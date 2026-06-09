Le MSI MAG 271QP QD-OLED X28 est un écran PC largement orienté gaming, qui mêle les avantages de l’OLED avec ceux des Quantum Dots à retrouver pour moins de 500 euros.
Si jamais votre PC est votre machine de jeu principale, vous avez sûrement envie d’avoir un écran de qualité pour accompagner vos sessions gaming. C’est ce que propose cet écran MSI MAG 271QP QD-OLED X28, un modèle qui propose de l’OLED pour un confort haut de gamme sur une taille plus que raisonnable. Un modèle à retrouver avec 100 € de réduction jusqu’au 20 juin 2026 sur Amazon.
Pourquoi choisir MSI MAG 27QP QD-OLED X28 ?
- Pour sa dalle QD-OLED : l’OLED offre des noirs parfaits et des contrastes infinis et la technologie Quantum Dot permet une meilleure luminosité et une fidélité colorimétrique supérieure.
- Pour sa fluidité extrême : rares sont les moniteurs capables de monter à 280 images/seconde, de quoi profiter d’une grande fluidité.
- Pour son mode console : un mode spécial qui permet de s’adapter aux PlayStation 5 et Xbox Series X afin de varier les plaisirs.
Tester l’OLED, c’est l’adopter
MSI propose là un écran PC équipé d’une dalle QD-OLED de 3ème génération, montée sur un écran gaming de 26,7 pouces. La fiche annonce un 27 pouces mais il faut retirer 0,5 pouce pour les bords ultra-fins, ce qui laisse quand même une surface utile largement suffisante pour jouer.
Le fait d’allier l’OLED avec la technologie Quantum Dot permet de proposer un produit hybride qui offre de belles couleurs et surtout un contraste infini, un avantage indéniable pour le gaming. Car avec l’OLED, quand une zone est noire à l’écran, celui-ci est tout simplement éteint, donc difficile de faire plus sombre.
En jeu, ça offre un rendu plus immersif et un éclairage plus uniforme. Aussi, un autre atout de l'OLED pour le gaming, notamment compétitif, c’est le temps de réponse.
Un temps de réaction exceptionnel
Un pixel OLED a un temps de réponse d’environ 0,03 ms, là où les meilleures dalles IPS sont entre 1 et 5 millisecondes. Ces chiffres font que tout effet de flou de mouvement est éliminé et il n’y a pas de traînée d’image à l’écran. Si vous ajoutez à ça une fréquence de rafraîchissement maximale de 280 images/seconde, avec une technologie Adaptive Sync qui dynamise le tout, vous êtes paré pour les jeux les plus nerveux.
Il faut toutefois avertir sur une chose concernant l’OLED : la brûlure d’écran. Si jamais vous laissez une image fixe, comme un logo, trop longtemps affichée au même endroit, il risque de marquer l’écran de façon permanente. C’est pour ça que l'OLED n’est pas forcément recommandé pour la bureautique.
Pour revenir à l'écran en lui-même, on peut quand même souligner une connectique solide avec deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4a, un port USB-C avec DisplayPort et alimentation 15W, ainsi qu’une sortie casque. On aurait aimé un port USB classique, mais il faudra apprendre à s’en passer.
✅ Les points forts
- Le mélange OLED/Quantum Dots
- La fréquence de 280 Hz et la latence de 0,03 ms
- Une connectivité complèteL’OLED Care 2.0 pour éviter les brûlures d’écran
❌ Les limites
- La luminosité limitée à 250 nits en SDR
- Pas de port USB classique
- Classe énergétique F
L’OLED est une technologie coûteuse, que ce soit sur les téléviseurs ou les écrans PC. Ce modèle de 26,5 pouces qui, en plus, ajoute les Quantum Dots en promo à moins de 500 euros est une bonne opportunité de se procurer du hardware de qualité, conçu pour durer, avec une connectivité moderne.
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