La série Redmi Note de Xiaomi s’est imposée comme l’un des piliers du milieu de gamme Android, en combinant des fiches techniques très généreuses avec des tarifs généralement contenus. Le Redmi Note 15 Pro poursuit cette logique en proposant un écran fluide, une puce suffisamment puissante pour le quotidien et le jeu occasionnel, une batterie confortable et un bloc photo polyvalent. Là où cette offre se démarque vraiment, c’est sur le stockage : 512 Go, soit ce que l’on trouve d’habitude sur des modèles beaucoup plus chers. Le voir passer à 331 € pendant le Prime Day change complètement la donne pour tous ceux qui refusent de compter chaque giga.