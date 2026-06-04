La Promo d'été AliExpress bat son plein jusqu'au 10 juin, et les réductions sur la high-tech valent le coup d'œil. Caméra 360°, climatiseur connecté, écouteurs haut de gamme : voici les trois deals à saisir avant la fin de l'opération.
AliExpress lance chaque année sa grande opération estivale, et l'édition 2026 ne fait pas exception. Baptisée Promo d'été, elle court du 1er juin au 10 juin 23h59 (heure de Paris) et propose des remises directes allant jusqu'à -60% TVA incluse sur une large sélection de produits. L'ambition est claire : concurrencer directement les grandes opérations des plateformes occidentales, à commencer par le Prime Day d'Amazon. Et sur le papier, les arguments sont solides.
Les codes promotionnels cumulables permettent de faire descendre les prix encore plus bas, tandis que le partenariat PayPal x AliExpress ouvre droit à jusqu'à 33 € de réduction supplémentaire sur les commandes éligibles. La sélection du jour couvre trois catégories portées par la saison : l'image avec une caméra d'action 360°, le confort thermique avec un climatiseur mobile puissant, et le son avec des écouteurs premium à réduction de bruit active. Des produits concrets, des remises vérifiables, des délais de livraison resserrés, tout est réuni pour agir rapidement.
Top 3 bons plans AliExpress pour la Promo d'été 2026
- Caméra d'action 360° Insta360 X5 (vidéo 8K) à 317,50€ au lieu de 471,23€ (code promo : SS6FR50)
- Climatiseur mobile Shinco 12 000 BTU 3,5 kW à 240,99€ au lieu de 310,76€ (code promo : SS6FR30)
- Écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 3 Pro à 90,87 € au lieu de 154,11 € (code promo : SS6FR11)
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 12,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
Pourquoi ces trois produits méritent votre attention
Trois segments très différents, un même niveau d'exigence. L'Insta360 X5 s'adresse aux aventuriers et aux créateurs de contenu qui cherchent de la qualité d'image sans compromis, la vidéo 8K à ce prix est rare, même en période de soldes.
Le climatiseur Shinco répond à un besoin immédiat avec l'été qui s'installe : un appareil mobile, facile à poser dans n'importe quelle pièce, sans travaux. Quant aux Galaxy Buds 3 Pro, ils incarnent ce que Samsung fait de mieux en matière d'audio personnel, réduction de bruit adaptative, son spatial, robustesse IP57, à un tarif significativement inférieur au prix conseillé.
Des remises solides dans une fenêtre courte
La Promo d'été AliExpress 2026 se termine le 10 juin à 23h59. La fenêtre est courte, les stocks sur les produits les plus demandés peuvent baisser rapidement. Les remises affichées ici sont calculées après application des codes promo disponibles, chaque code correspond à un seuil d'achat précis et n'est valable que pour les articles sélectionnés.
Attention : les codes ne sont pas cumulables entre eux, mais ils sont compatibles avec la réduction PayPal (20 € dès 199 €, 33 € dès 299 €). Pour les trois produits de cette sélection, les prix indiqués incluent la TVA et sont vérifiés au moment de la publication ; ils peuvent varier légèrement en raison des fluctuations de change.
Questions fréquentes
Jusqu'à quand sont valables les codes promo AliExpress Promo d'été 2026 ?
Les codes SS6FR03 à SS6FR65 sont actifs du 1er juin 0h au 10 juin 23h59 (heure de Paris). Passé ce délai, ils ne fonctionnent plus.
Peut-on cumuler un code promo AliExpress avec la réduction PayPal ?
Oui, les deux avantages sont compatibles sur les commandes éligibles. Vous pouvez donc appliquer un code promo puis payer via PayPal pour obtenir une remise supplémentaire pouvant aller jusqu'à 33 €.
Comment vérifier qu'un prix AliExpress est fiable ?
Comparez le prix affiché avec l'historique visible sur la fiche produit ou via des outils tiers. Les prix de référence AliExpress intègrent la TVA, ce qui facilite la comparaison directe avec les sites européens.