La première économie concrète pour passer à Windows 11, c’est de choisir une clé d'activation chez Keysfan. Plusieurs versions de Windows 11 sont disponibles pour moins de 15 euros.

Avant de procéder à votre achat, vérifiez les prérequis imposés par Microsoft. Vous devez les comparer avec votre appareil pour une compatibilité assurée.

Vous pouvez choisir entre différentes versions de Windows 11. Avec Windows 11 Pro, vous obtenez notamment un bureau virtuel à distance.