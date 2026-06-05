Lancés à 249€ lors de leur sortie en juillet 2024, les Galaxy Buds 3 Pro de Samsung ont progressivement vu leur tarif reculer sur les principaux marchés en ligne. La promotion disponible sur AliExpress, combinée au code SS6FR11, les ramène à 90,87€ au lieu de 154,11€, soit une économie de plus de 63€ sur un produit positionné dans le haut de gamme de la marque. Retrouvez cette offre directement sur AliExpress, où le code SS6FR11 est à saisir au moment du paiement pour activer la remise.

Ces écouteurs sans fil intra-auriculaires s'adressent avant tout aux possesseurs de smartphones Samsung Galaxy récents, capables d'activer la totalité des fonctionnalités Galaxy AI embarquées. Les utilisateurs d'autres marques Android pourront néanmoins profiter d'une qualité sonore soignée et d'un ANC adaptatif performant, en acceptant que certaines options avancées restent hors de portée de leur configuration.