À l’occasion du Prime Day, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro dans sa version 512 Go chute à 331 € au lieu de 453 €. Pour un smartphone 5G récent avec autant de stockage et un positionnement déjà agressif en temps normal, ce prix jamais vu sur Amazon le propulse clairement parmi les meilleurs rapports quantité de mémoire / prix du moment.
La série Redmi Note de Xiaomi s’est imposée comme l’un des piliers du milieu de gamme Android, en combinant des fiches techniques très généreuses avec des tarifs généralement contenus. Le Redmi Note 15 Pro poursuit cette logique en proposant un écran fluide, une puce suffisamment puissante pour le quotidien et le jeu occasionnel, une batterie confortable et un bloc photo polyvalent. Là où cette offre se démarque vraiment, c’est sur le stockage : 512 Go, soit ce que l’on trouve d’habitude sur des modèles beaucoup plus chers. Le voir passer à 331 € pendant le Prime Day change complètement la donne pour tous ceux qui refusent de compter chaque giga.
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Pourquoi choisir le Xiaomi Redmi Note 15 Pro ?
- Environ 120 € de remise, sur un modèle déjà bien placé en rapport prix / performances.
- 512 Go de stockage, un luxe rare à ce tarif, qui évite de se battre avec la mémoire au bout de quelques mois.
- Un smartphone 5G moderne, équilibré pour les réseaux sociaux, la photo, le streaming et le jeu occasionnel.
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Un smartphone taillé pour les gros utilisateurs de stockage
Le vrai argument de cette offre tient dans sa capacité de 512 Go. Concrètement, cela signifie que vous pouvez installer vos applications, garder plusieurs jeux lourds, filmer en haute définition, stocker des milliers de photos et vidéos, télécharger des playlists et des contenus hors ligne, sans voir l’alerte “espace presque saturé” débarquer tous les quatre matins. Pour un utilisateur qui change de téléphone tous les 3 à 4 ans, c’est aussi la garantie d’avoir un peu d’air alors que les apps, les systèmes et la qualité des contenus ne cessent d’augmenter en taille.
Un milieu de gamme complet pour le quotidien
Au delà du stockage, ce Redmi Note 15 Pro reste dans l’ADN de la gamme : un écran agréable pour scroller, regarder des séries et jouer, une puce suffisamment performante pour faire tourner les apps du quotidien sans ralentissements gênants, une batterie dimensionnée pour tenir la journée et un bloc photo polyvalent pour capturer les moments de tous les jours. Pour quelqu’un qui utilise son smartphone pour tout centraliser (réseaux sociaux, streaming, GPS, photo, messagerie), c’est exactement le type d’appareil qui permet de tout faire sans viser des modèles beaucoup plus coûteux.
À 331 € au lieu de 453 € pour la version 512 Go, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro profite du Prime Day pour se démarquer clairement des autres smartphones milieu de gamme. Il s’adresse en priorité à ceux qui en ont assez de manquer de place au bout d’un an et qui veulent un téléphone capable de tout centraliser sans compromis sur le stockage.
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