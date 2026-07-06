La troisième vague de chaleur de l’été vide les stocks de ventilateurs chez les marchands. Voici les dernières références encore disponibles, tous marchands confondus.
La chaleur revient, et avec elle la ruée sur les ventilateurs. Après deux premières canicules, les stocks des marchands s’amenuisent sérieusement. Les climatiseurs mobiles, eux, sont déjà quasiment introuvables partout : les ventilateurs restent la dernière option accessible pour rafraîchir une pièce rapidement. Certaines références deviennent difficiles à trouver, d’autres se négocient encore à prix réduit avant rupture complète. Cette sélection couvre plusieurs formats : ventilateurs sur pied, colonnes, plafonniers avec ou sans télécommande, et modèles hybrides brumisateurs.
Elle mélange plusieurs marchands (Amazon, AliExpress, PCComponentes, Boulanger) pour maximiser les chances de trouver une référence encore livrable. Certains produits affichent une vraie remise, d'autres sont simplement signalés pour leur disponibilité limitée. L’objectif n’est plus de dénicher la meilleure affaire, mais de sécuriser un appareil avant rupture de stock.
Les ventilateurs encore disponibles avant la canicule
- Shark ChillPill Système de ventilateur à grande vitesse, brume ultra-fine et InstaChill 3-en-1 à 109,99 € au lieu de 129,99 €
- Rowenta Turbo Silence VU5640F2, lot de 2 ventilateurs pied 40 cm à 199,98 € le lot (99,99 € l’unité), stock limité
- DREO Nomad One, ventilateur colonne silencieux 20dB à 89,99 €, dernières unités disponibles
- DREO ventilateur de plafond avec lumière et télécommande 132 cm à 99,99 € au lieu de 129,99 €
- Ventilateur de plafond avec lumière Iraland 105 cm à 51,39 € avec le code CDFR06 au lieu de 63,92 €
- Ventilateur de plafond AIRBLISS Ceiling Retractable 25W 106 cm à 59,49 € au lieu de 64,99 €
- Ventilateur de plafond AIRBLISS Ceiling 25W 132 cm DC Wi-Fi à 84,99 €, stock limité
- Ventilateur sur pied Orbegozo SF 0147 50W 40 cm à 25,90 €, dernières unités disponibles
- Ventilateur de plafond KLASSFAN HELIX WHITE à 319,95 € au lieu de 530,00 €
- Ventilateur PROFICARE PC-VL3065WM à 99,90 € au lieu de 119,90 €
- Ventilateur PURLINE VENTY APOLLO à 159,95 € au lieu de 180,00 €
Quel ventilateur choisir selon votre besoin ?
Chaque configuration a ses contraintes : une chambre, un salon, un espace de travail ou une terrasse ne demandent pas le même type d’appareil. Voici comment orienter le choix parmi les références encore en stock.
Shark ChillPill : idéal pour un rafraîchissement rapide grâce à la brume ultra-fine, pratique aussi en déplacement.
DREO Nomad One : parfait pour une chambre grâce à son niveau sonore très bas.
Ventilateurs de plafond AIRBLISS et DREO : adaptés aux pièces à vivre, avec éclairage intégré.
KLASSFAN HELIX WHITE : pensé pour les grands volumes, avec un design plus soigné.
Rowenta Turbo Silence (lot de 2) : utile pour équiper deux pièces d’un coup avant la prochaine vague de chaleur.
Pourquoi ces ventilateurs partent aussi vite ?
La combinaison d’une troisième canicule et des soldes d’été crée une tension forte sur les stocks. Les modèles avec remise réelle partent en priorité, mais même les références sans réduction se raréfient faute de réassort rapide chez les fabricants.
Les ventilateurs de plafond, plus techniques à produire, sont particulièrement concernés. Les livraisons peuvent aussi s’allonger sur certaines références marchands tiers. Mieux vaut valider la disponibilité avant de tarder, certaines unités affichées peuvent disparaître du jour au lendemain.
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Pourquoi certains ventilateurs n'affichent pas de réduction ?
Le stock est parfois si limité que le prix n’a pas été baissé, seule la disponibilité compte désormais.
Faut-il privilégier un ventilateur avec ou sans télécommande ?
La télécommande apporte du confort au quotidien, mais n’affecte pas la performance de rafraîchissement de l’appareil.
Comment vérifier qu'une offre reste valable au moment de l'achat ?
Le prix et la disponibilité s’affichent en temps réel sur la fiche produit du marchand avant validation de la commande.