Lancée à l'été 2024, la Samsung Galaxy Watch 7 s'est rapidement imposée comme une référence dans le segment intermédiaire des montres connectées sous Android. Son boîtier 44 mm en aluminium, son écran Super AMOLED de 1,5 pouce et son capteur BioActive multi-fonctions en font une montre capable de rivaliser sérieusement avec des modèles bien plus onéreux. Conçue pour fonctionner avec les smartphones Android et particulièrement bien intégrée à l'écosystème Samsung, elle embarque Wear OS 5 et un processeur gravé en 3 nm pour une expérience quotidienne fluide : en ce moment chez AliExpress avec le code FR6SS20, elle est disponible à 148,74 € au lieu de 217,25 €, soit près de 70 € d'économie.

C'est précisément ce type d'offre que la rédaction Clubic s'attache à analyser objectivement : un bon plan n'est vraiment intéressant que si le produit en vaut la peine. Sur ce point, la Galaxy Watch 7 a déjà été passée au crible dans nos colonnes, et les conclusions sont sans appel, avec un défaut majeur à garder en tête avant d'acheter.