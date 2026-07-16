Pour 15,80 euros, le Samsung Galaxy SmartTag 2 s'appuie sur le Galaxy Find Network pour être localisé presque partout dans le monde. Il est donc idéal pour le glisser dans une valise avant de prendre l'avion.
Face à l'AirTag d'Apple, on retrouve le Samsung Galaxy SmartTag 2 EI-T5600. Cet accessoire se destine uniquement aux appareils de la marque sud-coréenne puisqu'il repose sur l'application SmartThings pour fonctionner tandis qu'il se base sur le réseau des Samsung Galaxy en circulation pour indiquer sa position.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy SmartTag 2 ?
- Pour son format : Seulement cinq centimètres de longueur avec une anse pour y glisser un porte-clé, cette balise Bluetooth peut s'accrocher à de nombreux appareils.
- Le Galaxy Find Network : Ce traqueur se sert du Galaxy Find Network pour indiquer sa localisation grâce aux nombreux Samsung Galaxy en circulation à travers le monde. Perdre le traceur ne sera alors pas une mince affaire.
- L'endurance et l'étanchéité : Ce SmartTag 2 se présente avec une autonomie de 500 jours et une certification IP67 pour être plongé sous l'eau pendant 30 minutes.
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Un traqueur infatigable (ou presque)
Comme tout traqueur Bluetooth qui se respecte, le Samsung SmartTag 2 EI-T5600 est un petit objet. Il mesure cinq centimètres de longueur pour seulement 14 grammes. Il pourra se glisser dans un portefeuille ou une valise. Surtout, il possède un avantage que beaucoup n'ont pas : un anneau pour s'accrocher à un porte-clé.
Parmi ses autres qualités, il y a la certification IP67. L'objet peut être immergé sous l'eau pendant 30 minutes à un mètre de profondeur. Le traqueur brille aussi avec son autonomie. Samsung annonce 500 jours et il est possible d’activer le mode économie d’énergie pour augmenter ce total de 40 %.
Pleinement intégré à l'univers Galaxy
Avec son SmartTag 2, Samsung n'a pas conçu un traqueur universel puisqu'il se limite aux appareils de la firme sud-coréenne, même les autres smartphones sous Android sont exclus ! Un choix, en réalité, logique de la part de Samsung puisque son accessoire est entièrement dépendant de l'écosystème Galaxy.
Pour pouvoir gérer la balise, tout se passe sur l'application SmartThings. Pour retrouver l'objet, deux modes de localisation s'offrent à vous. Premièrement, il y a la connexion en Bluetooth si l'objet se trouve dans un rayon de 120 mètres. Pour une recherche encore plus précise, une jauge se remplit sur l'application SmartThings lorsque vous vous rapprochez de l'objet.
La seconde méthode est la localisation via le Galaxy Find Network. Si le SmartTag est en dehors du rayon de 120 mètres, il va s'appuyer sur tous les smartphones Galaxy en circulation pour émettre un signal qui finira par arriver jusqu'à votre smartphone.
✅ Les points forts
- Une batterie de 500 jours
- Une localisation internationale grâce au Galaxy Find Network
- La certification IP67
❌ La limite
- Une compatibilité unique avec les appareils Samsung
Sans surprise, le Galaxy SmartTag 2 s'intègre à la perfection dans l'écosystème de Samsung. Grâce à l'application SmartThings, il fournit une localisation précise. Son autonomie de 500 jours transforme la balise en un objet quasiment infatigable.
Seule l'absence d'universalité sera à pointer du doigt ici, mais lorsque l'on voit l'ensemble des fonctionnalités offertes par SmartThings, ce choix est complètement justifié.
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