La Samsung Galaxy Watch 7 44 mm passe sous la barre des 150 € chez AliExpress grâce au code promo FR6SS20, soit une remise de près de 70 € sur son prix habituel. La rédaction a testé ce modèle en profondeur : voici ce que vaut vraiment cette offre.
Voici la Samsung Galaxy Watch 7 44 mm à 148,74 € au lieu de 217,25 € chez AliExpress !
Lancée à l'été 2024, la Samsung Galaxy Watch 7 s'est rapidement imposée comme une référence dans le segment intermédiaire des montres connectées sous Android. Son boîtier 44 mm en aluminium, son écran Super AMOLED de 1,5 pouce et son capteur BioActive multi-fonctions en font une montre capable de rivaliser sérieusement avec des modèles bien plus onéreux. Conçue pour fonctionner avec les smartphones Android et particulièrement bien intégrée à l'écosystème Samsung, elle embarque Wear OS 5 et un processeur gravé en 3 nm pour une expérience quotidienne fluide : en ce moment chez AliExpress avec le code FR6SS20, elle est disponible à 148,74 € au lieu de 217,25 €, soit près de 70 € d'économie.
C'est précisément ce type d'offre que la rédaction Clubic s'attache à analyser objectivement : un bon plan n'est vraiment intéressant que si le produit en vaut la peine. Sur ce point, la Galaxy Watch 7 a déjà été passée au crible dans nos colonnes, et les conclusions sont sans appel, avec un défaut majeur à garder en tête avant d'acheter.
Pourquoi choisir la Samsung Galaxy Watch 7 44 mm ?
- Un suivi santé parmi les plus complets de sa catégorie : le capteur BioActive Samsung regroupe ECG, fréquence cardiaque optique, SpO2 et analyse de la composition corporelle, le tout dans un boîtier de moins de 34 grammes.
- Un écran de référence : la dalle Super AMOLED 1,5 pouce à 480 x 480 pixels affiche des couleurs vives et reste parfaitement lisible en plein soleil, avec l'Always-On Display activable selon vos préférences.
- Un prix accessible avec le code FR6SS20 : à 148,74 € chez AliExpress, la Galaxy Watch 7 44 mm s'inscrit dans une fourchette tarifaire difficile à battre pour ce niveau de fonctionnalités.
Sport, santé et quotidien : ce que fait vraiment la Galaxy Watch 7
La Galaxy Watch 7 44 mm brille avant tout par la richesse de son suivi santé et sportif. Son capteur BioActive Samsung intègre à lui seul la mesure de la fréquence cardiaque en continu, l'électrocardiogramme (ECG), la saturation en oxygène (SpO2), la température corporelle et l'analyse de la composition corporelle. Pour les sportifs, le GPS dual-band L1+L5 garantit une localisation précise même dans les canyons urbains ou sous couvert forestier, et la montre prend en charge des dizaines de types d'activités, de la natation au cyclisme.
Dans notre test de la Galaxy Watch 7, la rédaction Clubic a relevé un écran unanimement salué pour sa lisibilité en plein soleil et la finesse de son calibrage colorimétrique, des performances fluides grâce au processeur gravé en 3 nm de Samsung, et une interface Wear OS 5 remarquablement bien intégrée à l'écosystème Galaxy. Le suivi du sommeil, la détection de chutes et le coaching santé personnalisé viennent compléter un tableau de bord particulièrement étoffé pour ce niveau de prix.
Deux fois moins chère que l'Ultra : un compromis conscient
Face à la Galaxy Watch Ultra ou aux références Garmin de la même génération, la Watch 7 44 mm fait le choix d'un boîtier en aluminium sobre et d'une autonomie contenue, mais elle compense par une polyvalence santé et un écran que peu de smartwatches sous les 150 € peuvent revendiquer. Elle s'adresse aux utilisateurs qui souhaitent un quotidien connecté complet, à condition d'accepter une recharge quotidienne ou quasi-quotidienne.
✅ Les points forts
- Écran Super AMOLED 1,5 pouce lumineux, net et Always-On Display
- Capteur BioActive complet (ECG, SpO2, température corporelle, composition corporelle)
- GPS dual-band L1+L5 pour un tracking précis en extérieur
- Wear OS 5 avec One UI Watch 6, interface fluide et riche en applications
- Prix compétitif sous 150 € avec le code promo FR6SS20 chez AliExpress
❌ Les limites
- Autonomie limitée, environ 40 heures en usage courant (point noir identifié dans notre test Clubic)
- Boîtier en aluminium uniquement, pas de version titane à ce tarif
- Compatibilité iPhone très partielle, conçue avant tout pour l'écosystème Android
- Certaines fonctions (pression artérielle) réservées aux smartphones Samsung Galaxy
Cette offre à 148,74 € avec le code FR6SS20 peut évoluer à tout moment : vérifiez la disponibilité de la Samsung Galaxy Watch 7 44 mm chez AliExpress avant qu'elle disparaisse.
La Samsung Galaxy Watch 7 44 mm à 148,74 € avec le code FR6SS20 s'impose comme une option sérieuse pour les possesseurs de smartphones Android souhaitant accéder à un suivi santé complet, un GPS de qualité et une interface Wear OS aboutie, sans dépasser les 150 €. La rédaction Clubic a qualifié ce modèle d'excellente montre connectée, avec un seul défaut réellement pénalisant : une autonomie qui ne dépasse pas la journée et demie en usage actif.
Si vous utilisez un iPhone, si vous visez une autonomie de plusieurs jours ou si les fonctionnalités sportives de haut niveau sont une priorité, d'autres modèles correspondent mieux à vos attentes. Pour les autres, en particulier les propriétaires d'un smartphone Samsung Galaxy, cette offre ponctuelle représente une fenêtre d'achat à saisir sans hésitation.
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