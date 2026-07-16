Pour une tablette à moins de 500 euros, il ne fallait pas avoir des attentes démesurées concernant cette Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Sans surprise, la marque a effectué des concessions et la première se trouve sur l'écran. La dalle LCD de 11 pouces possède une résolution de 2112 x 1320 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Samsung annonce même l'avoir équipé d'un filtre réduisant l'émission de la lumière bleue.

Cependant, cet écran pêche sur sa luminosité. Son pic est mesuré à 600 nits, ce qui vient grandement limiter son usage en extérieur. Si vous voulez utiliser la tablette le soir alors l'écran sera parfait, mais en pleine journée, vous risquez d'être déçu.

Pour vous installer confortablement, vous pourrez compter sur la coque de protection fournie dans le pack. Elle ne se contente pas de protéger votre tablette puisqu'elle peut se plier pour devenir un support pour l'appareil.