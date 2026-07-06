Avant de partir, beaucoup de foyers s'interrogent sur ce qui se passe vraiment chez eux pendant leur absence : une alarme qui sonne suffit-elle, ou faut-il pouvoir vérifier ce qu'il se passe en temps réel ? Jusqu'au 2 août 2026, Verisure, N°1 des alarmes avec télésurveillance en France (2), applique 50 % de remise (1) sur le prix HT d'installation et de mise en service d'une sélection de packs additionnels, dont certains intégrant des caméras Arlo. Une occasion d'examiner comment l'image vient compléter la détection classique.
Profitez de 50 % de remise (1) sur l'installation des packs additionnels alarme Verisure. Les caméras Arlo sont aussi concernées par cette offre !
Détecter une intrusion est une chose, comprendre ce qui se passe réellement en est une autre. C'est précisément l'enjeu des packs additionnels Verisure, qui associent au système d'alarme des caméras Arlo pilotées depuis l'application Arlo Secure. Dans le cadre de cette offre de remise sur l'installation des packs additionnels Verisure, ces caméras peuvent être ajoutées dès la souscription à coût allégé, pour les nouveaux clients qui signent jusqu'au 2 août 2026.
Cette remise de 50 % (1) porte uniquement sur le prix HT d'installation et de mise en service des packs additionnels. Le système d'alarme de base et l'abonnement mensuel restent à la charge du client, le tarif total variant selon la configuration, les équipements et la durée d'engagement retenus.
A noter : l'installation d'une alarme Verisure est à partir de 199 € HT (3) avec un engagement de 36 mois, et abonnement mensuel à partir de 34,90 € TTC (4) par mois pour l'abonnement aux services de maintenance et de télésurveillance.
Pourquoi choisir les packs caméras Arlo de Verisure ?
- Une vision complémentaire à la détection : les caméras Arlo s'ajoutent aux détecteurs de chocs, d'ouverture et de mouvements images pour donner un visuel sur les zones surveillées, via l'application Arlo Secure.
- Une remise ciblée sur l'installation : 50 % de réduction sur le prix HT (1) d'installation et de mise en service d'une sélection de packs additionnels.
- Une offre à durée limitée : réservée aux nouveaux clients, pour tout nouveau contrat signé jusqu'au 2 août 2026, en France métropolitaine continentale (hors Corse et La Réunion).
Comment les caméras Arlo s'articulent avec l'alarme Verisure
Les caméras Arlo peuvent être paramétrées pour enregistrer une séquence vidéo lorsqu'elles détectent un mouvement et pour informer le client via une notification dans l'application Arlo Secure, à condition d'avoir activé le mode détection. Ce fonctionnement reste néanmoins distinct de celui de l'alarme : une détection par une caméra Arlo seule ne déclenche pas le système d'alarme Verisure et n'envoie donc pas de signal à la station de télésurveillance.
En revanche, lorsque l'alarme se déclenche via un autre équipement, comme un détecteur de chocs et d'ouverture ou un détecteur de mouvements images, la station de télésurveillance peut consulter une séquence vidéo enregistrée automatiquement par chaque caméra Arlo dès le déclenchement, ainsi que, si le mode détection est activé, les dernières secondes de vidéo associées sur le cloud Arlo. Dans son avis dédié, la rédaction Clubic attribue la note de 9,5/10 à Verisure, en saluant la qualité du service de télésurveillance et la protection intégrée contre le brouillage GSM.
Une option vidéo, pas une alarme à part entière
Sur un marché de la télésurveillance résidentielle qui compte plusieurs acteurs, Verisure met en avant plus de 35 ans d'expérience et une présence dans 18 pays auprès de plus de 6,3 millions de clients protégés à travers le monde, dont plus de 1 million de clients en France. L'ajout d'une caméra Arlo enrichit la levée de doute lors d'un déclenchement, mais elle ne remplace pas les détecteurs qui activent l'alarme et alertent la station de télésurveillance.
✅ Les points forts
- 50 % de remise sur le prix HT d'installation et de mise en service des packs additionnels (1)
- Système d'alarme couplé à une vision complémentaire lors d'un déclenchement, via le cloud Arlo consultable par la station de télésurveillance
- Centrale connectée en Wi-Fi, 4G et Ethernet, avec une contre-mesure aux tentatives de brouillage de communication GSM entre la centrale d'alarme et la station de télésurveillance Verisure, sous réserve de la disponibilité dans la zone géographique du site télésurveillé
- Agents de télésurveillance mobilisés en continu, 24h24 et 7j/7 : alertes de niveau 1 prises en charge en 10 secondes en moyenne (5), les autres signaux en 60 secondes en moyenne (6)
- Note de 9,5/10 attribuée par la rédaction Clubic
- N°1 des alarmes avec télésurveillance en France (2)
❌ Les conditions
- L'ajout d'une caméra Arlo dépend de la bande passante disponible chez le client, sans évolutivité garantie dans tous les cas
- Une détection par la caméra Arlo seule ne déclenche pas l'alarme et n'envoie pas de signal à la station de télésurveillance
- Offre réservée aux nouveaux clients souscrivant pour la première fois un contrat Verisure, à raison d'une offre par foyer fiscal
- Le système d'alarme de base (à partir de 199 € HT (3)) et l'abonnement mensuel (à partir de 34,90 € TTC (4)) restent à la charge du client ; la caméra Arlo s'y ajoute selon la configuration choisie.
L'offre sur les packs alarme et caméras Arlo Verisure court jusqu'au 2 août 2026 : faites un devis pour vérifier les équipements éligibles selon votre configuration.
Cette remise s'adresse en priorité aux particuliers qui souhaitent ajouter une dimension visuelle à leur système d'alarme dès la souscription, sans attendre une seconde commande ultérieure. L'économie réalisée sur l'installation d'un pack additionnel permet d'intégrer une ou plusieurs caméras Arlo à coût allégé, tout en gardant à l'esprit que leur rôle reste complémentaire à la détection assurée par les autres équipements.
Les foyers qui cherchent uniquement une alarme classique sans volet vidéo, ceux déjà équipés d'un système Verisure ou ceux qui résident en dehors de la France métropolitaine continentale peuvent en revanche passer leur chemin. Pour les autres, le 2 août 2026 reste l'échéance à retenir pour étudier la configuration adaptée à son logement.
Mentions légales
VERISURE est une société par actions simplifiée au capital de 1 085 736 euros, immatriculée au RCS Nanterre 345 006 027, dont le n° de TVA est FR 60 345 006 027, titulaire de l'autorisation d'exercer n°AUT-092-2118-07-17-20190361822 délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité le 17/07/2019. L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
(1) Remise de 50 % sur le prix HT de l'installation et de la mise en service d'une sélection de packs additionnels ; le complément d'abonnement mensuel associé restant à la charge du client. Packs éligibles : pack P1 Bouclier (399 € HT avant remise + 8 € / mois non remisés) ; pack P2 composé de 5 détecteurs de chocs et d'ouverture (199 € HT avant remise + 5 € / mois non remisés), pack P3 composé de 3 détecteurs de chocs et d'ouverture (149 € HT avant remise + 3 € / mois non remisés), pack P4 composé de 1 détecteur de chocs et d'ouverture (59 € HT avant remise + 1 € / mois non remisés), pack V1 composé de 2 détecteurs extérieurs vidéo (299 € HT avant remise + 8 € / mois non remisés), pack V2 composé de 1 détecteur extérieur vidéo et de 1 détecteur de mouvements images (299 € HT avant remise + 8 € / mois non remisés), pack V3 composé de 2 détecteurs de mouvements images (199 € HT avant remise + 5 € / mois non remisés), pack V4 composé de 1 détecteur de mouvements images (119 € HT avant remise + 3 € / mois non remisés), pack A1 composé d'une caméra Arlo Pro 5 ou 6 selon les stocks disponibles, ainsi que d'un lot de câble long ou d'un panneau solaire Arlo (199 € HT avant remise + 5 € / mois non remisés), pack A2 composé d'une sonnette vidéo connectée Arlo (199 € HT avant remise + 5 € / mois non remisés), pack A3 composé d'une caméra Arlo Intérieure FHD (199 € HT avant remise + 5 € / mois non remisés), pack A4 composé d'un SmartHub Arlo (39 € HT avant remise), et pack A5, réservé aux professionnels, composé de 2 caméras Arlo Intérieure FHD et d'un SmartHub Arlo (199 € HT avant remise + 10 € / mois non remisés). Le prix de l'installation et de la mise en service du système d'alarme de base (offres Sécurité Start et Start Pro à partir de 399 € HT avec un engagement de 36 mois, de 599 € HT avec un engagement de 12 mois pour les particuliers et de 24 mois pour les professionnels, et de 799 € HT sans engagement) et de l'abonnement mensuel associé (à partir de 51,90 € TTC / mois pour les particuliers et de 65 € HT / mois pour les professionnels) demeurent à la charge du client. Les prix exprimés en HT sont à majorer d'une TVA à 10 % ou 20 % (conformément aux dispositions de l'article 279-0 bis du Code Général des Impôts, TVA de 10 % pour les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à défaut TVA de 20 %). Les tarifs de l'abonnement mensuel tiennent compte de la souscription au service de télésurveillance (optionnel pour les particuliers). Offre valable pour tout contrat conclu avec VERISURE du 25 mai au 2 août 2026 inclus en France métropolitaine (hors Corse et La Réunion), non cumulable avec toutes autres offres promotionnelles de VERISURE, réservée aux personnes morales et aux particuliers personnes physiques capables et majeures, souscrivant pour la première fois aux services de la société et dans la limite d'une offre par personne, ou par foyer fiscal le cas échéant.
(2) Source : Atlas 2025 d'En Toute Sécurité, avec l'autorisation de la rédaction pour l'exploitation des statistiques. Données arrêtées en 2024.
(3) Installation et mise en service du matériel inclus au sein des offres Verisure Sécurité Start, Sécurité Start Pro et Sécurité Primo-Accédant à partir de 199 € HT avec un engagement de 36 mois (à partir de 399 € HT avant remise, déduction faite de la remise de 200 € HT applicable si l'installation est réalisée dans les 7 jours suivant la conclusion du contrat). L'abonnement mensuel associé à l'offre sélectionnée demeure à la charge du client. Les prix exprimés en HT sont à majorer d'une TVA à 10 % pour les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, et à défaut d'une TVA à 20 %.
(4) Abonnement mensuel à partir de 34,90 € TTC par mois pour l'offre Verisure Sécurité Primo-Accédant. Le tarif de l'abonnement mensuel tient compte de la souscription au service (optionnel pour les particuliers) de télésurveillance. Le prix de l'installation et de la mise en service du matériel inclus au sein de l'offre Sécurité Primo-Accédant demeure à la charge du client : à partir de 199 € HT avec un engagement de 36 mois (à partir de 399 € HT avant remise, déduction faite de la remise de 200 € HT applicable si l'installation est réalisée dans les 7 jours suivant la conclusion du contrat). L'offre Sécurité Primo-Accédant est réservée à tout consommateur primo-accédant, défini comme toute personne physique n'ayant pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux dernières années précédant la signature de l'attestation sur l'honneur. Un primo-accédant peut être soit un locataire de sa résidence principale depuis au moins 2 ans, soit un propriétaire d'une résidence secondaire. Avant toute souscription du contrat, le client devra justifier de sa qualité de primo-accédant en complétant et signant une attestation sur l'honneur dont le modèle sera fourni par Verisure. Cette offre est disponible uniquement en France métropolitaine, auprès du service Télévente, joignable au numéro de téléphone 09 72 67 00 07 (prix d'un appel local).
(5) Statistique interne : temps moyen de prise en charge mesuré en 2024 après réception du signal par la station de télésurveillance Verisure, pour les signaux de niveau 1 (détection fumée, panique, SOS, et code sous contrainte).
(6) Statistique interne : 91 % des alarmes ont été prises en charge en moins de 60 secondes entre janvier et décembre 2022, après réception du signal par nos stations de télésurveillance.