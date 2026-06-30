Le Lenovo Legion R24s est donc un écran gaming Full HD de 24 pouces, mais en vrai 23,8 pouces utiles. C’est une dalle IPS, ce qui est une technologie de base, supérieure à une dalle TN, mais avec de sérieux avantages. Des couleurs plus jolies, une image plus stable et des temps de réponse rapides, idéal pour des parties nerveuses. L’IPS a tout de même deux défauts principaux : un contraste plus faible que le VA, et un peu de lueur visible dans les coins.

Cet écran IPS affiche de la Full HD au format 16:9, classique, pour une densité de 93 ppp. C'est un format aussi bien adapté au jeu vidéo qu’à la bureautique. C'est pratique si vous êtes en télétravail souvent, vous avez un écran pour bosser la journée et lancer une partie à la volée dès que vous avez une pause. Ici, on est face à un choix de praticité plutôt que de performances pures.