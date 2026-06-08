La dernière itération des AirPods est disponible à prix réduit chez Amazon. Les AirPods 4 passent de 199 euros à 153,99 euros. L'occasion de découvrir des écouteurs ouverts équipés d'une réduction de bruit
Lorsqu'Apple annonce les AirPods 4, la firme de Cupertino réalise une promesse assez étonnante : intégrer de la réduction de bruit sur des écouteurs ouverts. La marque à la pomme a tenu parole et la nouvelle itération des AirPods dispose effectivement d'un ANC. Cependant, est-ce que le résultat justifie le prix de 200 euros ? Pas forcément, mais avec la remise de 23 % chez Amazon, pour un prix total de 153,99 euros, ils deviennent tout de suite très intéressants.
Pourquoi choisir les AirPods 4 ?
- Pour la réduction de bruit sur des écouteurs ouverts : Avec les AirPods 4, Apple a réussi à intégrer un ANC sur des écouteurs ouverts. Si le rendu n'est pas parfait, c'est une belle prouesse sur ce type de produit.
- Des écouteurs confortables : Sans surprise, ces nouveaux AirPods sont confortables une fois portés et conviendront à ceux qui ne sont pas fans des écouteurs intra-auriculaires.
- La spatialisation audio : Ces AirPods 4 sont compatibles avec l'audio spatial. Un ajout qui prend tout son sens sur Apple Music avec la présence du Dolby Atmos.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ces AirPods 4. La mise à jour des prix est automatique.
La réduction de bruit est de la partie
Par définition, il est très compliqué, voire impossible d'intégrer de la réduction de bruit sur des écouteurs ouverts. De tels modèles sont pensés pour laisser passer les bruits extérieurs. Pour réussir à intégrer une réduction de bruit, Apple s'est appuyé sur la puissance de la puce H2. Ainsi, la marque délivre un produit qui arrive à atténuer les bruits extérieurs sans que le résultat ne soit parfait pour autant. Par exemple, nous sommes bien loin de ce que peut proposer Apple avec les AirPods Pro 2.
Cependant, les AirPods 4 arrivent à rivaliser avec les AirPods Pro 2 sur un point : le mode transparence. Logiquement, il est beaucoup plus facile de laisser passer les bruits extérieurs sur des écouteurs ouverts. Par conséquent, les AirPods 4 disposent d'un excellent mode transparence et arrivent même à nous faire oublier que nous portons les écouteurs. En outre, les AirPods 4 arrivent à détecter une conversation et à activer directement le mode transparence.
Par Apple, pour Apple
Si vous disposez d'un appareil Android, n'ayez crainte : les AirPods 4 sont compatibles avec ces produits. Toutefois, ils révèlent leur plein potentiel sur les appareils Apple. Dès la connexion, tout est plus simple si l'on fait déjà partie de l'éco-système de la marque à la pomme. Une fois le boîtier ouvert, une fenêtre apparaît sur votre écran et tout devient très facile.
Sur la partie audio, encore une fois, tout est plus facile avec les produits Apple. Si les AirPods 4 proposent une bonne restitution sonore sur les plateformes de streaming comme Deezer ou Spotify, le rendu est meilleur chez Apple Music. Cela s'explique par une raison assez simple, le Dolby Atmos présent sur la plateforme d'Apple.
✅ Les points forts
- La réduction de bruit
- La restitution sonore avec le Dolby Atmos sur Apple Music
- Des écouteurs confortables à porter
❌ Les limites
- Une autonomie inférieure à celle des AirPods 3
- Impossible de régler le volume directement depuis les écouteurs
Les AirPods 4 ne se résument pas qu'à la réduction de bruit. Sans surprise, Apple propose un produit très solide avec une restitution sonore réussie. Cependant, et là aussi ce n'est pas une surprise, les AirPods 4 expriment leur plein potentiel sur les machines Apple.
Autre point noir : l'autonomie. Les AirPods 4 dépassent à peine les quatre heures. Cela s'explique par l'ANC et la puissance de la puce H2, gourmande en ressources. Concrètement, l'autonomie a été sacrifié sur l'autel de la réduction de bruit.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 12,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes