La Samsung Galaxy Tab S10 Lite est disponible chez Boulanger dans un pack vendu à 399 euros dans lequel un casque et une coque de protection sont offerts.
La Samsung Galaxy Tab S10 Lite est une tablette de milieu de gamme qui se destine avant tout au streaming. Elle possède un écran LCD de 11 pouces et elle se trouve dans un pack accompagné d'une coque de protection et d'un casque. C'est donc le produit parfait pour les longues heures d'avion ou de train.
Durant les soldes d'été, ce pack perd 100 euros et est affiché à 399 euros, soit le prix de sortie de la Samsung Galaxy Tab S10 Lite.
Pourquoi choisir ce pack Samsung ?
- Pour la Samsung Galaxy Tab S10 Lite : Produit phare de ce pack, la Samsung Galaxy Tab S10 Lite est une tablette dotée d'une autonomie redoutable pour vous accompagner pendant dix heures.
- Un écran confortable : La dalle LCD de 11 pouces avec une résolution de 2112 x 1320 pixels est un point fort de la tablette même si l'on regrettera un manque de luminosité.
- Une offre complète pour les vacances : En cette période estivale, ce pack s'avère très complet pour les voyages. La tablette bénéficie d'une batterie endurante, le casque permet de s'isoler du monde extérieur. Enfin, la coque fournie peut se replier sur elle-même offrant ainsi un support.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur cette Samsung Galaxy Tab S10 Lite. La mise à jour des prix est automatique.
Un écran qui aurait pu être parfait
Pour une tablette à moins de 500 euros, il ne fallait pas avoir des attentes démesurées concernant cette Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Sans surprise, la marque a effectué des concessions et la première se trouve sur l'écran. La dalle LCD de 11 pouces possède une résolution de 2112 x 1320 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Samsung annonce même l'avoir équipé d'un filtre réduisant l'émission de la lumière bleue.
Cependant, cet écran pêche sur sa luminosité. Son pic est mesuré à 600 nits, ce qui vient grandement limiter son usage en extérieur. Si vous voulez utiliser la tablette le soir alors l'écran sera parfait, mais en pleine journée, vous risquez d'être déçu.
Pour vous installer confortablement, vous pourrez compter sur la coque de protection fournie dans le pack. Elle ne se contente pas de protéger votre tablette puisqu'elle peut se plier pour devenir un support pour l'appareil.
Des performances convenables pour le streaming
Si l'écran s'avère satisfaisant en mettant de côté ce souci de luminosité, en est-il de même pour ses performances ? Ici, le constat sera plus mitigé. Samsung a doté sa Galaxy Tab S10 Lite d'un Exynos 1380. Ce processeur sera parfait pour changer d'application, alterner entre les différentes plateformes de streaming ou effectuer quelques croquis avec le stylet fourni, mais si vous voulez jouer avec, la tablette va rendre les armes.
Pour les jeux gourmands en ressources comme Genshin Impact ou Fortnite, vous allez devoir faire l'impasse sur la résolution maximale pour jouer sans latence. Pire encore, l'appareil chauffe lorsqu'il est poussé dans ses retranchements.
Logiquement, cette chauffe a des conséquences sur l'autonomie de cette batterie de 8 000 mAh. Samsung annonce 16 heures de lecture vidéo. Lors de notre test, nous sommes tombés à 12h48 avec un usage polyvalent. Mis à part si vous êtes un joueur acharné, la tablette devrait tenir au moins deux jours.
✅ Les points forts
- Plus de 12 heures d'autonomie
- Un écran réussi
- Un stylet inclus
❌ Les limites
- Une luminosité décevante
- Des performances limitées et une chauffe rapide
Si vous êtes en quête d'une tablette uniquement pour consommer du contenu en streaming alors la Samsung Galaxy Tab S10 Lite est faite pour vous. L'écran est de qualité et dans cette configuration la batterie s'avère très endurante. Le casque et la coque de protection fournis pour le pack permettent de bonifier l'expérience.
Cependant, si vous êtes en quête d'une tablette polyvalente pour mêler streaming, gaming et activité créative, la tablette peut montrer des limites qui risquent de frustrer par moment.
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