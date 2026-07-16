Grâce à la Fnac, le Nothing Phone (3a) Lite passe sous les 200 euros. Pour ce prix, il est difficile de s'offrir un smartphone aussi complet.
Si vous êtes en quête d'un smartphone original à petit prix, le Nothing Phone (3a) Lite est fait pour vous ! Son dos transparent saura vous séduire tandis que son écran lumineux pourra vous accompagner de jour comme de nuit. Si vous hésitez encore, c'est le moment de sauter le pas puisqu'il s'offre 50 euros de remise durant les soldes d'été de la Fnac pour passer sous les 200 euros.
Pourquoi choisir le Nothing Phone (3a) Lite ?
- Pour son design original : Le Nothing Phone (3a) Lite possède un design particulier avec un dos transparent avec une bande lumineuse pour apporter un certain dynamisme.
- Des performances honnêtes : Porté par le Mediatek Dimensity 7300 Pro, le smartphone est polyvalent pour toutes les tâches du quotidien même s'il montre logiquement ses faiblesses en jeu.
- Son prix : Avec la promotion de la Fnac, il passe sous les 200 euros. Au vu de sa fiche technique complète pour un smartphone d'entrée de gamme, il est difficile de trouver mieux actuellement sur le marché.
Des finitions réussies
Pour se démarquer sur le marché des smartphones, Nothing a misé sur la transparence. La marque n'a pas changé son fusil d'épaule avec son Nothing Phone (3a) Lite. La coque est toujours transparente et permet de voir les différents composants du smartphone. Cette transparence s'accompagne d'un "Glyph". Il s'agit d'une bande lumineuse pour apporter un peu de vie au dos du smartphone. Ce design continue de diviser, mais il a su trouver son public.
À l'arrière, on retrouve deux capteurs photo. Le capteur principal est de 50 Mpx. Celui-ci se trouvera en difficulté dans les scènes trop lumineuses offrant souvent des clichés trop saturés. Pour l'accompagner, le téléphone se dote d'un ultra-grand angle de 8 Mpx. Le résultat risque de décevoir avec des pertes de détail sur le bord des photos.
Si le constat sur les appareils photo est mitigé, l'écran s'en sort bien mieux. On retrouve une dalle OLED de 6,77 pouces à 120 Hz. Surtout, il possède une luminosité intéressante avec un pic en HDR mesuré à 1 240 cd/m². Il devrait convenir pour des usages en extérieur.
Des performances réduites pour conserver la batterie
Nothing a doté son produit d'une batterie de 5 000 mAh. L'autonomie est annoncée pour une journée et il possède une recharge rapide de 33 W. Pour tenir une journée, le Nothing Phone (3a) Lite bride ses performances lorsqu'il tombe en batterie faible. Par conséquent, des ralentissements sont attendus dans cette situation.
Ce smartphone tourne avec un MediaTek Dimensity 7300 Pro et 8 Go de RAM. Une configuration qui assure les principales tâches du quotidien que ce soit le scroll sur les réseaux sociaux, le streaming vidéo. Il peut même faire tourner quelques jeux. Malgré cette polyvalence, vous n'aurez pas l'embarras du choix concernant les applications. Dans la version en promotion avec la Fnac, il ne compte que 128 Go de stockage. Il est possible d'étendre le stockage en ajoutant une carte SD jusqu'à 2 To.
✅ Les points forts
- Un design transparent qui sort du lot
- Une batterie de 5 000 W
- Une dalle OLED de 6,77 pouces à 120 Hz
❌ Les limites
- Des ralentissements à prévoir en cas de batterie
- Des capteurs photo rapidement mis en difficulté
Pour moins de 200 euros, le Nothing Phone (3a) Lite s'avère être un excellent smartphone. Son design transparent est sublimé par ce "Glyph" tandis que les performances ne devraient pas décevoir dans un usage quotidien.
Seule la perte de puissance en batterie faible risque de déranger, mais à ce prix, c'est un sacrifice acceptable.
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