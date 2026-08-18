À l'approche de la rentrée, choisir un ordinateur portable capable d'encaisser cours, travail et loisirs sans vider le compte en banque relève parfois du casse-tête. Boulanger propose actuellement le Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 en version OLED et 1 To de stockage à 749,99 €, une configuration que nous avons passée au crible pour vérifier si elle tient ses promesses.
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 troque l'architecture x86 classique pour un processeur Snapdragon X taillé pour l'autonomie et les usages Copilot+. Chez Boulanger, cette version à écran OLED et SSD de 1 To profite d'une remise immédiate de 200 €, faisant passer son prix à 749,99 € au lieu de 949,99 €. Pour consulter la fiche complète et vérifier sa disponibilité, direction la page dédiée chez Boulanger avant un possible retour au tarif plein.
Cette configuration s'adresse en priorité aux étudiants et aux actifs mobiles qui recherchent un compagnon léger et endurant pour la rentrée, sans les contraintes de bruit ou de chauffe propres à certaines architectures x86 plus anciennes.
Voici le Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 à 749,99 € au lieu de 949,99 € chez Boulanger !
Pourquoi choisir le Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 ?
- Écran OLED haut de gamme : dalle WQXGA de 2560 x 1600 pixels à 500 nits, une définition rare sur ce segment de prix.
- Stockage doublé : 1 To de SSD NVMe, soit le double de la version d'entrée de gamme du même modèle.
- Remise immédiate de 200 € : le prix passe de 949,99 € à 749,99 € chez Boulanger, soit une baisse de 21 % confirmée sur la fiche produit.
Snapdragon X et écran OLED : une expérience pensée pour la mobilité
Le cœur du IdeaPad Slim 3 15Q8X10 repose sur le Snapdragon X X1-26-100, une puce ARM à 8 cœurs épaulée par 16 Go de RAM LPDDR5x et un NPU Qualcomm Hexagon annoncé à 45 TOPS, suffisant pour exécuter les fonctions Copilot+ directement en local. Cette architecture, que Clubic recommande dans son comparatif des meilleurs PC portables pour son bon compromis entre performance et confort thermique, convainc surtout sur les tâches bureautiques, la navigation et le multitâche léger. L'écran OLED de 15,1 pouces, avec sa résolution WQXGA et sa luminosité de 500 nits, apporte un vrai confort visuel pour le streaming ou la retouche photo occasionnelle. Ce PC vise avant tout les étudiants, les créatifs nomades et les télétravailleurs qui privilégient l'autonomie et le silence de fonctionnement à la puissance brute d'un GPU dédié.
Face à la concurrence x86, quelle place pour l'architecture ARM ?
Face aux configurations Intel Core Ultra ou AMD Ryzen AI vendues à budget comparable, ce Snapdragon X mise sur l'autonomie et la sobriété plutôt que sur la puissance de calcul brute. Il ne remplacera pas un PC gamer ou une station de montage vidéo, mais reste largement suffisant pour la bureautique, la navigation et le streaming au quotidien.
✅ Les points forts
- Écran OLED WQXGA lumineux et précis, agréable pour la vidéo comme pour la photo
- SSD NVMe de 1 To, un espace de stockage confortable pour ce segment de prix
- Autonomie annoncée jusqu'à 18h30 par Lenovo, idéale pour une journée de cours ou de télétravail
- Fonctionnement silencieux, sans ventilateur, grâce à l'efficacité du Snapdragon X
- Remise immédiate de 200 €, ramenant le prix sous la barre des 750 €
❌ Les limites
- Chargeur non fourni, un coût supplémentaire à prévoir à l'achat
- Puissance graphique limitée au GPU intégré Adreno, à écarter pour le jeu exigeant
- Architecture ARM encore perfectible avec certains logiciels professionnels non optimisés
- Absence de rétroéclairage du clavier, un manque en usage nocturne
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 OLED est toujours disponible à 749,99 € chez Boulanger, à vérifier avant la fin de l'offre !
Ce Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 coche les bonnes cases pour qui cherche un PC portable léger, silencieux et endurant à l'approche de la rentrée : écran OLED soigné, stockage généreux et prix qui redescend sous les 750 € chez Boulanger. Les étudiants, les télétravailleurs et les actifs en mobilité y trouveront un compagnon fiable pour la bureautique et le streaming au quotidien, tandis que les joueurs ou les utilisateurs de logiciels professionnels gourmands devront se tourner vers une configuration x86 plus musclée.
À ce niveau de remise, l'équation qualité prix mérite qu'on s'y attarde avant un possible retour au tarif plein, d'autant que le chargeur reste à prévoir séparément dans le budget.
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