La Nintendo Switch 2 reprend le principe qui a fait le succès de la première Switch, en l’améliorant sur presque tous les points. On reste sur une console hybride capable de passer du salon au mode portable en quelques secondes, mais avec un confort de jeu revu à la hausse, des graphismes plus fins et un catalogue qui commence déjà à se remplir d’exclusivités pensées pour cette nouvelle génération. La remise actuelle à 399 € la rend d’autant plus attractive, en particulier pour les foyers qui n’avaient pas franchi le pas de la Switch précédente ou qui veulent enfin la remplacer.