.
Le prix est bien moins élevé qu'avec un achat à l'unité d'une clé Windows 11 Pro et d'une clé Office Pro Plus 2024 chez Keysfan. C’est la dimension pratique d'une livraison combinée qui est à retenir.
Les licences de gros peuvent également vous être utiles. Si vous êtes par exemple patron de PME, différentes offres sont à saisir.
Concrètement, un pack de 50 clés pour Windows 11 Pro vous est proposé à 400 €. Cela vous revient à seulement 8 € par clé au lieu de 13,25 € dans le cadre d’un achat à l’unité chez Keysfan.
Comment se déroule mon achat chez Keysfan ?
Après avoir vérifié la disponibilité du produit et les prérequis d’installation, passez commande.
La grande majorité des clés vous sont livrées par mail sous forme de lien, dans l’heure de votre achat. La durée de livraison est précisée en description produit.
N’hésitez pas à vérifier vos spams avec l’adresse émanant de Keysfan.com. De même, le service client de Keysfan vous répond par mail, 24/7. Il vous suffit de leur écrire à l'adresse support@keysfan.com en cas de besoin.
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA