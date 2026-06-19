L’intérêt principal de la gamme LiDAX se trouve dans son système de navigation. Là où les robots classiques se contentent de déplacements aléatoires et d’un câble enterré, le MOVA LiDAX Ultra 1200 s’appuie sur une cartographie précise du terrain pour optimiser ses trajets. Depuis l’application, il est possible de visualiser la carte générée, de définir des zones à tondre, des zones à exclure et des plannings adaptés à chaque partie du jardin. Ce type de gestion évite, par exemple, de passer trop souvent près des massifs ou des zones où les enfants jouent, tout en s’assurant que l’ensemble de la pelouse est entretenu de manière régulière.