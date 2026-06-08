Grâce à la Mova LiDAX Ultra 1600, la tonte de la pelouse ne sera plus une corvée. Une fois votre jardin cartographié, elle s’occupe de tout même sur les terrains les plus pentus.
L’été approche et les soirées barbecue aussi. Pour préparer votre jardin à recevoir ces événements, la Mova LiDAX Ultra 1600 s’occupe de tout ! Avec sa hauteur de coupe réglable, elle peut venir à bout des brins d’herbe les plus récalcitrants même sur des terrains inclinés. Chez Amazon, elle perd, en ce moment, 500 euros sur son prix d’origine.
Pourquoi choisir la Mova LiDAX Ultra 1600 ?
- Un passage presque parfait : Avec sa hauteur de coupe réglable entre trois et dix centimètres, ce robot-tondeuse sera efficace même après plusieurs mois sans tonte.
- Une tondeuse tout-terrain : La Mova LiDAX Ultra 1600 dispose d’une forte adhérence pour les jardins pentus. La tondeuse peut ainsi gravir des pentes inclinées à 45 %.
- Une cartographie personnalisable : Grâce à l’application, il est possible de cartographier tout son jardin et de déterminer des zones interdites
Sur tous les terrains
La Mova LiDAX Ultra 1600 est un robot-tondeuse particulièrement efficace. Pour cela, Mova a doté son appareil d’une hauteur de coupe réglable de 3 à 10 cm. Un ajout qui prend tout son sens en ce moment où les périodes de pluie et de soleil alternent, favorisant la pousse rapide de l’herbe. Également, la tondeuse effectue un passage en U, pour ne laisser aucun brin d’herbe récalcitrant.
Cette LiDAX Ultra n’a même pas peur des terrains les plus difficiles. D’abord, elle peut gravir des pentes inclinées jusqu’à 45 % et franchir des obstacles mesurant moins de quatre centimètres.
La copie aurait pu être parfaite, mais un petit bémol est à noter. Lors de son passage proche des murs, la tondeuse laisse un écart de cinq centimètres. Pour avoir un jardin parfait, il faudra donc passer un coup de rotofil.
Un robot-tondeuse intelligent
Qui dit robot-tondeuse intelligent, dit autonomie. Pour cela, la tondeuse s’accompagne d’une application. Grâce à elle, vous pourrez cartographier tout votre jardin. Mieux encore, il est possible de le diviser en deux cartes indépendantes avec des indications différentes. Parmi elles, on peut demander une tonte des bordures, une tonte en U ou encore une tonte sur une zone précise. Des zones interdites où la tondeuse ne passera pas peuvent aussi être définies.
En cas d’imprévu en cours de tonte, pas de panique ! L’intelligence artificielle entre en scène. Couplée à la caméra à 360 degrés, elle peut distinguer 300 éléments différents qu’il s’agisse d’un obstacle comme un arbre ou un ballon, mais aussi des animaux.
Lancée, la LiDAX Ultra 1600 tient une heure avant de tomber à plat et de devoir être rechargée.
✅ Les points forts
- Une cartographie personnalisable
- Une tonte quasiment irréprochable, peu importe les terrains
- L’IA pour détecter les obstacles
❌ Les limites
- Un écart de 5 cm entre la bordure et la tondeuse
- Elle rentre sur sa station de charge en cas de pluie
S’il faut débourser près de 1 000 euros pour s’attacher les services de cette Mova LiDAX Ultra 1600, le jeu en vaut clairement la chandelle. Une fois dans votre jardin, elle s’occupe de tout en totale autonomie. La seule intervention humaine sera la configuration avant la mise en route. Toutefois, pour ceux qui ont des jardins assez vastes, il faut noter que la tondeuse a une batterie qui tient une heure et autant de temps pour la recharger.
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