Les promos d'été d'AliExpress offrent parfois de vraies fenêtres d'achat sur les mini PC compacts : le MLLSE G2 Pro, équipé d'un Intel N150, de 12 Go de RAM LPDDR5 et d'un double LAN Gigabit, passe de 256,85 € à 131,03 €, soit près de moitié prix, avec en prime une expédition depuis la France.
Le mini PC s'est imposé ces dernières années comme une alternative crédible aux tours encombrantes pour tous les usages bureautiques et multimédias du quotidien. Le MLLSE G2 Pro incarne parfaitement cette tendance avec son processeur Intel N150 (Twin Lake), 12 Go de RAM LPDDR5, 512 Go de SSD et Windows 11 Pro préinstallé et activé. Profitant des promotions d'été d'AliExpress, il est possible de le commander pour 131,03 €, contre 256,85 € habituellement, soit une remise de 49 %.
Ce qui distingue ce modèle à ce prix, c'est notamment la présence de deux ports LAN Gigabit, une connectique encore rare dans cette gamme tarifaire, et une expédition assurée depuis la France qui raccourcit considérablement les délais pour les acheteurs européens.
Pourquoi choisir le MLLSE G2 Pro ?
- Prix remisé de 49 % cet été : à 131,03 €, ce mini PC propose une configuration N150, 12 Go de RAM LPDDR5 et Windows 11 Pro activé, difficile à trouver à ce tarif.
- Double LAN Gigabit intégré : deux ports Ethernet sur la même machine, idéaux pour les utilisateurs réseau, les projets domotique ou l'installation d'un petit serveur maison.
- Expédié depuis la France : pas de douane, pas d'attente en semaines, le stock local garantit une livraison rapide pour les commandes passées en Europe.
Un compact polyvalent entre bureautique, streaming et réseau maison
Conçu autour du processeur Intel N150 (4 cœurs, jusqu'à 3,6 GHz, 12 W de TDP seulement), le MLLSE G2 Pro est dimensionné pour les usages courants : navigation web multi-onglets, Office 365, visioconférences, lecture de contenus en 4K et diffusion multimédia via ses sorties HDMI ou DisplayPort. La rédaction Clubic a testé le Beelink EQ14 N150, un concurrent direct équipé de la même génération de puces Intel, et avait souligné des performances tout à fait convaincantes pour la famille et le télétravail au quotidien.
Là où le MLLSE G2 Pro se démarque, c'est sur la connectique réseau : ses deux ports LAN Gigabit en font un candidat sérieux pour un routeur logiciel sous pfSense, un serveur Plex ou un accès réseau redondant. Sa consommation très contenue, à peine 29 W en charge maximale pour 12 W en usage courant, en fait aussi une machine particulièrement économique au quotidien.
Face au Beelink EQ14 N150 : deux positionnements, un même budget
Le Beelink EQ14 N150, désigné par Clubic comme une référence de l'entrée de gamme familiale, propose une configuration similaire (N150, 16 Go de RAM, 500 Go de SSD) avec une marque mieux implantée en Europe et un service après-vente plus accessible, mais sans le double LAN Gigabit. Le MLLSE G2 Pro joue la carte de la connectique réseau enrichie et d'un prix plus agressif, au prix d'une RAM non évolutive soudée sur la carte mère et d'une marque encore peu connue sur le marché français.
✅ Les points forts
- Prix remisé de 49 % : 131,03 € pour un N150, 12 Go de LPDDR5, 512 Go de SSD et Windows 11 Pro activé dès la mise en route
- Double LAN Gigabit intégré, une connectique rare à ce tarif, parfaite pour les usages réseau avancés et les projets domotique
- Faible consommation énergétique : 12 W en usage courant, 29 W en charge maximale, économique au quotidien
- Expédié depuis la France sur AliExpress, livraison rapide sans frais de douane ni longue attente
- Windows 11 Pro préinstallé et activé, sans logiciels superflus préchargés à la première connexion
❌ Les limites
- RAM LPDDR5 soudée sur la carte mère, aucune évolution de mémoire possible après l'achat
- WiFi 5 uniquement, pas de WiFi 6 ni de 6E contrairement à certains concurrents à prix équivalent
- SSD M.2 2230 en interface SATA, moins rapide que les modèles PCIe NVMe présents sur d'autres mini PC
- Marque peu établie en Europe, garantie et service après-vente moins rassurants qu'un constructeur reconnu
Le MLLSE G2 Pro est encore disponible à 131,03 € chez AliExpress pendant les promos d'été, expédié depuis la France.
À 131,03 €, le MLLSE G2 Pro représente une opportunité concrète pour qui cherche un poste de travail compact et silencieux, un centre multimédia 4K ou un serveur maison léger. Son double LAN Gigabit est un argument différenciant dans cette fourchette de prix, tout comme la présence de Windows 11 Pro activé dès la sortie de la boîte. La remise de 49 % proposée par AliExpress cet été crée une fenêtre d'achat qui ne se représentera pas forcément dans les prochains mois.
Cette offre s'adresse en priorité aux profils technophiles à l'aise avec une marque peu connue, et à ceux qui savent précisément pourquoi ils ont besoin d'un double LAN sur leur réseau. Si vous préférez une marque établie, un SAV plus accessible ou une RAM évolutive, il vaudra mieux orienter votre budget vers le Beelink EQ14 N150 ou un autre modèle passé entre les mains de la rédaction Clubic, quitte à ajouter une vingtaine d'euros.
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