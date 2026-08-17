C'est la rentrée, et AliExpress en profite pour lancer son opération Back to School, avec des remises pouvant grimper jusqu'à -60 % jusqu'au 26 août. Nous avons repéré 20 bons plans high-tech à saisir avant la fin de l'opération, code promo à l'appui.
Chez AliExpress, cette opération de rentrée porte un double nom : « Back to School » d'un côté, « Économies douanières » de l'autre. Ce second nom fait référence à la suppression prochaine de la franchise douanière qui s'appliquait aux petits colis en provenance de pays hors UE : en expédiant depuis des entrepôts basés en Europe, la plateforme évite cette taxation à venir et répercute une partie de l'économie directement sur le prix affiché. Résultat pour vous : des remises qui grimpent jusqu'à -60 % sur une sélection de produits, à activer avec un code promo au moment du paiement.
Notre sélection du jour couvre large : smartphones Xiaomi, OnePlus et Honor, audio avec Sony et Shokz, caméras DJI et Insta360, gaming avec la Nintendo Switch 2, composants PC AMD, ou encore entretien de la maison avec Tineco. De quoi équiper votre rentrée aussi bien que votre setup gaming. Voici les 20 offres qui ont retenu notre attention.
Les 20 meilleures offres Back to School à saisir chez AliExpress
- Nintendo Switch 2 (Version UE) à 367,79 € au lieu de 469,99 € avec le code DSFR50
- Nintendo Switch OLED à 223,76 € au lieu de 319,99 € avec le code DSFR33
- Sony WH-1000XM6 à 265,59 € au lieu de 449 € avec le code DSFR33
- DJI Osmo Pocket 4 à 346,28 € au lieu de 499 € avec le code DSFR50
- DJI Neo 2 Fly More Combo à 307,49 € au lieu de 399 € avec le code DSFR50
- Insta360 X5 à 304,47 € au lieu de 589,99 € avec le code DSFR50
- OnePlus 13s 12+512 Go à 402,94 € au lieu de 541,80 € avec le code DSFR50
- OnePlus Nord 5 5G 8+256 Go à 228,72 € au lieu de 449 € avec le code DSFR33
- Redmi Note 15 Pro 5G 12+512 Go à 226,74 € au lieu de 453 € avec le code DSFR33
- POCO X8 Pro 5G 8+256 Go à 201,97 € au lieu de 399,90 € avec le code DSFR33
- HONOR 400 Smart 4G 6+128 Go à 82,32 € au lieu de 199 € avec le code DSFR11
- Xiaomi Pad 7 8+256 Go à 202,37 € au lieu de 429,99 € avec le code DSFR33
- Samsung Galaxy Buds 3 Pro à 83,62 € au lieu de 249 € avec le code DSFR11
- SHOKZ OpenRun Pro 2 à 79,60 € au lieu de 199 € avec le code DSFR11
- Garmin Forerunner 255 à 134,39 € au lieu de 349,99 € avec le code DSFR20
- HUAWEI Watch GT 6 Pro à 193,23 € au lieu de 379,99 € avec le code DSFR20
- AMD Ryzen 7 9800X3D à 288,73 € au lieu de 529,90 € avec le code DSFR33
- SOYO GeForce RTX3070 8G à 198,84 € au lieu de 363,95 € avec le code DSFR33
- FIREBAT MN56 8745HS 16+512 Go à 338,86 € au lieu de 509,65 € avec le code DSFR50
- Tineco Floor ONE S7 Pro à 181,13 € au lieu de 699 € avec le code DSFR20
Quels produits méritent vraiment votre attention ?
Parmi ces vingt références, quelques-unes se détachent particulièrement par leur rapport qualité-prix ou leur statut de best-seller. La Nintendo Switch 2 reste la console la plus demandée du moment, tandis que le Sony WH-1000XM6 s'impose comme la référence audio haut de gamme du catalogue. Du côté mobile, le Redmi Note 15 Pro et le POCO X8 Pro offrent un excellent compromis performance-prix. Voici cinq offres à ne pas laisser filer.
- Nintendo Switch 2 (Version UE) : la dernière console Nintendo à un tarif rarement vu, mais le stock affiché reste très limité.
- Sony WH-1000XM6 : le tout dernier casque à réduction de bruit de Sony, que notre rédaction avait pu tester à sa sortie.
- DJI Osmo Pocket 4 : la caméra de poche la plus aboutie de DJI, idéale pour le vlogging comme pour le voyage.
- Redmi Note 15 Pro 5G : une fiche technique généreuse (capteur 200 Mpx, certification IP68) pour un budget contenu.
- AMD Ryzen 7 9800X3D : toujours l'un des meilleurs processeurs gaming du marché, ici nettement sous son prix de lancement.
Pourquoi ces offres valent le détour ?
Sur le papier, les remises affichées grimpent jusqu'à -60 %, mais l'essentiel de notre sélection se situe plutôt entre -30 % et -50 % par rapport au prix de lancement des produits, ce qui reste conséquent sur des références aussi récentes. Certaines offres, comme la Nintendo Switch 2 ou l'Insta360 X5, portent sur des produits sortis il y a quelques mois seulement et rarement soldés à ce niveau.
Le timing joue également en faveur des acheteurs : l'opération coïncide avec la rentrée, une période où les besoins en équipement (ordinateur, smartphone, accessoires audio) sont nombreux. AliExpress met en avant une expédition depuis des entrepôts européens, synonyme de délais de livraison réduits par rapport aux envois directs depuis la Chine. Les stocks affichés sur chaque référence restent toutefois limités, et certains modèles pourraient s'épuiser avant la fin de l'opération, le 26 août.
Ce qu'il faut savoir sur le Back to School AliExpress
Qu'est-ce que l'opération Back to School sur AliExpress ?
Il s'agit de l'opération de rentrée d'AliExpress, menée du 17 au 26 août 2026, avec des remises allant jusqu'à -60 % sur une sélection de produits expédiés depuis l'Union européenne. La plateforme l'appelle aussi « Économies douanières » (voir plus haut pour le détail).
Comment appliquer les codes promo AliExpress ?
Chaque produit affiche un code promo à copier puis coller dans le panier avant de valider la commande, en plus de la remise déjà appliquée sur le prix affiché sur la fiche produit.
Jusqu'à quand profiter du Back to School AliExpress ?
L'opération se termine le 26 août 2026 à 23h59, mais les stocks affichés sur certaines références sont limités et peuvent s'épuiser avant cette date.
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