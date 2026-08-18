Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 troque l'architecture x86 classique pour un processeur Snapdragon X taillé pour l'autonomie et les usages Copilot+. Chez Boulanger, cette version à écran OLED et SSD de 1 To profite d'une remise immédiate de 200 €, faisant passer son prix à 749,99 € au lieu de 949,99 €. Pour consulter la fiche complète et vérifier sa disponibilité, direction la page dédiée chez Boulanger avant un possible retour au tarif plein.

Cette configuration s'adresse en priorité aux étudiants et aux actifs mobiles qui recherchent un compagnon léger et endurant pour la rentrée, sans les contraintes de bruit ou de chauffe propres à certaines architectures x86 plus anciennes.