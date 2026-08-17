Chez AliExpress, cette opération de rentrée porte un double nom : « Back to School » d'un côté, « Économies douanières » de l'autre. Ce second nom fait référence à la suppression prochaine de la franchise douanière qui s'appliquait aux petits colis en provenance de pays hors UE : en expédiant depuis des entrepôts basés en Europe, la plateforme évite cette taxation à venir et répercute une partie de l'économie directement sur le prix affiché. Résultat pour vous : des remises qui grimpent jusqu'à -60 % sur une sélection de produits, à activer avec un code promo au moment du paiement.

Notre sélection du jour couvre large : smartphones Xiaomi, OnePlus et Honor, audio avec Sony et Shokz, caméras DJI et Insta360, gaming avec la Nintendo Switch 2, composants PC AMD, ou encore entretien de la maison avec Tineco. De quoi équiper votre rentrée aussi bien que votre setup gaming. Voici les 20 offres qui ont retenu notre attention.