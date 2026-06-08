La Promo d'été AliExpress entre dans sa dernière ligne droite, et les prix sur les produits high-tech restent bien orientés à la baisse. TV Xiaomi, montres connectées Garmin et Samsung, écouteurs Galaxy Buds 3 Pro, mini PC ou encore robot de piscine : 8 offres à ne pas laisser filer.
La Promo d'été AliExpress, c'est l'un des grands rendez-vous deals de la plateforme. Et si l'événement touche à sa fin, les réductions sur les références tech restent solides. C'est même souvent dans ces dernières heures que les meilleures affaires se confirment, entre stocks qui s'écoulent et prix qui se maintiennent au plus bas.
Cette sélection couvre un large spectre : divertissement maison avec une TV Xiaomi 32 pouces sous Google TV et une TV Box 4K de la même marque, mobilité active avec deux GPS Garmin – l'Edge 540 pour les cyclistes, le Forerunner 255 pour les coureurs, audio avec les Galaxy Buds 3 Pro, et informatique compacte avec un mini PC Intel N150. Le robot nettoyeur de piscine Redkey complète la liste pour ceux qui préparent la saison estivale.
Certains produits bénéficient en plus d'un code promo à appliquer au moment du paiement. La sélection est là, les prix sont vérifiés.
8 bons plans AliExpress avant la fin de la Promo d'été
- Xiaomi TV A 32 2025 LED HD+ HDR10 Dolby Audio DTS Virtual:X Google TV à 92,01 € au lieu de 155,06 € (code promo : SS6FR11)
- Samsung Galaxy Watch 7 Bluetooth 5.3 44 mm à 189,01 € au lieu de 217,25 €
- Garmin Edge 540 GPS compact navigation avancée à 223,86 € au lieu de 278,09 €
- Samsung Galaxy Buds 3 Pro audio actif 360° ANC Hi-Fi Bluetooth 5.4 à 126,68 € au lieu de 154,11 €
- Xiaomi TV Box S 3ème génération 4K Ultra HD Wi-Fi 6 Google TV à 59,95 € au lieu de 89,90 €
- Garmin Forerunner 255 montre GPS running à 192,96 € au lieu de 208,00 €
- MLLSE G2 Pro Mini PC Intel N150 12 Go RAM 512 Go SSD Windows 11 à 203,17 € au lieu de 256,85 €
- Redkey S100 robot nettoyeur de piscine sans fil double moteur à 97,99 € au lieu de 116,78 €
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 12,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
Pourquoi ces offres valent le coup en ce moment ?
La fin d'un événement promotionnel chez AliExpress présente une caractéristique bien connue des chasseurs de bons plans : les prix ne remontent pas immédiatement. Les réductions affichées sur cette sélection représentent entre 10 % et 40 % par rapport aux tarifs de référence, sur des produits dont la valeur est vérifiable sur d'autres plateformes.
La Xiaomi TV A 32 2025 avec code SS6FR11 descend par exemple sous les 93 €, un niveau rare pour une TV Google TV avec Dolby Audio. Le Garmin Edge 540, lui, s'approche de son plus bas historique. Côté livraison, AliExpress propose des options d'expédition rapide depuis des entrepôts européens sur plusieurs de ces références, avec des délais compatibles avec une réception dans la semaine.
FAQ
Le code promo SS6FR11 fonctionne-t-il sur tous les produits ?
Non, ce code est spécifique à la Xiaomi TV A 32 2025. Il est à renseigner lors du paiement, dans le champ dédié aux codes de réduction.
Les prix affichés incluent-ils les frais de livraison ?
Pas systématiquement. Il est conseillé de vérifier l'option d'expédition sélectionnée avant de valider la commande, certaines livraisons depuis entrepôts européens sont incluses, d'autres non.
Ces prix sont-ils fiables ou gonflés avant promotion ?
Les prix de référence indiqués correspondent aux tarifs constatés avant l'événement. Pour les vérifier, des outils comme Camelizer ou les historiques de prix intégrés à certains comparateurs permettent de s'assurer de la réalité de la remise.