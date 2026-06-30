Nothing a mis l’accent sur le confort des écouteurs, ce qui fait que vous pouvez les porter pendant longtemps. Par contre, les commandes tactiles ne sont pas les plus intuitives du marché : il y a une zone à pincer sur chaque tige mais il faut appuyer en même temps, notamment pour régler le volume. Et ce geste est moins naturel que chez la concurrence. Rien d’insurmontable non plus et avec un peu de pratique ça passe, mais il faut le savoir avant de les acheter.

Les Ear (a) utilisent des transducteurs de 11 mm, sauf qu’ici ils sont en plastique (polyuréthane) contre de la céramique sur les Ear classiques. Mais Nothing réussit à produire un son de qualité malgré tout, avec prise en charge des codecs SBC, AAC et LDAC. Donc que vous ayez un smartphone Android ou iOS, ils sont intéressants sur les deux.

La réduction de bruit active fonctionne très bien, tout comme le mode transparence. L'autonomie est plutôt correcte, même si légèrement en dessous de la moyenne, avec 5h30 par cycle de charge avec ANC, 9h30 sans. Le boîtier, lui, permet environ 40h d’autonomie globale (sans ANC). On est dans une moyenne un peu basse, mais ces chiffres restent corrects.