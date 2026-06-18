Si, avec la chaleur actuelle, vous avez ouvert votre piscine pour la remettre en haut, cette sonde connectée Aiper HydroComm à 299 € au lieu de 399 € vous aider à en surveiller la qualité de l’eau.
Avoir une piscine, ça a un coût et ça s’entretient. Entre le liner, les skimmers, la pompe, le système pour la couvrir/fermer, le robot qui passe pour entretenir le fond et la qualité de l’eau, il faut s’équiper en conséquence. Pour le Prime Day, Amazon, fait -25 % sur le Aiper HydroComm, une sonde connectée qui mesure le pH, l’ORP, la conductivité électrique, les TDS et la température de l’eau pour ensuite tout vous envoyer dans l’application mobile, avec des recommandations pour l’entretien et un score global sur sa qualité.
Pour profiter du Prime Day, n’oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d’un essai gratuit de 30 jours, c’est donc le bon moment pour tester.
Pourquoi choisir l’Aiper HydroComm ?
- Sa polyvalence puisqu’il est capable de mesurer cinq points et de vous afficher en temps réel les résultats dans l’application.Son panneau solaire qui fait qu'il faut moins le recharger que la normale.
- Sa compatibilité avec plusieurs types de traitement de l’eau : chlore, sel, brome et même spa.
Pour des mesures de précision
Cet appareil Aiper HydroComm vient remplacer tous les tests manuels laborieux qu’il faut régulièrement faire pour s’assurer d’avoir une eau dans laquelle il est sain de se baigner. C’est un modèle qui s’adapte à de nombreux bassins et spas, avec en plus un petit panneau solaire pour gérer l’alimentation, ce qui, en ce moment, ne devrait pas être trop compliqué. La marque annonce un fonctionnement 24/7 mais il faut voir en pratique si c'est réellement tenable.
Par contre, ce qui est vrai c'est qu'il transmet toutes les mesures qu'il prend en Wi-Fi 2,4 GHz et en Bluetooth 5.0. Sous ses allures de thermomètre flottant il annonce une large plage de mesures pour les usages domestiques courants : pH de 0 à 14, ORP de 0 à 1000 mV, EC de 0 à 12 000 µS/cm, TDS de 0 à 6000 mg/L et température de 5 à 45 °C.
Une aide précieuse pour l’entretien de la piscine
La marque le précise bien : même si l’appareil est là pour vous aider à trouver ce qu’il faut entretenir dans votre piscine, il ne remplace pas des contrôles manuels réguliers. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que l’application conserve un historique quotidien, hebdomadaire et mensuel avec en plus des conseils selon le type de piscine ou bassin que vous avez déclaré au moment de la configuration de l’appareil.Alors, son fonctionnement implique de le laisser à la dérive dans votre piscine, ce qui pourrait éventuellement gêner, surtout s’il part se cacher là où le soleil ne l’atteint pas. Mais sa batterie intégrée de 14,4 V et 2 600 mAh est là pour prendre le relais en cas de pépin. Il peut supporter une immersion jusqu’à 3 mètres mais ensuite il faut aller le récupérer, sous peine d’altérer son bon fonctionnement.
L'Aiper HydroComm est un appareil qui n’est pas indispensable si vous avez une piscine, mais qui peut s’avérer d’une grande aide. Il facilite l’entretien de celle-ci en proposant des mesures précises et variées, avec des rapports directement transmis à votre smartphone. Ce qui peut vous faire gagner un temps précieux pour savoir exactement quoi ajuster, avant d’aller piquer une tête bien méritée.
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