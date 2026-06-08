La Mova LiDAX Ultra 1600 est un robot-tondeuse particulièrement efficace. Pour cela, Mova a doté son appareil d’une hauteur de coupe réglable de 3 à 10 cm. Un ajout qui prend tout son sens en ce moment où les périodes de pluie et de soleil alternent, favorisant la pousse rapide de l’herbe. Également, la tondeuse effectue un passage en U, pour ne laisser aucun brin d’herbe récalcitrant.

Cette LiDAX Ultra n’a même pas peur des terrains les plus difficiles. D’abord, elle peut gravir des pentes inclinées jusqu’à 45 % et franchir des obstacles mesurant moins de quatre centimètres.

La copie aurait pu être parfaite, mais un petit bémol est à noter. Lors de son passage proche des murs, la tondeuse laisse un écart de cinq centimètres. Pour avoir un jardin parfait, il faudra donc passer un coup de rotofil.