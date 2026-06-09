MSI propose là un écran PC équipé d’une dalle QD-OLED de 3ème génération, montée sur un écran gaming de 26,7 pouces. La fiche annonce un 27 pouces mais il faut retirer 0,5 pouce pour les bords ultra-fins, ce qui laisse quand même une surface utile largement suffisante pour jouer.

Le fait d’allier l’OLED avec la technologie Quantum Dot permet de proposer un produit hybride qui offre de belles couleurs et surtout un contraste infini, un avantage indéniable pour le gaming. Car avec l’OLED, quand une zone est noire à l’écran, celui-ci est tout simplement éteint, donc difficile de faire plus sombre.

En jeu, ça offre un rendu plus immersif et un éclairage plus uniforme. Aussi, un autre atout de l'OLED pour le gaming, notamment compétitif, c’est le temps de réponse.