Par définition, il est très compliqué, voire impossible d'intégrer de la réduction de bruit sur des écouteurs ouverts. De tels modèles sont pensés pour laisser passer les bruits extérieurs. Pour réussir à intégrer une réduction de bruit, Apple s'est appuyé sur la puissance de la puce H2. Ainsi, la marque délivre un produit qui arrive à atténuer les bruits extérieurs sans que le résultat ne soit parfait pour autant. Par exemple, nous sommes bien loin de ce que peut proposer Apple avec les AirPods Pro 2.

Cependant, les AirPods 4 arrivent à rivaliser avec les AirPods Pro 2 sur un point : le mode transparence. Logiquement, il est beaucoup plus facile de laisser passer les bruits extérieurs sur des écouteurs ouverts. Par conséquent, les AirPods 4 disposent d'un excellent mode transparence et arrivent même à nous faire oublier que nous portons les écouteurs. En outre, les AirPods 4 arrivent à détecter une conversation et à activer directement le mode transparence.