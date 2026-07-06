Chaque configuration a ses contraintes : une chambre, un salon, un espace de travail ou une terrasse ne demandent pas le même type d’appareil. Voici comment orienter le choix parmi les références encore en stock.

Shark ChillPill : idéal pour un rafraîchissement rapide grâce à la brume ultra-fine, pratique aussi en déplacement.

DREO Nomad One : parfait pour une chambre grâce à son niveau sonore très bas.

Ventilateurs de plafond AIRBLISS et DREO : adaptés aux pièces à vivre, avec éclairage intégré.

KLASSFAN HELIX WHITE : pensé pour les grands volumes, avec un design plus soigné.

Rowenta Turbo Silence (lot de 2) : utile pour équiper deux pièces d’un coup avant la prochaine vague de chaleur.