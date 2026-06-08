Le Lefant M1 est un robot-aspirateur 2-en-1. En ce moment, son principal point fort n’est pas sa polyvalence, mais cette superbe réduction de plus de 200 euros chez Amazon.
Comme son nom l’indique, le Lefant M1 était la première itération du flagship de la marque chinoise. Depuis, Lefant a sorti quatre nouvelles déclinaisons de son robot aspirateur. Il est donc logique que le M1 soit vendu à prix réduit de nos jours. Toutefois, Amazon a mis les petits plats dans les grands avec un prix de vente désormais affiché à 109,98 euros, soit une réduction de 70 % par rapport au prix de sortie.
Pourquoi choisir le Lefant M1 ?
- Pour un aspirateur qui mêle puissance et silence : 5500 Pa et 65 dB lorsqu’il fonctionne. Si ce Lefant M1 se fera remarquer lors de son passage, il ne le fera pas suffisamment pour déranger. Par contre, avec le mode turbo il monte à 75 dB
- Pour avoir une machine 2-en-1 : Le Lefant M1 ne se contente pas d’aspirer les sols puisqu’il les nettoie également avec trois niveaux d’eau différents selon les besoins.
- Pour son prix très (très) accessible : Au fil des années, Lefant a perfectionné sa gamme pour gommer les défauts de cette première version. Toutefois, ce prix de 109,99 euros efface tous ces points noirs.
Un robot aspirateur qui a les cartes en main
Pour configurer ce Lefant M1, il faut se diriger vers l’application. Le robot-aspirateur effectuera un premier passage afin de cartographier votre domicile. Une fois ce premier tour réalisé, vous pourrez séparer votre intérieur en différentes pièces et stocker jusqu’à trois cartes simultanément. Cette division permet de distinguer les différents types de sol afin d’adapter le nettoyage selon les besoins. Sans surprise, il est aussi possible de créer des zones interdites.
En piste, le Lefant M1 reste intelligent. Il embarque un caméra équipée d’un capteur LiDAR. Elle détecte les obstacles et le robot peut ainsi les éviter. Cette caméra ne se limite qu’aux objets oubliés puisqu’elle sait reconnaître les coins et le bord des marches. Par conséquent, l’appareil ne peut pas heurter les murs ou tomber dans les escaliers.
Une aspiration au top
Côté aspiration, le Lefant M1 affiche 5500 Pa avec une puissance personnalisable depuis l’application. Concrètement, c’est suffisant pour absorber toutes les miettes et les poussières, mais aussi les poils d’animaux. Également, le robot effectue un nettoyage régulier pour ne pas oublier une partie de votre salon, par exemple.
Ce robot-aspirateur ne se contente pas d’aspirer et s’occupe également du nettoyage. Il embarque un réservoir d’eau de 160 mL avec trois quantités d'eau disponibles. Si le passage n’est pas toujours parfait, le prix de 109,99 euros atténue ce défaut.
Une fois sa mission accomplie, le Lefant M1 rejoint sa station de charge. Enfin, côté autonomie, il faut compter 200 minutes selon les dires de la marque.
✅ Les points forts
- Une autonomie qui dépasse les trois heures
- Une bonne puissance d’aspirationUn excellent rapport qualité-prix
❌ Les limites
- Un nettoyage à l’eau qui peut laisser à désirer
- Une configuration parfois laborieuse
En 2026, le Lefant M1 est en perte de vitesse. Un constat assez logique lorsqu’on le compare au reste du marché, même au sein de la gamme de Lefant. Cependant, avec cette remise d’Amazon, il dispose d’un excellent rapport qualité-prix et devient une excellente opportunité pour avoir un robot-aspirateur efficace à prix abordable.
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