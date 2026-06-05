À moins de 100 euros avec le code promo SS6FR11, les Samsung Galaxy Buds 3 Pro descendent à un niveau de prix rarement atteint pour des intra-auriculaires haut de gamme. La rédaction fait le point sur ce que cette offre implique réellement, et pour qui elle présente un vrai intérêt.
Voici le Samsung Galaxy Buds 3 Pro à 90,87 € au lieu de 154,11 € chez AliExpress !
Lancés à 249€ lors de leur sortie en juillet 2024, les Galaxy Buds 3 Pro de Samsung ont progressivement vu leur tarif reculer sur les principaux marchés en ligne. La promotion disponible sur AliExpress, combinée au code SS6FR11, les ramène à 90,87€ au lieu de 154,11€, soit une économie de plus de 63€ sur un produit positionné dans le haut de gamme de la marque. Retrouvez cette offre directement sur AliExpress, où le code SS6FR11 est à saisir au moment du paiement pour activer la remise.
Ces écouteurs sans fil intra-auriculaires s'adressent avant tout aux possesseurs de smartphones Samsung Galaxy récents, capables d'activer la totalité des fonctionnalités Galaxy AI embarquées. Les utilisateurs d'autres marques Android pourront néanmoins profiter d'une qualité sonore soignée et d'un ANC adaptatif performant, en acceptant que certaines options avancées restent hors de portée de leur configuration.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Buds 3 Pro ?
- Un son Hi-Fi intelligent : Galaxy AI gère en temps réel la spatialisation Audio 360° et le traitement vocal, pour une restitution sonore adaptée à chaque situation.
- Une isolation active et adaptative : l'ANC analyse en continu l'environnement pour moduler la suppression de bruit, du mode immersion totale au mode transparence.
- Une robustesse certifiée IP57 : résistant à l'immersion jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes, il accompagne les sorties sportives et les déplacements par mauvais temps sans compromis.
Mobilité, musique et appels : un trio polyvalent pensé pour le quotidien
Dotés de deux haut-parleurs et de trois microphones dédiés, les Galaxy Buds 3 Pro couvrent un large spectre d'usages : écoute musicale en qualité Hi-Fi 24 bits pour les profils audiophiles sous Samsung, appels renforcés par le traitement vocal Galaxy AI, et ANC adaptatif qui module l'isolation à la volée sans intervention manuelle. Ce système d'isolation bascule fluidement entre immersion totale et mode transparence selon l'environnement détecté, ce qui le rend particulièrement adapté aux utilisateurs qui alternent transports en commun et espaces ouverts.
La certification IP57 couvre l'usage sous la pluie et les séances de sport légères, et l'autonomie de 7 heures par charge, portée à 22 heures avec le boîtier, couvre la grande majorité des journées de mobilité. Comme le précise la fiche produit référencée sur Clubic, l'application Galaxy Wearable offre une personnalisation complète de l'égaliseur, des profils d'écoute et des commandes tactiles.
Face aux Sony et AirPods Pro, un positionnement conditionnel
À un niveau de prix équivalent ou légèrement supérieur, les Sony WF-1000XM5 affichent une réduction de bruit souvent perçue comme plus linéaire et une compatibilité multi-plateformes sans restriction, ce qui en fait la comparaison incontournable avant tout achat sur ce segment. Les Galaxy Buds 3 Pro restent un choix cohérent pour un utilisateur Samsung, mais leur proposition perd en pertinence pour celles et ceux qui n'exploiteront pas les couches Galaxy AI, réservées aux appareils compatibles de la marque.
✅ Les points forts
- ANC adaptatif modulable en temps réel selon l'environnement sonore
- Audio 360° Galaxy AI pour une spatialisation immersive et naturelle
- Bluetooth 5.4 pour une connexion stable et une latence réduite au quotidien
- Certification IP57 : résistant à l'immersion, adapté au sport et aux intempéries
- Application Galaxy Wearable complète pour personnaliser son et commandes tactiles
❌ Les limites
- Les fonctionnalités Galaxy AI et le codec Hi-Fi 24 bits nécessitent un smartphone Samsung compatible
- Autonomie de 7 heures (ANC actif), légèrement en retrait face aux meilleurs concurrents du segment
- Design à tige très inspiré des AirPods, sans réelle identité visuelle propre
- Code promo SS6FR11 à saisir manuellement : disponibilité limitée à vérifier avant commande
Le code SS6FR11 est actif sur AliExpress : vérifiez la disponibilité de l'offre avant de finaliser votre commande à 90,87 €.
À 90,87 euros avec le code SS6FR11, les Galaxy Buds 3 Pro représentent une opportunité concrète pour les utilisateurs ancrés dans l'écosystème Samsung. L'association ANC adaptatif, Audio 360° Galaxy AI, certification IP57 et Bluetooth 5.4 forme un ensemble technique cohérent, taillé pour une utilisation intensive en mobilité, que ce soit pour la musique, les appels ou les sorties sportives.
Pour les utilisateurs d'autres plateformes, le bilan est plus nuancé : une partie des fonctionnalités différenciantes restera verrouillée, et des modèles comme les Sony WF-1000XM5 méritent d'être comparés à budget similaire avant de trancher. Si votre quotidien tourne autour d'un Galaxy, cette offre est difficile à ignorer.
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