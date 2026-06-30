Les Nothing Ear (a) sont une version allégée des Nothing Ear qui ne perdent rien de leur superbe, avec une ANC solide et un design atypique, soldés à 57,38 euros au lieu de 99 euros sur Amazon.
Nothing est une marque qui a su se faire une place grâce à ses designs uniques. Notamment sur ses smartphones, les Nothing Phone, avec un dos transparent laissant apparaître les composants, à la manière des flamboyantes Game Boy Color des années 90. Ce design a été répliqué sur les Nothing Ear (a) dont il est question ici, des écouteurs sans-fil avec réduction de bruit active, tout en simplifiant l’expérience des Ear plus haut de gamme. Pour les Soldes, on retrouve ces écouteurs avec 41,62 euros de réduction sur Amazon.
Pourquoi choisir les Nothing Ear (a) ?
- Pour leur design exclusif propre à Nothing avec un look transparent qui est à la fois élégant et moderne, avec une touche de rétro malgré tout.
- Parce qu’ils sont confortables et que vous pouvez les porter pendant de longues sessions sans ressentir de gêne.
- Pour leur réduction de bruit active qui est l’une des meilleures du marché, pour un prix agressif, tout comme le mode Transparent qui est de bonne facture.
Des écouteurs qui suivent l’ADN Nothing
Les Nothing Ear (a) datent de 2024 mais ils restent une proposition solide pour ces Soldes d’été 2026. Ils reprennent beaucoup d’éléments des Nothing Ear notamment le design, le gabarit, la réduction de bruit active, les micros pour les appels ou encore l’optimisation des basses. Les principales concessions se font au niveau de l’absence de recharge sans fil sur le boîtier, tout comme il n’y a pas d’égaliseur avancé.
Mais sinon, ils restent une proposition solide, avec la fameuse signature visuelle Nothing et la coque transparente. Ils ne font que 4,8 g chacun et adoptent le design des AirPods avec la courte tige tactile pour contrôler le son. Le boîtier est compact et se branche en USB-C pour retrouver de la batterie. Il est certifié IPX2, les écouteurs sont IPX54, donc ça garantit une utilisation sans stress face à la pluie ou la transpiration.
Des écouteurs qui ne quittent pas vos oreilles
Nothing a mis l’accent sur le confort des écouteurs, ce qui fait que vous pouvez les porter pendant longtemps. Par contre, les commandes tactiles ne sont pas les plus intuitives du marché : il y a une zone à pincer sur chaque tige mais il faut appuyer en même temps, notamment pour régler le volume. Et ce geste est moins naturel que chez la concurrence. Rien d’insurmontable non plus et avec un peu de pratique ça passe, mais il faut le savoir avant de les acheter.
Les Ear (a) utilisent des transducteurs de 11 mm, sauf qu’ici ils sont en plastique (polyuréthane) contre de la céramique sur les Ear classiques. Mais Nothing réussit à produire un son de qualité malgré tout, avec prise en charge des codecs SBC, AAC et LDAC. Donc que vous ayez un smartphone Android ou iOS, ils sont intéressants sur les deux.
La réduction de bruit active fonctionne très bien, tout comme le mode transparence. L'autonomie est plutôt correcte, même si légèrement en dessous de la moyenne, avec 5h30 par cycle de charge avec ANC, 9h30 sans. Le boîtier, lui, permet environ 40h d’autonomie globale (sans ANC). On est dans une moyenne un peu basse, mais ces chiffres restent corrects.
✅ Les points forts
- Leur design atypiqueL’app Nothing X est bien pensée et complèteL’ANC est efficace pour le prix
- Le multipoint, LDAC, Fast Pair et Swift PairL’autonomie globale, surtout sans ANC
❌ Les limites
- Pas de charge sans-fil sur le boîtier
- Les aigus moins maîtrisés, limite agressifs quand on monte le son
- La réduction de voix manque de puissance
- Les commandes par pincement
Les Nothing Ear (a) sont d’excellents écouteurs, surtout pour ce prix-là. Ils ont tout ce qu’on est en droit d’attendre pour ces produits, à savoir du confort, une ANC performante et une autonomie au niveau. Il y a certes quelques petits manques et des défauts notables, notamment au niveau des contrôles tactiles, mais avec un peu de pratique, vous n’aurez plus de problème. Si vous cherchez une nouvelle paire d’écouteurs, nous ne pouvons que vous les conseiller.
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