Cet appareil Aiper HydroComm vient remplacer tous les tests manuels laborieux qu’il faut régulièrement faire pour s’assurer d’avoir une eau dans laquelle il est sain de se baigner. C’est un modèle qui s’adapte à de nombreux bassins et spas, avec en plus un petit panneau solaire pour gérer l’alimentation, ce qui, en ce moment, ne devrait pas être trop compliqué. La marque annonce un fonctionnement 24/7 mais il faut voir en pratique si c'est réellement tenable.

Par contre, ce qui est vrai c'est qu'il transmet toutes les mesures qu'il prend en Wi-Fi 2,4 GHz et en Bluetooth 5.0. Sous ses allures de thermomètre flottant il annonce une large plage de mesures pour les usages domestiques courants : pH de 0 à 14, ORP de 0 à 1000 mV, EC de 0 à 12 000 µS/cm, TDS de 0 à 6000 mg/L et température de 5 à 45 °C.