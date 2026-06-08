Pour configurer ce Lefant M1, il faut se diriger vers l’application. Le robot-aspirateur effectuera un premier passage afin de cartographier votre domicile. Une fois ce premier tour réalisé, vous pourrez séparer votre intérieur en différentes pièces et stocker jusqu’à trois cartes simultanément. Cette division permet de distinguer les différents types de sol afin d’adapter le nettoyage selon les besoins. Sans surprise, il est aussi possible de créer des zones interdites.

En piste, le Lefant M1 reste intelligent. Il embarque un caméra équipée d’un capteur LiDAR. Elle détecte les obstacles et le robot peut ainsi les éviter. Cette caméra ne se limite qu’aux objets oubliés puisqu’elle sait reconnaître les coins et le bord des marches. Par conséquent, l’appareil ne peut pas heurter les murs ou tomber dans les escaliers.