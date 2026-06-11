Ce kit de 2x16 Go de RAM DDR5 par Corsair vient muscler littéralement votre PC, notamment gaming, à retrouver pour 393,71 euros sur PcComponentes.
Voici les 2x16 Go de RAM Corsair CL38 à 393,71 € au lieu de 520,99 € sur PcComponentes
La mémoire vive est devenue le nerf de la guerre dans la course de l'IA à s'imposer un peu partout dans notre vie. Résultat d'une course encore en cours : les prix s'envolent à des hauteurs encore jamais vues. C'est pour ça que le prix de base de ce kit Corsair Vengeance de 2x16 Go de RAM DDR5 est de 520,99 euros. La promo de PcComponentes tombe à pic puisque vous pouvez commander ce même kit pour 393,71 euros.
Pourquoi choisir les 32 Go de RAM DDR5 Corsair Vengeance ?
- La DDR5 : pour les gamers exigeants qui cherchent la performance à tout prix, vous avez là 32 Go en DDR5 qui peuvent faire tourner tous les jeux.
- La pluri-compatibilité : vous pouvez utiliser la RAM avec AMD EXPO et Intel XMP, pour activer facilement le bon profil de mémoire.
- Le côté multi-plateforme : la RAM est compatible avec les plateformes AMD 600/800 et Intel 600/700/800.
Pour les configs et polyvalentes
Le fait d'opter pour de la DDR5 au lieu de la DDR4 offre trois grands avantages. Le premier, c'est une bande passante et une vitesse de transfert bien plus élevée, ce qui profite bien sûr, en applicatif, aux jeux et logiciels que vous lancez sur votre machine. Ce n'est pas tout : il y a un gain en capacité et une meilleure efficacité énergétique, si on ne compte pas l'overclocking.
Le seul point négatif dans notre cas, c'est le prix, bien évidemment. Non seulement la DDR5 est plus chère parce que dernière technologie sur le marché, mais aussi parce que la crise des composants fait exploser les tarifs à travers le monde.
Un bon équilibre capacité/fréquence
Aujourd'hui pour du gaming, 32 Go, surtout en DDR5, ça reste très confortable. C'est en plus très pratique pour le multitâche ou le côté créatif, donc vous pouvez tout faire avec. Et la fréquence de 6 000 MT/s qui correspond à un palier répandu sur les kits DDR5. Tout l'intérêt de ce kit tient dans sa polyvalence, en témoigne le fonctionnement avec les profils EXPO et XMP pour activer les profils de performance dans le BIOS.
On peut apprécier la présence des dissipateurs thermiques qui entourent les barrettes de RAM. C'est sobre, ça s'intègre bien dans une tour avec une façade transparente. Corsair parle aussi d'une régulation de tension intégrée via iCUE, le logiciel compagnon de la marque qui permet de surveiller les performances de chaque périphérique.
✅ Les points forts
- Avoir 32 Go, c'est la base pour jouer en 2026
- Les 6000 MT/s pertinents en DDR5
- Une hauteur contenue à 35 mm, utile si vous avez de gros ventirads
❌ Les limites
- La latence CL38 moins attractive que les kits CL30 ou CL36
- Pas de RGB, si c'est un détail qui vous intéresse
Voici les 2x16 Go de RAM Corsair CL38 à 393,71 € au lieu de 520,99 € sur PcComponentes
Si vous êtes en train de refaire votre configuration et que vous n'avez pas la patience ou les moyens d'attendre la fin de la crise des composants, qui n'est pas pour tout de suite, ce kit Corsair Vengeance est une bonne pioche. Cette réduction de 24% permet de s'équiper avec du bon matériel, même s'il est vrai que ça reste un sacré investissement.
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