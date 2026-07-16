Pour se démarquer sur le marché des smartphones, Nothing a misé sur la transparence. La marque n'a pas changé son fusil d'épaule avec son Nothing Phone (3a) Lite. La coque est toujours transparente et permet de voir les différents composants du smartphone. Cette transparence s'accompagne d'un "Glyph". Il s'agit d'une bande lumineuse pour apporter un peu de vie au dos du smartphone. Ce design continue de diviser, mais il a su trouver son public.

À l'arrière, on retrouve deux capteurs photo. Le capteur principal est de 50 Mpx. Celui-ci se trouvera en difficulté dans les scènes trop lumineuses offrant souvent des clichés trop saturés. Pour l'accompagner, le téléphone se dote d'un ultra-grand angle de 8 Mpx. Le résultat risque de décevoir avec des pertes de détail sur le bord des photos.

Si le constat sur les appareils photo est mitigé, l'écran s'en sort bien mieux. On retrouve une dalle OLED de 6,77 pouces à 120 Hz. Surtout, il possède une luminosité intéressante avec un pic en HDR mesuré à 1 240 cd/m². Il devrait convenir pour des usages en extérieur.