Cette sélection mélange équipement du quotidien et achats plaisir, pour répondre à des besoins très différents. Certains produits visent à simplifier l'entretien de la maison, d'autres à améliorer son confort audio ou vidéo, et d'autres encore à muscler un poste de travail sans se ruiner.

Roborock Qrevo S Pro : idéal pour automatiser aspiration et lavage sans y penser.

Sony WH-1000XM6 : parfait pour les trajets quotidiens ou le télétravail au calme.

NiPoGi Pinova P2 : une solution compacte pour un bureau ou un usage bureautique.

Lexar ARES PRO 1To : pensé pour les joueurs et les créateurs de contenu.

Rowenta X-Clean 5 : pratique pour un nettoyage rapide, sans fil, au quotidien.

Vidéoprojecteur 1080P : une option accessible pour un coin cinéma à la maison.