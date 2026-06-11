Le fait d'opter pour de la DDR5 au lieu de la DDR4 offre trois grands avantages. Le premier, c'est une bande passante et une vitesse de transfert bien plus élevée, ce qui profite bien sûr, en applicatif, aux jeux et logiciels que vous lancez sur votre machine. Ce n'est pas tout : il y a un gain en capacité et une meilleure efficacité énergétique, si on ne compte pas l'overclocking.

Le seul point négatif dans notre cas, c'est le prix, bien évidemment. Non seulement la DDR5 est plus chère parce que dernière technologie sur le marché, mais aussi parce que la crise des composants fait exploser les tarifs à travers le monde.