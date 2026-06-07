L'interface à 7 boutons physiques se pilote sans retirer les gants, un avantage concret par temps froid ou sous la pluie, là où un écran tactile devient difficile à utiliser. La certification IPX7 renforce cette logique tout-terrain en garantissant l'étanchéité face aux projections et à la boue, pour un appareil réellement conçu pour sortir par tous les temps.

Pour les vttistes, les métriques dédiées (analyse des sauts, fluidité des descentes, difficulté des pistes) et la compatibilité Trailforks font du 540 un compteur véritablement polyvalent. Clubic avait d'ailleurs relevé dans son article de mars 2026 que le 540 atteint le niveau du Garmin Edge 840 sur les fonctionnalités essentielles, à un prix bien inférieur, précisément parce qu'il fait l'impasse sur l'écran tactile.