Le marché des engins de déplacement personnel motorisés voit émerger des alternatives à prix réduit portées par des marques peu connues en Europe mais techniquement compétentes. La TODIMART T3 en est un représentant intéressant : moteur brushless 350 W, batterie 36 V 7,8 Ah, cadre aluminium pliable et pneus 8,5 pouces pour moins de 80 € en appliquant le code promotionnel SS6FR11 lors de votre commande, soit plus de 55 % de réduction sur le prix d'origine.

Ce bon plan s'adresse en priorité aux utilisateurs qui souhaitent découvrir la mobilité électrique à petit budget, pour des trajets courts et réguliers en milieu urbain, sans attentes particulières sur les finitions ou le service après-vente.