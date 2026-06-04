AliExpress lance chaque année sa grande opération estivale, et l'édition 2026 ne fait pas exception. Baptisée Promo d'été, elle court du 1er juin au 10 juin 23h59 (heure de Paris) et propose des remises directes allant jusqu'à -60% TVA incluse sur une large sélection de produits. L'ambition est claire : concurrencer directement les grandes opérations des plateformes occidentales, à commencer par le Prime Day d'Amazon. Et sur le papier, les arguments sont solides.

Les codes promotionnels cumulables permettent de faire descendre les prix encore plus bas, tandis que le partenariat PayPal x AliExpress ouvre droit à jusqu'à 33 € de réduction supplémentaire sur les commandes éligibles. La sélection du jour couvre trois catégories portées par la saison : l'image avec une caméra d'action 360°, le confort thermique avec un climatiseur mobile puissant, et le son avec des écouteurs premium à réduction de bruit active. Des produits concrets, des remises vérifiables, des délais de livraison resserrés, tout est réuni pour agir rapidement.