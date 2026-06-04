Le mini PC s'est imposé ces dernières années comme une alternative crédible aux tours encombrantes pour tous les usages bureautiques et multimédias du quotidien. Le MLLSE G2 Pro incarne parfaitement cette tendance avec son processeur Intel N150 (Twin Lake), 12 Go de RAM LPDDR5, 512 Go de SSD et Windows 11 Pro préinstallé et activé. Profitant des promotions d'été d'AliExpress, il est possible de le commander pour 131,03 €, contre 256,85 € habituellement, soit une remise de 49 %.

Ce qui distingue ce modèle à ce prix, c'est notamment la présence de deux ports LAN Gigabit, une connectique encore rare dans cette gamme tarifaire, et une expédition assurée depuis la France qui raccourcit considérablement les délais pour les acheteurs européens.