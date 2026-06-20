Le Prime Day démarre le 23 juin, mais Amazon a déjà lancé ses premières baisses de prix, en pleine vague de chaleur en France. Au programme : des bons plans triés ce week-end, du ventilateur d'appoint au smartphone, en passant par la maison connectée et l'électroménager.
Le Prime Day 2026 ouvre officiellement le 23 juin. Amazon n'a pourtant pas attendu pour activer une partie de ses remises. Des centaines de références passent déjà sous leur tarif habituel. Cette première salve couvre un large spectre : sécurité connectée, informatique, smartphones, entretien et confort d'été.
La canicule qui s'installe pousse aussi ventilateurs et climatiseurs en tête des recherches. Nous avons réuni des offres qui sortent du lot, du petit accessoire au gros équipement. Une seconde série de promotions est attendue le 23 juin. En attendant, voici de quoi s'équiper sans faire flamber son budget.
📱 Smartphones & objets connectés
- Samsung Galaxy S25 FE à 469 € au lieu de 749 € : 280 € de remise sur ce smartphone Galaxy au grand écran et à l'autonomie confortable, une belle porte d'entrée dans le haut de gamme Samsung.
- Xiaomi Poco M8 Pro à 259 € au lieu de 353 € : un milieu de gamme bien équipé à moins de 260 €, avec près de 95 € d'économie pour qui cherche le bon rapport qualité-prix.
- Google Pixel 10A à 499 € au lieu de 549 € : le Pixel abordable de Google, taillé pour la photo et les fonctions d'IA, passe sous les 500 € avec 50 € de réduction.
- Apple Watch SE3 à 249 € au lieu de 269 € : la montre connectée d'entrée de gamme Apple à son prix le plus accessible, idéale pour suivre activité et notifications.
- Samsung Galaxy SmartTag2 à 16,85 € au lieu de 34,58 € : moitié prix pour ce traceur Bluetooth qui aide à retrouver clés, sac ou bagage depuis un smartphone Galaxy.
- Apple AirTag 2e génération à 21,99 € au lieu de 35,99 € : le traceur d'objets d'Apple à moins de 22 €, parfait pour localiser ce qu'on égare le plus souvent.
💻 Informatique & charge
- MacBook Neo 13 pouces Apple à 656,99 € au lieu de 699 € : le dernier portable léger d'Apple passe sous les 660 €, une remise rare sur un modèle aussi récent.
- SSD Crucial P310 NVMe 2 To à 249,99 € au lieu de 349,99 € : 100 € d'économie sur ce SSD ultra-rapide, idéal pour étendre le stockage d'un PC ou d'une console.
- Chargeur USB-C Anker Nano 2 65 W à 19,99 € au lieu de 39,99 € : à moitié prix, ce chargeur compact 65 W alimente aussi bien un téléphone qu'un ordinateur portable.
- Chargeur USB-C Anker à écran intelligent 45 W à 27,99 € au lieu de 39,99 € : un chargeur 45 W doté d'un petit écran qui affiche la puissance délivrée en temps réel, à 30 % de moins.
📺 Image, son & loisirs
- TV OLED LG 2025 48 pouces à 699 € au lieu de 1 099 € : 400 € de remise sur ce téléviseur OLED au contraste profond, dans un format 48 pouces facile à intégrer.
- Amazon Fire TV Stick 4K Select à 26,99 € au lieu de 54,99 € : à moitié prix, ce boîtier transforme n'importe quel téléviseur en smart TV 4K en quelques minutes.
- Drone DJI Mini 3 à 285,99 € au lieu de 499 € : plus de 210 € d'économie sur ce drone léger de moins de 250 g, simple à prendre en main pour filmer ses sorties.
❄️ Climatisation & confort estival
- Climatiseur mobile Tristar 7 000 BTU à 199,99 € au lieu de 250,26 € : un climatiseur mobile compact sous les 200 €, suffisant pour rafraîchir une chambre ou un petit bureau.
- Climatiseur mobile Klarstein à 346,96 € au lieu de 468,99 € : 122 € d'économie sur ce modèle 3-en-1 qui refroidit, ventile et déshumidifie une pièce.
- Climatiseur mobile Aridis 9 000 BTU à 299,99 € au lieu de 399,99 € : 100 € de remise sur ce climatiseur mobile capable de rafraîchir une pièce jusqu'à 25 m² sans installation fixe.
- Climatiseur mobile Klarstein AirLux 14 000 BTU à 639,86 € au lieu de 726,98 € : la grosse cylindrée de la sélection, pensée pour les grandes pièces, avec près de 90 € d'économie.
- Climatiseur mobile Dreo 7 500 BTU à 379,99 € au lieu de 459,99 € : refroidissement, ventilation et déshumidification réunis dans un seul appareil, à 80 € de moins.
- Ventilateur Rowenta EOLE Silence à 89,99 € au lieu de 109,99 € : un ventilateur colonne discret et silencieux, parfait pour une chambre ou un salon, avec 20 € de remise.
- Ventilateur de plafond avec lumière à 69,99 € au lieu de 75,98 € : brassage d'air et éclairage intégré dans un design épuré, pour rafraîchir une pièce sans encombrer l'espace.
- Ventilateur de poche Shark Chill Pill à 109,99 € au lieu de 129,99 € : le ventilateur personnel rafraîchissant de Shark, à emporter partout pour affronter les pics de chaleur.
🔒 Sécurité & maison connectée
- Caméra Blink Outdoor 4 avec sonnette vidéo Blink à 24,99 € au lieu de 134,98 € : le bundle choc de la sélection avec -81 %, pour surveiller son extérieur et filtrer ses visiteurs à petit prix.
- Caméra Blink Outdoor 4 à 24,99 € au lieu de 79,99 € : une caméra extérieure sans fil à moins de 25 €, simple à installer et avec une longue autonomie.
- Pack 4 caméras Blink Outdoor 4 à 84,99 € au lieu de 329,98 € : -74 % sur ce pack de quatre caméras, de quoi couvrir plusieurs accès d'une maison en une seule fois.
- Caméra extérieure Blink 2K nouvelle génération à 34,99 € au lieu de 99,99 € : la dernière caméra Blink en définition 2K, plus nette, à un tiers de son prix d'origine.
🧹 Aspirateurs & nettoyage
- Robot aspirateur-laveur Eufy S2 à 500,99 € au lieu de 1 099 € : -54 % sur ce robot qui aspire et lave les sols, station de nettoyage comprise, pour déléguer le ménage au quotidien.
- Aspirateur balai Dyson V8 Origin à 299 € au lieu de 379 € : le balai sans fil Dyson V8 à 80 € de moins, valeur sûre pour un nettoyage rapide au fil de la journée.
- Aspirateur laveur balai Dreame H12 Pro à 158,65 € au lieu de 299 € : près de moitié prix pour cet aspirateur laveur tout-en-un, l'une des plus fortes baisses de la période.
🌿 Jardin & extérieur
- Robot tondeuse Mammotion Yuka Mini LiDAR à 799 € au lieu de 1 299 € : 500 € d'économie sur ce robot sans fil à navigation LiDAR, qui se passe de câble périmétrique à installer.
- Robot tondeuse Mova VAXE 500 à 549 € au lieu de 749 € : une alternative solide avec cartographie et gestion de trajectoire, à 200 € de réduction.
- Robot de piscine Aiper Scuba S1 2026 à 494,99 € au lieu de 549,99 € : un robot autonome pour nettoyer le bassin avant l'été, avec filtration intelligente et fonctionnement sans fil.
✂️ Beauté & soin
- Tondeuse Philips Multigroom 7000 à 59,99 € au lieu de 79,99 € : une tondeuse tout-en-un pour barbe, cheveux et corps, à 20 € de moins, avec de nombreux sabots fournis.
À chaque profil son bon plan
Cette sélection mêle les envies et les besoins du quotidien. On y trouve des accessoires malins à petit prix, des valeurs sûres de l'électroménager et quelques pièces plus ambitieuses. Le fil conducteur reste le rapport qualité-prix, avec des baisses qui tiennent la route. Voici quelques repères pour viser juste selon les usages.
Blink Outdoor 4 : un moyen simple et abordable de garder un œil sur son extérieur.
Eufy S2 : pour confier le nettoyage des sols à un robot, aspiration et lavage compris.
Climatiseur Tristar 7 000 BTU : une réponse directe aux nuits qui peinent à rafraîchir.
DJI Mini 3 : un drone léger pour filmer ses sorties estivales.
MacBook Neo 13 pouces : une porte d'entrée vers l'univers Apple, pensée pour la mobilité.
Samsung Galaxy S25 FE : un smartphone polyvalent à un tarif contenu.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
Prime Day 2026 : Amazon lance ses premières offres avant le 23 juin
Le Prime Day 2026 ouvre officiellement ses portes le 23 juin, mais Amazon a déjà déclenché une première salve de ventes flash. Ces offres en avant-première permettent de profiter de baisses de prix sans attendre le jour J, sur des milliers de références. La sélection ci-dessous réunit les meilleurs bons plans high-tech, maison et confort d'été repérés à ce stade, avec des remises qui dépassent parfois 50 %.
Une seconde vague de promotions est attendue le 23 juin, avec de nouvelles réductions réservées aux abonnés Prime. Pour les produits les plus demandés, mieux vaut toutefois ne pas trop tarder : les stocks fondent vite à l'approche de l'événement.
Pourquoi profiter de ces offres maintenant ?
Les remises s'étalent de quelques euros à plusieurs centaines, avec des baisses qui dépassent parfois les 50 %. Le calendrier n'est pas anodin : Amazon avance ses prix avant le lancement du 23 juin pour capter les acheteurs pressés. Sur les produits liés à la chaleur, la demande grimpe vite et les stocks fondent.
La canicule s'installe avant même le début de l'été, ce qui promet des rayons sous tension dans les semaines à venir. Mieux vaut donc agir tôt, d'autant que la livraison Prime permet de recevoir son matériel rapidement.
Climatiseur ou ventilateur : comment bien choisir pendant la canicule
Avec la canicule qui s'installe en France, ventilateurs et climatiseurs mobiles figurent parmi les achats les plus recherchés du moment. Pour un climatiseur, la puissance se mesure en BTU : comptez environ 7 000 BTU pour une chambre, 9 000 BTU pour un séjour et jusqu'à 14 000 BTU pour une grande pièce ou un espace ouvert.
Un ventilateur colonne ou de plafond suffit en revanche pour brasser l'air à moindre coût, avec une consommation électrique bien plus faible. Pensez aussi au niveau sonore, déterminant pour une chambre ou un bureau. Les remises actuelles sont une bonne occasion de s'équiper, d'autant que les ruptures de stock se multiplient dès les premiers pics de chaleur.
Vos questions fréquentes
Faut-il attendre le 23 juin pour vraiment profiter du Prime Day ?
as forcément. De nombreuses offres sont déjà actives. D'autres arriveront le 23, mais les stocks sur les produits saisonniers risquent de fondre d'ici là.
Comment vérifier qu'une promotion Amazon est intéressante ?
Comparez le prix promo au tarif moyen récent du produit, et pas seulement au prix barré. Un historique de prix donne une idée plus fiable de la bonne affaire.
Pourquoi les ventilateurs et climatiseurs partent-ils si vite ?
La canicule fait bondir la demande avant même le début de l'été. Sur ces catégories, les réassorts sont lents et les ruptures fréquentes.
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l’une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69 € par an
- Amazon Prime à 6,99 €/mois
- Amazon Prime Student 3,49 €/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
Si vous n’avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.