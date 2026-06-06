À moins de 80 €, la trottinette électrique TODIMART T3 s'invite dans un segment habituellement réservé à des budgets deux à trois fois supérieurs, grâce à une promotion active sur AliExpress. La rédaction passe cette offre au crible pour vous aider à évaluer si ce bon plan vaut réellement le détour.
Le marché des engins de déplacement personnel motorisés voit émerger des alternatives à prix réduit portées par des marques peu connues en Europe mais techniquement compétentes. La TODIMART T3 en est un représentant intéressant : moteur brushless 350 W, batterie 36 V 7,8 Ah, cadre aluminium pliable et pneus 8,5 pouces pour moins de 80 € en appliquant le code promotionnel SS6FR11 lors de votre commande, soit plus de 55 % de réduction sur le prix d'origine.
Ce bon plan s'adresse en priorité aux utilisateurs qui souhaitent découvrir la mobilité électrique à petit budget, pour des trajets courts et réguliers en milieu urbain, sans attentes particulières sur les finitions ou le service après-vente.
Pourquoi choisir la TODIMART T3 ?
- Prix très compétitif : à 79,91 € avec le code SS6FR11, la T3 se positionne parmi les offres les plus accessibles du marché pour une trottinette adulte dotée d'un moteur brushless 350 W.
- Autonomie de 30 km annoncée : la batterie 36 V 7,8 Ah est dimensionnée pour couvrir les trajets domicile-travail ou domicile-gare sans recharge quotidienne obligatoire.
- Pneus anti-crevaison : les roues pleines nid d'abeille de 8,5 pouces éliminent le risque de crevaison, un avantage concret pour une utilisation quotidienne sans maintenance.
Une trottinette pensée pour les trajets courts du quotidien
Côté caractéristiques, la TODIMART T3 embarque un moteur brushless de 350 W capable de délivrer jusqu'à 650 W en pic de puissance, ce qui lui permet de grimper des pentes allant jusqu'à 25° sans difficultés. Trois modes de conduite sont disponibles, du mode piéton très calme au mode sport, avec une vitesse plafonnée à 25 km/h dans tous les cas, conformément à la réglementation française applicable aux engins de déplacement personnel motorisés.
Son cadre en aluminium pliable affiche un poids de 14 kg, un format pratique pour le glisser dans les transports en commun ou le ranger sous un bureau, avec une charge maximale tolérée de 120 kg. Pour replacer ce type de modèle dans son contexte concurrentiel, la section trottinettes électriques de Clubic propose des tests de référence qui permettent de comparer les niveaux de performances attendus dans cette catégorie de prix.
Ce que la T3 apporte, et ce qu'elle ne remplace pas
À moins de 80 €, peu de trottinettes adultes homologuées affichent un moteur 350 W et une batterie de cette capacité, ce qui place la T3 dans une position avantageuse sur le plan technique dans sa fourchette de prix. En revanche, les marques établies sur le marché européen comme Xiaomi ou Segway-Ninebot offrent une durabilité, un réseau SAV et une disponibilité des pièces détachées que TODIMART ne peut pas garantir via AliExpress.
✅ Les points forts
- Prix très accessible avec le code SS6FR11 (79,91 €)
- Moteur brushless 350 W, puissance de crête 650 W
- Pneus pleins nid d'abeille 8,5 pouces, sans risque de crevaison
- Cadre aluminium pliable, 14 kg, facile à transporter
- Charge maximale de 120 kg, compatible avec tous les gabarits
❌ Les limites
- Marque peu connue, SAV et garantie limités depuis AliExpress
- Pneus pleins moins confortables que des pneumatiques sur les revêtements dégradés
- Autonomie réelle inférieure aux 30-35 km annoncés par le constructeur
- Quelques retours utilisateurs signalant des fragilités sur le mécanisme de pliage
La promotion avec le code SS6FR11 est active : vérifiez la disponibilité de la TODIMART T3 à 79,91 € au lieu de 181,82 € chez AliExpress.
Ce bon plan s'adresse à un profil bien ciblé : l'utilisateur souhaitant découvrir les engins de déplacement personnel motorisés à moindre coût, pour des trajets courts et plats en ville, sans attentes particulières sur les finitions ou le support après-vente. À 79,91 € avec le code SS6FR11, le rapport fonctionnalités/prix de la TODIMART T3 est objectivement difficile à battre dans sa catégorie, à condition d'aborder l'achat avec des attentes proportionnées au tarif pratiqué.
En revanche, si votre usage quotidien est intensif, si vous habitez une ville avec beaucoup de relief, ou si vous avez besoin d'un service après-vente réactif et localisé en France, il sera plus sage d'orienter votre budget vers une marque reconnue. Pour une entrée fonctionnelle dans le monde de la mobilité électrique, cette offre AliExpress constitue une opportunité sérieuse à saisir avec les yeux grands ouverts.
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