Les premières offres du Prime Day commencent à arriver et le robot tondeuse MOVA LiDAX Ultra 1200 en profite déjà. Affiché à 879 € au lieu de 1099 €, il vise les propriétaires de jardins jusqu’à 1200 m² qui veulent passer directement à un modèle moderne sans câble périmétrique et avec une cartographie intelligente.
Poser un câble périmétrique fait encore hésiter beaucoup de gens au moment de passer au robot tondeuse. Le MOVA LiDAX Ultra 1200 fait partie de cette nouvelle génération de robots qui misent sur des technologies de navigation avancées, comme le LiDAR et la cartographie précise, pour se passer complètement de fil enterré. Il se destine aux jardins de taille moyenne à grande, avec des formes parfois complexes, où l’on souhaite déléguer la tonte sans travaux préparatoires.
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Pourquoi choisir le MOVA LiDAX Ultra 1200 ?
- Environ 220 € de remise par rapport au prix habituel, sur un modèle avec navigation avancée.
- Robot tondeuse pensé pour des surfaces jusqu’à 1200 m², ce qui couvre déjà une grande majorité de jardins individuels.
- Fonctionnement sans câble périmétrique, avec cartographie intelligente et gestion de zones via application.
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Un robot tondeuse conçu pour les jardins de taille moyenne à grande
Le MOVA LiDAX Ultra 1200 se place au dessus des petits modèles de 300 à 500 m². Il vise explicitement les terrains plus généreux qui nécessitent une gestion rigoureuse des trajectoires pour éviter les zones oubliées ou sur-tondues. La capacité annoncée jusqu’à 1200 m² permet de couvrir aussi bien un grand jardin familial qu’un terrain un peu fractionné avec plusieurs zones de pelouse. Sa base de recharge se place en bordure de terrain, et le robot gère seul ses cycles de tonte et de retour à la station en fonction de la programmation choisie.
Navigation avancée et contrôle depuis l’application
L’intérêt principal de la gamme LiDAX se trouve dans son système de navigation. Là où les robots classiques se contentent de déplacements aléatoires et d’un câble enterré, le MOVA LiDAX Ultra 1200 s’appuie sur une cartographie précise du terrain pour optimiser ses trajets. Depuis l’application, il est possible de visualiser la carte générée, de définir des zones à tondre, des zones à exclure et des plannings adaptés à chaque partie du jardin. Ce type de gestion évite, par exemple, de passer trop souvent près des massifs ou des zones où les enfants jouent, tout en s’assurant que l’ensemble de la pelouse est entretenu de manière régulière.
À 879 € au lieu de 1099 €, le MOVA LiDAX Ultra 1200 s’affiche comme une solution convaincante pour ceux qui veulent franchir le pas du robot tondeuse sans entrer dans la complexité du câble périmétrique. Il combine une capacité adaptée aux jardins jusqu’à 1200 m², une navigation plus intelligente que la moyenne et un pilotage moderne via application.
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