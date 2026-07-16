Avec son SmartTag 2, Samsung n'a pas conçu un traqueur universel puisqu'il se limite aux appareils de la firme sud-coréenne, même les autres smartphones sous Android sont exclus ! Un choix, en réalité, logique de la part de Samsung puisque son accessoire est entièrement dépendant de l'écosystème Galaxy.

Pour pouvoir gérer la balise, tout se passe sur l'application SmartThings. Pour retrouver l'objet, deux modes de localisation s'offrent à vous. Premièrement, il y a la connexion en Bluetooth si l'objet se trouve dans un rayon de 120 mètres. Pour une recherche encore plus précise, une jauge se remplit sur l'application SmartThings lorsque vous vous rapprochez de l'objet.

La seconde méthode est la localisation via le Galaxy Find Network. Si le SmartTag est en dehors du rayon de 120 mètres, il va s'appuyer sur tous les smartphones Galaxy en circulation pour émettre un signal qui finira par arriver jusqu'à votre smartphone.