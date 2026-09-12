Économiser durant votre rentrée 2026 est logique étant donné les nombreuses dépenses qui peuvent advenir. Il est néanmoins possible de vous équiper à prix avantageux avec ces logiciels.
Ne faites pas l’impasse sur une suite bureautique dernier cri telle que Microsoft Office 2024. Il en est de même pour Windows 11 Home du côté du système d’exploitation.
Adoptez Windows 11 pour moins de 15 euros
La première économie concrète pour passer à Windows 11, c’est de choisir une clé d'activation chez Keysfan. Plusieurs versions de Windows 11 sont disponibles pour moins de 15 euros.
Avant de procéder à votre achat, vérifiez les prérequis imposés par Microsoft. Vous devez les comparer avec votre appareil pour une compatibilité assurée.
Vous pouvez choisir entre différentes versions de Windows 11. Avec Windows 11 Pro, vous obtenez notamment un bureau virtuel à distance.
Profitez de la grande braderie organisée par Keysfan pour trouver la version de Windows correspondant à votre besoin. Voici trois propositions de système d’exploitation Windows 11 à prix abordables pour votre rentrée 2026 :
- Windows 11 Home (1 PC) à 13,15 €
- Windows 11 Pro (1 PC) à 13,25 €
- Windows 11 Enterprise LTSC 2024(1 PC) à 12,80 €
Une suite bureautique Office 2024 à moins de 30 euros
Votre rentrée 2026 est également l’occasion de passer un cap avec votre suite bureautique. De fait, de nombreux ordinateurs sous Windows ne sont équipés que d’une version d’essai d’Office.
Elle est particulièrement limitée. Or, vous pouvez tout à fait obtenir une version complète d’Office à petit prix chez Keysfan.
En choisissant notamment Office 2024 Professional, vous retrouvez tous les logiciels clés de la suite de Microsoft. Cela inclut aussi bien Excel, PowerPoint, Word, que OneNote et Outlook.
Vous vous assurez également un support de la part de Microsoft jusqu’en 2029. Office Professional Plus 2024 est disponible dès 19,99 € pour une clé.
Comme pour Windows, la boutique en ligne de Keysfan vous propose différentes versions de Microsoft Office. Cela peut être utile pour s’adapter à votre besoin comme aux spécificités de votre ordinateur :
- 1 clef Office 2019 Professional Plus à 24,95 €
- 1 clef Office 2021 Professional Plus à 28,48 €
Avec ce code promo, les bundles sont encore moins chers
Pour une mise à niveau plus avancée, vous pouvez procéder à l’achat d’un bundle. Cela vous permet d’obtenir une suite bureautique Microsoft Office et un système d’exploitation Windows dans un même pack.
Pour en profiter au tarif le plus bas, renseignez le code promo CLUB62. Il vous fait bénéficier de - 62 % de réduction sur tous les bundles chez Keysfan. Votre PC est donc équipé à moindres frais pour cette rentrée 2026.
Voici pourquoi Keysfan est un bon choix pour votre achat
La boutique en ligne de Keysfan comprend de nombreux autres logiciels.
N’hésitez pas à comparer les offres. En règle générale, Keysfan applique des prix dégressifs. Si vous achetez un pack comportant plusieurs clés d'un même logiciel, son prix est plus intéressant qu’un achat de clé unitaire.
Concernant la livraison de votre achat, celle-ci s’effectue par mail. Prenez le temps de bien vérifier l’orthographe de l’adresse mail que vous indiquez.
En cas de premier achat chez Keysfan.com, vérifiez également vos spams. Cela surtout si vous constatez un délai plus important que celui indiqué dans la description produit.
Keysfan met à votre disposition son service client. Il est disponible 24/7 et réactif selon les avis Trustpilot de Keysfan, qui y obtient la note de 4,8/5.
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA