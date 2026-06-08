La Promo d'été AliExpress, c'est l'un des grands rendez-vous deals de la plateforme. Et si l'événement touche à sa fin, les réductions sur les références tech restent solides. C'est même souvent dans ces dernières heures que les meilleures affaires se confirment, entre stocks qui s'écoulent et prix qui se maintiennent au plus bas.

Cette sélection couvre un large spectre : divertissement maison avec une TV Xiaomi 32 pouces sous Google TV et une TV Box 4K de la même marque, mobilité active avec deux GPS Garmin – l'Edge 540 pour les cyclistes, le Forerunner 255 pour les coureurs, audio avec les Galaxy Buds 3 Pro, et informatique compacte avec un mini PC Intel N150. Le robot nettoyeur de piscine Redkey complète la liste pour ceux qui préparent la saison estivale.

Certains produits bénéficient en plus d'un code promo à appliquer au moment du paiement. La sélection est là, les prix sont vérifiés.