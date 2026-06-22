Les premières offres du Prime Day débarquent en avant première et concernent déjà la Nintendo Switch 2, affichée à 399 € au lieu de 469 €. Une belle promo 1 an seulement après la sortie de la console Nintendo et une bonne nouvelle pour ceux qui hésitaient encore à passer à la nouvelle génération Nintendo.
La Nintendo Switch 2 reprend le principe qui a fait le succès de la première Switch, en l’améliorant sur presque tous les points. On reste sur une console hybride capable de passer du salon au mode portable en quelques secondes, mais avec un confort de jeu revu à la hausse, des graphismes plus fins et un catalogue qui commence déjà à se remplir d’exclusivités pensées pour cette nouvelle génération. La remise actuelle à 399 € la rend d’autant plus attractive, en particulier pour les foyers qui n’avaient pas franchi le pas de la Switch précédente ou qui veulent enfin la remplacer.
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Pourquoi choisir la Nintendo Switch 2 ?
- 70 € de remise sur une console très récente, ce qui est assez rare en dehors des grandes périodes promotionnelles.
- Concept hybride conservé, idéal pour jouer aussi bien sur la TV du salon qu’en déplacement.
- Nouveau point de départ pour profiter des futurs jeux et exclusivités Nintendo pendant plusieurs années.
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Une console pensée pour durer plusieurs générations de jeux
Avec la Nintendo Switch 2, l’idée est de repartir sur un nouveau cycle de vie qui durera de nombreuses années, à l’image de ce qu’a été la première Switch. Pour un acheteur aujourd’hui, cela signifie qu’il ne s’agit pas d’une machine en fin de vie, mais bien du point de départ d’un catalogue qui va grandir au fil des sorties. C’est un élément important quand on investit dans une console familiale, car on cherche en général à la garder longtemps, pour soi ou pour les enfants.
L’hybride Nintendo, toujours difficile à concurrencer
Même avec la concurrence des consoles de salon classiques et des PC, la proposition de Nintendo reste unique. Pouvoir commencer une partie sur la TV, décrocher la console et poursuivre dans le train ou au lit reste un confort difficile à égaler. Pour les familles, les soirées entre amis ou les joueurs qui aiment alterner entre salon et mobilité, ce format reste un énorme argument. La Switch 2 vient raffiner cette recette, tout en profitant de l’aura des licences Nintendo pour en faire une machine très attirante à 399 €.
À 399 € au lieu de 469 €, la Nintendo Switch 2 profite déjà d’une remise très appréciable alors qu’elle occupe à peine la scène des consoles actuelles. Pour les joueurs qui attendaient une bonne opportunité pour se lancer dans l’écosystème Nintendo ou pour remplacer une Switch vieillissante, cette offre en avant première du Prime Day arrive au bon moment.
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