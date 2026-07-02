Amazon relance ses ventes flash ce jeudi à l'occasion de la 2eme démarque des soldes avec une sélection resserrée sur l'entretien de la maison, l'audio et le multimédia. Robot aspirateur, casque à réduction de bruit, mini PC et SSD figurent parmi les meilleures remises du jour.
L'été est propice aux achats high-tech malins : entre l'entretien de la maison qui s'intensifie et les envies de renouveler son équipement multimédia, les rayons Amazon regorgent d'offres à saisir rapidement. Cette sélection du jour couvre plusieurs univers : robots aspirateurs-laveurs, audio premium, informatique (SSD, mini PC, moniteur portable) et petit électroménager.
De quoi équiper aussi bien le salon que le bureau, sans faire l'impasse sur le budget. Les remises vont de -15 % à -67 %, avec des produits reconnus pour leur fiabilité et leur bon rapport qualité-prix. Voici le détail de ces 10 offres, à retrouver directement sur Amazon.
Top 10 bons plans Amazon pour ce jeudi
- Roborock Qrevo S Pro Robot Aspirateur Laveur à 389,99 € au lieu de 589,99 €
- Rowenta Eclipse 2-en-1 Ventilateur purificateur QU5030F0 à 229,99 € au lieu de 269,99 €
- Lexar ARES PRO 1To SSD Gen 5 NVMe M.2 à 170,99 € au lieu de 189,99 €
- NiPoGi Pinova P2 Mini PC AMD Ryzen R2544 à 249,00 € au lieu de 399,00 €
- Vidéoprojecteur Intelligent 1080P Natif Supporte 4K WiFi 6 Bluetooth 5.2 à 99,99 € au lieu de 259,99 €
- Sony WH-1000XM6 Casque sans-Fil Bluetooth à réduction de Bruit à 359,99 € au lieu de 449,00 €
- Rowenta X-Clean 5 Aspirateur Laveur sans Fil 2-en-1 GZ5555EE à 249,99 € au lieu de 399,99 €
- Anker Chargeur USB C Nano II 65 W à 24,99 € au lieu de 39,99 €
- Lefant M3 Max Robot Aspirateur Laveur 20 000 Pa à 329,98 € au lieu de 999,99 €
- MSI Pro MP161 E2 Moniteur Portable 15.6" Full HD à 79,99 € au lieu de 129,99 €
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Jusqu'à 70% de réduction sur le stockage cloud à vie pCloud
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
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À qui s'adressent ces bons plans ?
Cette sélection mélange équipement du quotidien et achats plaisir, pour répondre à des besoins très différents. Certains produits visent à simplifier l'entretien de la maison, d'autres à améliorer son confort audio ou vidéo, et d'autres encore à muscler un poste de travail sans se ruiner.
Roborock Qrevo S Pro : idéal pour automatiser aspiration et lavage sans y penser.
Sony WH-1000XM6 : parfait pour les trajets quotidiens ou le télétravail au calme.
NiPoGi Pinova P2 : une solution compacte pour un bureau ou un usage bureautique.
Lexar ARES PRO 1To : pensé pour les joueurs et les créateurs de contenu.
Rowenta X-Clean 5 : pratique pour un nettoyage rapide, sans fil, au quotidien.
Vidéoprojecteur 1080P : une option accessible pour un coin cinéma à la maison.
Pourquoi commander maintenant
Ces remises concernent des références encore récentes, avec des baisses allant jusqu'à -67 % sur certains modèles. Les robots aspirateurs et l'audio premium font partie des catégories les plus consultées en ce moment, ce qui peut jouer sur la disponibilité des stocks. Les ventes flash Amazon sont généralement limitées dans le temps ou en quantité. Mieux vaut donc ne pas trop attendre pour les produits qui correspondent à un besoin identifié.
Vos questions fréquentes
Ces prix sont-ils garantis toute la journée ?
Non, les ventes flash Amazon peuvent évoluer ou prendre fin avant la fin de la journée, selon les stocks disponibles.
Comment vérifier qu'une promotion Amazon est fiable ?
Il suffit de comparer le prix affiché avec l'historique des prix des 30 derniers jours, souvent indiqué directement sur la fiche produit.
Faut-il un compte Prime pour profiter de ces offres ?
Non, ces promotions sont accessibles à tous les clients Amazon, avec ou sans abonnement Prime.