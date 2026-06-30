Le Lenovo Legion R24s est un écran PC gaming avec un prix entrée de gamme mais des specs techniques d’une gamme supérieure. Il est soldé sur Amazon à 79,99 euros au lieu de 99,99 euros.
Si vous cherchez un écran PC dédié aux jeux vidéo, il y a de tout sur le marché. Les modèles les plus chers flirtent allègrement avec les 1 000 euros, avec des tailles démesurées, une technologie OLED, un affichage 4K et pourquoi pas, une courbure. Mais vous pouvez aussi trouver des modèles plus simples, moins chers, comme ce Lenovo Legion R24s qui va à l’essentiel mais qui le fait bien. En se concentrant sur l’important pour tout joueur qui se respecte : la fluidité et la réactivité. Tout ça avec 20 euros de réduction pendant les Soldes sur Amazon.
Pourquoi choisir le Lenovo Legion R24s ?
- Parce qu'il va droit au but : pas de chichis, pas de fioritures, c’est un écran simple, direct, avec ce qu’il faut où il faut. Il suffit de le brancher et on en profite directement.
- Pour sa fluidité de 144 Hz, ce qui est un bon chiffre pour du gaming, sur PC ou console, avec en plus un temps de réponse de seulement 1 ms MPRT.
- Pour son prix qui de base est déjà abordable pour du gaming, mais là à moins de 80 euros pendant les Soldes, il est très tentant de céder.
Pour du gaming Full HD de qualité
Le Lenovo Legion R24s est donc un écran gaming Full HD de 24 pouces, mais en vrai 23,8 pouces utiles. C’est une dalle IPS, ce qui est une technologie de base, supérieure à une dalle TN, mais avec de sérieux avantages. Des couleurs plus jolies, une image plus stable et des temps de réponse rapides, idéal pour des parties nerveuses. L’IPS a tout de même deux défauts principaux : un contraste plus faible que le VA, et un peu de lueur visible dans les coins.
Cet écran IPS affiche de la Full HD au format 16:9, classique, pour une densité de 93 ppp. C'est un format aussi bien adapté au jeu vidéo qu’à la bureautique. C'est pratique si vous êtes en télétravail souvent, vous avez un écran pour bosser la journée et lancer une partie à la volée dès que vous avez une pause. Ici, on est face à un choix de praticité plutôt que de performances pures.
Le Lenovo Legion R24s mise sur la fluidité
Le point fort de cet écran, c’est le rafraîchissement à 144 Hz avec un temps de réponse annoncé à 1 ms MPRT avec plusieurs paliers allant de 4 à 10 ms selon le mode que vous allez choisir. L’écran PC intègre aussi la technologie VESA MediaSync ainsi qu’une compatibilité console, ce qui renforce le point évoqué plus haut. Il risque de montrer ses limites pour l’eSport par contre, parce que sa luminosité donnée à 250 cd/m² n’est pas la plus indiquée pour jouer.
Comme pour beaucoup de choses sur cet écran, la connectique est réduite à l’essentiel avec un port HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.2. Pas de hub USB, ni de port USB-C ou de haut-parleur. Par contre vous pouvez l’incliner sur un angle allant de -5° à +22°. Par contre, il n'y a pas de rotation latérale ni de réglage en hauteur. Mais vous pouvez le monter sur un mur via un support compatible VESA 100 x 100 mm.
✅ Les points forts
- Une dalle IPS 23,8 pouces polyvalente agréable
- Sa fluidité de 144 Hz pour du gaming nerveux
- Le temps de réponse annoncé à ms MPRT
- La compatibilité HDR10 et VESA MediaSync
❌ Les limites
- Limité à la Full HD
- La luminosité de 250 cd/m² seulement
- Le pied, un peu basique
- La connectique minimaliste
Si vous avez un petit budget et l’envie d’avoir un écran PC gamer de qualité, ce modèle est tout indiqué pour ça. Certes, vous faites quelques concessions sur quelques points, mais vous profitez de l’essentiel pour jouer ou travailler. Que ce soit pour un écran principal ou secondaire, c’est une bonne pioche à moins de 80 euros pendant les Soldes. C'est un écran techniquement minimaliste, mais qui remplit très bien son office.
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